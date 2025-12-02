La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

El cuerpo de agentes de élite contará con funciones como planear y ejecutar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, formalizó el lunes la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de investigar y perseguir delitos de alto impacto, cuyas facultades serán responsabilidad de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE), adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (SIIP).

"La persona responsable del cuerpo de agentes, señalado en el numeral anterior, será la persona titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE), directamente adscrita a la SIIP. Además, será la encargada de coordinar los trabajos, las funciones y la organización del cuerpo de agentes, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que le correspondan, conforme a las necesidades del servicio de las operaciones estratégicas", señala el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los agentes de la UNOE contarán con funciones como las de planear y ejecutar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia, así como establecer procedimientos para atender incidentes potenciales que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente.

Lo publicado en el DOF también señala que este nuevo grupo de elementos estará será el encargado de determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o actos delictivos, y también de implementar los esquemas de entrenamiento y capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales, en coordinación con otras instituciones de seguridad.

Aunado a lo anterior, el cuerpo de agentes de élite creado por García Harfuch llevará a cabo acciones para instrumentar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y las instancias competentes a nivel internacional. Además, se encargará de garantizar la atención de objetivos prioritarios y dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales.

La SSPC justificó la decisión, señalando que la medida es "para procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos que son competencia de esta Secretaría", lo cual cuenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, párrafos primero y noveno, y 90, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En este sentido, se señaló que la persona titular de la UNOE que estará al frente de este grupo será la encargada de coordinar los trabajos, las funciones y la organización del cuerpo de agentes, "sin perjuicio de las atribuciones y funciones que le correspondan, conforme a las necesidades del servicio de las operaciones estratégicas que determine, para lo cual emitirá los lineamientos de funciones específicas".

Finalmente, se precisó que el acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el 2 de diciembre de 2025.