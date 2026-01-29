Policía Cibernética alerta por llamadas falsas del SAT. Aquí tips para evitar fraudes

Las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones y verificar cualquier comunicación que haga referencia a trámites fiscales.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Una alerta emitida por la Policía Cibernética capitalina encendió focos de atención entre contribuyentes, luego de que se detectara una práctica fraudulenta que aprovecha el uso de lenguaje técnico y amenazas legales para engañar a la población.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), advirtió sobre una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes suplantan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener información personal o inducir a pagos indebidos.

De acuerdo con la autoridad, los estafadores realizan llamadas en las que informan sobre supuestas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en declaraciones, utilizando un tono formal y referencias a presuntas consecuencias legales para generar presión en las víctimas.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar fraudes?

La Policía Cibernética explicó que esta práctica se basa en técnicas de ingeniería social, cuyo objetivo es provocar miedo, confusión y urgencia, con el fin de evitar que las personas verifiquen la autenticidad de la información.

En algunos casos, el engaño se refuerza con el envío de correos electrónicos falsos, documentos apócrifos o enlaces a sitios web que simulan pertenecer al SAT.

Ante esta situación, las autoridades recordaron que el SAT no solicita información personal, fiscal o bancaria por teléfono, ni exige pagos mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta sobre una modalidad de fraude telefónico que suplanta al Servicio de Administración Tributaria (@SATMX), donde los delincuentes utilizan un lenguaje técnico y formal para generar confianza en la víctima, a través de llamadas… pic.twitter.com/gXswftOEw7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 18, 2026

Asimismo, recomendaron no realizar transferencias, depósitos ni pagos por medios no oficiales, y verificar cualquier comunicación directamente en el portal oficial del SAT.

Finalmente, la Policía Cibernética llamó a denunciar cualquier intento de fraude, y reiteró que la prevención y la verificación son fundamentales para evitar ser víctima de este tipo de engaños.