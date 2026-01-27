CURP biométrica en el Valle de Toluca: ¿Dónde y cómo tramitarla en 2026?

La capital mexiquense comenzó con el registro de datos biométricos desde octubre de 2025 con módulos móviles.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La campaña de CURP biométrica en Toluca, Estado de México sigue activa en 2026. Este registro permitirá blindar tus documentos oficiales mediante el escaneo de iris, huellas y rostro, eliminando el riesgo de que otras personas suplanten tu identidad de manera ilícita en trámites oficiales.

Para tramitar la CURP Biométrica es necesario asistir personalmente a un módulo del Registro Nacional de Población (Renapo), como ocurre con otros documentos oficiales. En Toluca no se requiere cita previa por internet, basta con acudir a la oficina adaptada para realizar el registro.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo”, se lee en la página de al Renapo.

De acuerdo con la Dirección del Registro Civil del Estado de México, el Valle de Toluca (Capital, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco, Zinacantepec y Ocoyoacac) cuenta con una oficina para realizar este trámite de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que no hay citas por internet se recomienda acudir temprano.

Dónde está y como llegar al módulo de registro

La sede de la Dirección General del Registro Civil de Toluca cuenta con el equipo y el personal capacitado para registrar tus datos biométricos e integrarlos a la CURP, la cuál se ubica en la siguiente dirección:

Avenida Sebastián Lerdo de Tejada 567, Centro, C.P. 50080. Con número de atención al 722 292 8587.

Si eres de otro municipio del Valle de Toluca puedes llegar a las módulos de registro con las siguientes indicaciones:

Lerma: Toma el Tren Interurbano "El Insurgente" en la estación Lerma hacia Toluca Centro; una vez ahí, al salir a la Av. Pino Suárez, aborda un autobús con ruta "Colón / Ocho Cedros" que te llevará directamente sobre Paseo Colón hasta la esquina con Eduardo Hernández Cházaro

Metepec: Aborda un autobús sobre la Av. Estado de México o Paseo Pino Suárez con dirección al centro de Toluca y baja en la intersección con Paseo Tollocan; ahí, transborda a una unidad de la ruta "Colón / Ocho Cedros" o cualquiera que circule por Paseo Cristóbal Colón hacia el sur, la cual te dejará en la esquina con la calle Eduardo Hernández Cházaro.

Ocoyoacac: Toma un autobús con dirección a la Terminal de Toluca y baja en la parada de Paseo Tollocan y Paseo Colón; una vez ahí, camina unos pasos hacia la Calzada Cristóbal Colón para abordar un autobús local de la ruta "Colón / Ocho Cedros".

San Mateo Atenco: Sube a un autobús de la línea Intermetropolitano o Flecha Roja que circule por Paseo Tollocan hacia el centro de Toluca y baja en la parada de Paseo Colón; ahí, transborda a una unidad local de la ruta "Colón / Ocho Cedros" que se dirija hacia el sur.

Zinacantepec: Aborda un autobús de la línea Xinantécatl o similares que se dirija al centro de Toluca y bájate en la intersección de la Av. Morelos con Paseo Colón; en ese punto, transborda a una unidad de la ruta "Colón / Ocho Cedros" que circule hacia el sur, la cual te dejará en la esquina con la calle Eduardo Hernández Cházaro.

Cuáles son los documentos necesario para el trámite

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de Toluca debes presentar los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Acta de nacimiento certificada (reciente).

CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.