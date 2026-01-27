¿Recibiste un SMS para pagar una infracción en la CdMx? ¡Cuidado! Te quieren estafar

La Secretaría de Finanzas capitalina no envía mensajes de texto para notificar a la ciudadanía sobre multas pendientes de pago.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) alertó a las capitalinas y los capitalinos para que hagan caso omiso si reciben un SMS en su celular para notificarles que deben una infracción de tránsito, ya que esto se trata de una estafa.

Las autoridades advirtieron que en la actualidad los ciberdelincuentes utilizan técnicas sofisticadas para cometer fraudes, como el uso de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) o el diseño de sitios web apócrifos que utilizan los mismos logotipos e imágenes institucionales de sitios oficiales para parecer auténticos.

Para evitar caer en este tipo de estafas, lo recomendable es confiar sólo en la información difundida en cuentas verificadas o en páginas oficiales del Gobierno capitalino.

CdMx alerta por estafa con SMS sobre infracción falsa

En una publicación compartida en X, antes Twitter, el Gobierno de la CdMx recordó que la Secretaría de Finanzas no envía mensajes SMS para notificar a las personas sobre infracciones de tránsito pendientes.

Por lo anterior, pidió a las capitalinas y los capitalinos que en caso de recibir un mensaje en el que les soliciten realizar el pago de una multa, hagan caso omiso, ya que se trata de una estafa.

Dichos SMS avisan a las personas que tienen una infracción pendiente de pago e incluye un enlace a un sitio web apócrifo, donde supuestamente pueden confirmar la información y realizar el pago.

Este tipo de estafas es usada por ciberdelincuentes con el fin de engañar a sus víctimas para que hagan transferencias de dinero a cuentas apócrifas e incluso para robar su información personal.

¿Cómo verificar si tienes una infracción pendiente de pagar?

El Gobierno de la capital exhortó a las capitalinas y los capitalinos a que consulten el sitio web oficial de la Secretaría de Finanzas de la CdMx en caso de tener una duda respecto a si tienen infracciones de tránsito pendientes de pago.

En este portal, las personas deberán ingresar el número de placa de su vehículo y completar el proceso de verificación, tras lo cual el sistema confirmará si tienen multas por pagar.

Es importante recordar que antes de ingresar cualquier información en formularios, es necesario verificar que el sitio web sea auténtico, para lo cual se debe comprobar que al inicio de la dirección aparezca la leyenda "https://" y que tenga la terminación "gob.mx".