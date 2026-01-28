Tenencia en Edomex 2026: ¿Cómo obtener el 100% de descuento?

El Gobierno del Estado de México anunció descuentos importantes en el pago de tenencia como parte del Paquete de Beneficios Fiscales 2026.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El Paquete de Beneficios Fiscales 2026 del Estado de México (Edomex) contempla descuentos importantes para los ciudadanos que cumplan puntualmente con el pago de trámites vehiculares, uno de ellos el descuento del 100 por ciento de la tenencia.

“Tienes hasta el 6 de abril para ser beneficiario del subsidio a la tenencia en el Estado de México. Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente y descarga tu formato de pago”, se menciona en un comunicado de la Secretaría de Finanzas del Edomex.

A diferencia de otros años, para 2026 se ampliarán los beneficiarios de los subsidios, a continuación te explicamos para quienes va dirigido y cómo puedes acceder al descuento del 100 por ciento en el pago de tenencia vehicular.

Cómo funciona el nuevo subsidio de tenencia vehicular 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, para acceder a este beneficio, tu vehículo debe tener un valor factura no mayor a 600 mil pesos (IVA incluido), mientras que para las motocicletas el límite es de 250 mil pesos. Es indispensable que seas persona física (o moral sin fines de lucro), residas en la entidad y no registres adeudos de años anteriores.

El Gobierno del Estado de México aclara que otro requisito fundamental para acceder al descuento es cumplir con el pago del refrendo vehicular a más tardar el 6 de abril. Los costos actualizados para este trámite son de 990 mil pesos para automóviles y 731 mil para motocicletas.

Cabe destacar que este año el subsidio total se aplica a quienes tengan placas expedidas en 2021 o años posteriores, mientras que aquellos con placas de 2020 solo recibirán un subsidio del 50 por ciento, a menos que realicen su reemplacamiento.

Si no accedes al subsidio, la regla general en el Estado de México determina que la tenencia equivale aproximadamente al 3 por ciento del valor comercial de tu vehículo.

Cuáles son los pasos para pagar el refrendo en línea en Edomex

Si quieres realizar el pago por internet necesitas ser cliente activo de banca electrónica, contar con tarjeta de débito o crédito vinculada a tu cuenta y tener a la mano el número de placa y la línea de captura que genera el portal.

El proceso se realiza de forma digital a través del Portal de Servicios al Contribuyente siguiendo estos pasos:

Accede a la plataforma : Ingresa al sitio oficial del Gobierno del Estado de México dedicado al control vehicular y tenencia.

Selecciona el apartado de Tenencia : En la sección de Control Vehicular, elige la opción de “Tenencia” o “Tenencia Individual”.

Captura tus datos vehiculares : Introduce el número de placa de tu vehículo tal como aparece en tu tarjeta de circulación. El sistema generará el formato con la información de tu unidad.

Valida tu formato y datos : Revisa que los datos del vehículo y del contribuyente sean correctos antes de continuar. Esto incluye verificar el ejercicio fiscal para 2026.

Genera tu línea de captura : El sistema te mostrará una línea de captura o formato único de pago (FUP) que necesitarás para realizar el pago.

Realiza el pago: Puedes pagar en línea con tu cuenta de banca electrónica, tarjeta de débito o crédito, siempre y cuando cumplas con los requisitos de pago por internet (por ejemplo, ser cliente de banca electrónica).

Una vez realizado el pago, descarga e imprime tu recibo o comprobante oficial; este documento es útil para trámites posteriores como la verificación vehicular o el reemplacamiento.