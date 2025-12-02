PuntosyComas ¬ Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, concentra una elevada cuota de poder en el gobierno federal, con el respaldo total de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fuerza Armada Permanente, abarcando la Seguridad Pública preventiva, la investigación criminal y el combate al crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Con todo el respaldo y confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana concentra la más elevada cuota de poder en el Gobierno federal, al grado que todo lo relativo a la Seguridad Pública preventiva, la investigación criminal, el combate al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco pasa por sus manos, con el respaldo, por mandato presidencial, de la Fuerza Armada Permanente que integran el Ejército, La Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Se presumiría que las tareas de García Harfuch serán más eficaces con la llegada de Ernestina Godoy Ramos como encarga de la Fiscalía General de la República (FGR), con quien ha tenido una eficaz coordinación desde que ambos colaboraron en el Gobierno de la Ciudad de México, en tareas similares, con la ahora Presidenta de la República.

Además, el Secretario de Seguridad tiene también una injerencia directa en las áreas de Seguridad Nacional, por el control que el Estado Mexicano ejerce sobre los agentes extranjeros, en particular los de la perversa Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como CIA, y la siniestra Agencia Antidrogas Estadounidense, tristemente célebre por sus siglas DEA.

A este respecto el Artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional es muy específico al advertir que los agentes extranjeros que operan en México “deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios”.

Todo el poder

El proceso de fortalecimiento del Secretario de Seguridad se dio paso a paso, pero con mucha claridad. El martes 31 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave, incluida en el décimo tercer párrafo del Artículo 21 constitucional, como preámbulo de la elaboración de la iniciativa que dio origen a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Dice la referida reforma: “La secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”.

Agrega la reforma constitucional al Artículo 21: “Le corresponderá [a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana] la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (…) y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben (…). Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.

Más investigación

Dos personas de la confianza del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asumieron el pasado viernes 28 de noviembre del 2025 el control de dos áreas clave en la Fiscalía General de la República. Entre los nombramiento que hizo la nueva encargada del despacho de esa dependencia de procuración de justicia, Ernestina Godoy Ramos, están: César Oliveros Aparicio, nuevo responsable de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y Héctor Elizalde Mora, quien es ahora titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que es la que coordina a poco más de 4 mil 500 elementos, entre policías investigadores y mandos operativos.

No habría que perder de vista que el secretario de Seguridad tiene a su disposición nuevas herramientas y facultades que le confiere la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, para darle consistencia y basamento jurídico a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, orientada a atender de manera estructural los fenómenos delictivos y de violencia, mediante una perspectiva integral, centrada en los derechos humanos, la legalidad, la coordinación institucional y la eficacia operativa.

El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que depende de García Harfuch, tiene como misión integrar, analizar y procesar datos estratégicos para la prevención y combate del delito. ¿Qué organismos integran el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública?

Por otra parte, el Artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia define que el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública es la instancia superior interinstitucional, deliberativa, coordinada y colegiada en materia de inteligencia para la seguridad pública, encargada de la dirección, el mando único, y la toma de decisiones para el funcionamiento del Sistema Nacional y la consecución de sus fines.

Más fortaleza

El pasado agosto el Secretario de Seguridad dio un paso más en la consolidación del equipo que le acompaña en su estrategia de combate al crimen organizado. El lunes 4 de agosto del 2025, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó el nombramiento de Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía investigador, de la mayor confianza de Omar García Harfuch, como nuevo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que permite investigar y combatir los delitos financieros, algo en lo que suelen involucrarse por igual delincuentes de los cárteles del narcotráfico, que políticos y empresarios.

Sin hacer ruido y mediante un decreto que no tuvo que pasar por la aprobación de las cámaras de diputados y senadores, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaun Pardo emitió el lunes 26 de mayo de 2025 un mandato mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el combate contra la corrupción, el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero.

En el decreto emitido por la Presidenta Sheinbaum Pardo se fortaleció la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera con la creación de una Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la cual dependen dos nuevas coordinaciones operativas que se especializan en investigar organizaciones delictivas. Esta nueva dirección tiene entre sus prioridades la coordinación con autoridades extranjeras, para el combate al manejo de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, ante las autoridades investigadoras administrativas competentes, las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene entre sus funciones comunicar a las autoridades encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia, la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita; integrar la lista de las personas cuyas cuentas bancarias hubiesen sido bloqueadas.

En campo, la coordinación para el combate a la delincuencia organizada tiene el soporte que le ofrece la Fuerza Armada Permanente, que conserva muy buenas mediciones en cuanto a la confianza que despierta en los ciudadanos y la eficacia que la gente observa en su trabajo.

Como se puede observar, jurídicamente y en términos de las facultades delegadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lleva sobre sus espaldas el peso de la seguridad preventiva, del combate al crimen organizado, de la investigación de la delincuencia de cuello blanco y además, debe estar atento a contingencias que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, con todo el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Fuerza Armada Permanente.