¿Recibiste un SMS para pagar una infracción en la CdMx? ¡Cuidado! Te quieren estafar

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 2:27 pm

El Gobierno de la CdMX alertó que los mensajes SMS que notifican a capitalinas y capitalinos sobre infracciones de tránsito pendientes de pago son una estafa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nuevo engaño en llamadas: SSC alerta sobre estafa del "currículum en revisión"

¡Que no te engañen!: La CFE alerta a usuarios sobre personal y avisos fraudulentos

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

La Secretaría de Finanzas capitalina no envía mensajes de texto para notificar a la ciudadanía sobre multas pendientes de pago.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) alertó a las capitalinas y los capitalinos para que hagan caso omiso si reciben un SMS en su celular para notificarles que deben una infracción de tránsito, ya que esto se trata de una estafa.

Las autoridades advirtieron que en la actualidad los ciberdelincuentes utilizan técnicas sofisticadas para cometer fraudes, como el uso de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) o el diseño de sitios web apócrifos que utilizan los mismos logotipos e imágenes institucionales de sitios oficiales para parecer auténticos.

Para evitar caer en este tipo de estafas, lo recomendable es confiar sólo en la información difundida en cuentas verificadas o en páginas oficiales del Gobierno capitalino.

CdMx alerta por estafa con SMS sobre infracción falsa

En una publicación compartida en X, antes Twitter, el Gobierno de la CdMx recordó que la Secretaría de Finanzas no envía mensajes SMS para notificar a las personas sobre infracciones de tránsito pendientes.

Por lo anterior, pidió a las capitalinas y los capitalinos que en caso de recibir un mensaje en el que les soliciten realizar el pago de una multa, hagan caso omiso, ya que se trata de una estafa.

Dichos SMS avisan a las personas que tienen una infracción pendiente de pago e incluye un enlace a un sitio web apócrifo, donde supuestamente pueden confirmar la información y realizar el pago.

Este tipo de estafas es usada por ciberdelincuentes con el fin de engañar a sus víctimas para que hagan transferencias de dinero a cuentas apócrifas e incluso para robar su información personal.

¿Cómo verificar si tienes una infracción pendiente de pagar?

El Gobierno de la capital exhortó a las capitalinas y los capitalinos a que consulten el sitio web oficial de la Secretaría de Finanzas de la CdMx en caso de tener una duda respecto a si tienen infracciones de tránsito pendientes de pago.

En este portal, las personas deberán ingresar el número de placa de su vehículo y completar el proceso de verificación, tras lo cual el sistema confirmará si tienen multas por pagar.

Es importante recordar que antes de ingresar cualquier información en formularios, es necesario verificar que el sitio web sea auténtico, para lo cual se debe comprobar que al inicio de la dirección aparezca la leyenda "https://" y que tenga la terminación "gob.mx".

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia indica que el cuidado de los nietos puede proteger el cerebro de los abuelos.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
2

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
4

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

5

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

6

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó que México sí recibió una invitación de su homólogo de EU, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para Gaza.
7

Trump invitó a México a Junta de Paz para Gaza, confirma CSP; SRE analiza respuesta

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, hizo un llamado el lunes a que los aficionados no viajen a EU durante la Copa Mundial 2026 por razones de seguridad.
8

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial: "¡Manténganse alejados de EU!"

Socios comerciales de Estados Unidos (EU) están volteado a China. Se sienten afectados por la Casa Blanca, que se ha vuelto impredecible y transaccional.
9

EU se volvió inestable e iracundo. Aliados tradicionales de EU buscan a China: WSJ

El combate a la extorsión como estrategia nacional requiere la coordinación efectiva de autoridades federales y estatales, como se ha demostrado con capturas.
10

Claves de la estrategia contra la extorsión

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
11

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

12

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

13

Philip Glass cancela estreno de sinfonía en el Kennedy Center, bajo el poder de Trump

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
14

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Juez cita al jefe del ICE por incumplir audiencias migratorias.
15

Juez de Minnesota cita a declarar a jefe de ICE por incumplir audiencias de migrantes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobierno de la CdMX alertó que los mensajes SMS que notifican a capitalinas y capitalinos sobre infracciones de tránsito pendientes de pago son una estafa.
1

¿Recibiste un SMS para pagar una infracción en la CdMx? ¡Cuidado! Te quieren estafar

Socios comerciales de Estados Unidos (EU) están volteado a China. Se sienten afectados por la Casa Blanca, que se ha vuelto impredecible y transaccional.
2

EU se volvió inestable e iracundo. Aliados tradicionales de EU buscan a China: WSJ

3

Philip Glass cancela estreno de sinfonía en el Kennedy Center, bajo el poder de Trump

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó que México sí recibió una invitación de su homólogo de EU, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para Gaza.
4

Trump invitó a México a Junta de Paz para Gaza, confirma CSP; SRE analiza respuesta

Juez cita al jefe del ICE por incumplir audiencias migratorias.
5

Juez de Minnesota cita a declarar a jefe de ICE por incumplir audiencias de migrantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
6

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

7

México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

8

El mexicano David Toscana gana Premio Alfaguara por novela El ejército ciego

Al menos 34 personas han muerto a causa de una intensa tormenta invernal que ha azotado durante la última semana a amplias regiones de Estados Unidos (EU).
9

Tormenta invernal deja al menos 34 muertos en EU y mantiene alerta por frío extremo

El Secretario General de la ONU exige a los países miembros respetar la Carta de las Naciones Unidas.
10

ONU alerta que "ley de la selva" está sustituyendo al Estado de Derecho en el mundo

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.
11

Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destituyó al director general del CIDE, Antonio Romero Tellaeche, quien afirma que conserva sus atribuciones.
12

Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones