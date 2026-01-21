Nuevo engaño en llamadas: SSC alerta sobre estafa del "currículum en revisión"

Omar López

21/01/2026 - 4:59 pm

Alerta por llamadas falsas sobre vinculación de líneas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

¡Abrígate bien! Activan Alerta Naranja y Amarilla en la CdMx por bajas temperaturas

Sheinbaum descarta reunión con PVEM y PT para definir respaldo a la Reforma Electoral

La táctica de robo de datos personales consiste en hacerse pasar por una empresa interesada en tu CV para presuntamente contratarte.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Si estás buscando trabajo y enviaste recientemente tu currículum vitae (CV) para alguna vacante, debes tener cuidado con las llamadas de “confirmación”, pues de acuerdo con un comunicado de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) la Policía Cibernética de la Ciudad de México detectó un nuevo esquema de robo de datos personales.

“El personal especializado en ciberdelitos de esta Secretaría, detectó que el modus operandi consiste en que los delincuentes llaman por teléfono a la víctima, le informan que su currículum fue "recibido" y se encuentra "en revisión" para un supuesto empleo”, se lee en el comunicado de la dependencia.

La nueva estafa comienza con una llamada o mensaje de un número desconocido en el que se comunica que tu currículum fue recibido con éxito y después pedirte que los agregues a Whatsapp o Telegram para llevar la conversación a una plataforma más informal y susceptible a la manipulación.

Ya en una plataforma de mensajería, los ciberdelincuentes pueden solicitar información personal, datos bancarios o incluso enviar enlaces maliciosos, con el objetivo de obtener beneficios económicos o información sensible de manera ilícita que pueden utilizar en otros fraudes más adelante.

¿Cómo puedo evitar ser víctima de la estafa del CV?

estafa del CV SSC
La Unidad de Polícia Cibernética advierte sobre el incremento de fraudes laborales en 2026. Foto: SSC CDMX.

Si eres víctima de este fraude, la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC emite las siguientes recomendaciones:

  • Verifica la autenticidad de la oferta laboral. Antes de responder a cualquier anuncio o llamada, confirma que la vacante provenga de una empresa legítima.
  • No compartas información personal o sensible. Nunca proporciones datos como CURP, RFC, INE, contraseñas, números de tarjetas bancarias o cualquier otro dato confidencial a desconocidos, incluso si la oferta laboral parece legítima.
  • Extrema precauciones con enlaces y archivos adjuntos. No abras links o documentos enviados por números desconocidos, ya que podrían contener malware diseñado para robar información o comprometer dispositivos electrónicos.
  • Mantén la comunicación por canales oficiales. Evita trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales con personas desconocidas.
  • Desconfía de promesas rápidas o urgentes. Las ofertas que generan presión para actuar de inmediato, prometen ganancias exageradas o empleos garantizados sin procesos formales, suelen ser señales de fraude.

La importancia de reportar la actividad sospechosa en internet

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
La SSC ofrece atención las 24 horas para reportar fraudes en internet. Foto: Camila Ayala, Cuartoscuro

Debido al incremento de fraudes laborales en redes sociales o líneas telefónicas, la SCC recomienda denunciar a las actividades sospechosas a través de sus canales oficiales como su número telefónico con atención las 24 horas del día 55 5242 5100 extensión 5086 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Además recomienda seguir los siguientes hábitos para identificar publicaciones maliciosas en internet:

  • Monitorea periódicamente tus cuentas y dispositivos. Revisa tus correos electrónicos, redes sociales y cuentas bancarias en busca de actividad sospechosa.
  • Capacítate en el uso de herramientas de seguridad: Infórmate de la ciberseguridad y considera usar programas de protección, como antivirus actualizados y filtros de spam para reducir la exposición a posibles ataques cibernéticos.
  • Conserva la calma y analiza cada oferta. Antes de tomar decisiones apresuradas, investiga y contrasta la información de la oferta laboral. Una actitud prudente puede prevenir que caigas en engaños o estafas.

“Los fraudes laborales constituyen un riesgo creciente en México, especialmente para quienes buscan empleo. La prevención, la verificación de ofertas y el uso de canales seguros resultan fundamentales para protegerse y evitar ser víctima de este tipo de estafas”, añade el comunicado de la SSC.

Explora más en estos temas
Ciudad de México Sociedad

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

+ Sección

Galileo

Científicos revelan cómo prevenir la amnesia infantil.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Empresario cae por fraude en Aguascalientes
1

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El Presidente Donald Trump anunció que se alcanzó un entendimiento con la OTAN sobre Groenlandia y confirmó la suspensión de los aranceles a Europa.
2

Trump ve "acuerdo marco" de EU con la OTAN por Groenlandia y frena aranceles a Europa

Multas 2026
3

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

El Parlamento Europeo paralizó, hasta que cesen las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia, los trámites para validar el acuerdo comercial de la UE con EU.
4

La Unión Europea cancela el tratado comercial con EU por las amenazas de Trump

Curp Biométrica 2026
5

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

La Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió el mensaje que dio el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ante las élites gubernamentales y empresariales en Davos.
6

Presidenta aplaude mensaje de Carney en Davos: "Muy a tono con los momentos actuales"

Fiscalía de CdMx deja en libertad a mujer que hirió de muerte a su esposo.
7

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

El SAT aclaró ayer que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la generación de la factura electrónica (CFDI).
8

¿Necesitas Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura? El SAT lo aclara

Lidya Valdivia Juárez, la mujer embarazada que desapareció en el Municipio de Acajete en Puebla, apunta al Estado de México.
9

Lidya Valdivia, embarazada y desaparecida en Puebla, es buscada también en el Edomex

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
10

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
11

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
12

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Hoy No Circula Jueves
13

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, pese a la incertidumbre global, la integración productiva entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá es difícil de romper.
14

Confiamos en que el tratado México-EU seguirá, quizás con variaciones, dice Sheinbaum

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
15

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
1

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

Lidya Valdivia Juárez, la mujer embarazada que desapareció en el Municipio de Acajete en Puebla, apunta al Estado de México.
2

Lidya Valdivia, embarazada y desaparecida en Puebla, es buscada también en el Edomex

El SAT aclaró ayer que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la generación de la factura electrónica (CFDI).
3

¿Necesitas Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura? El SAT lo aclara

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la mañana de este miércoles que vaya a tener alguna reunión con el PVEM y con el PT para hablar de la Reforma Electoral.
4

Sheinbaum descarta reunión con PVEM y PT para definir respaldo a la Reforma Electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió el mensaje que dio el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ante las élites gubernamentales y empresariales en Davos.
5

Presidenta aplaude mensaje de Carney en Davos: "Muy a tono con los momentos actuales"

El Presidente Donald Trump anunció que se alcanzó un entendimiento con la OTAN sobre Groenlandia y confirmó la suspensión de los aranceles a Europa.
6

Trump ve "acuerdo marco" de EU con la OTAN por Groenlandia y frena aranceles a Europa

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó hoy que no hay ninguna investigación en contra de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, Embajadora de México en Reino Unido.
7

Claudia afirma que "no hay ninguna investigación" contra la Embajadora en Reino Unido

El Parlamento Europeo paralizó, hasta que cesen las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia, los trámites para validar el acuerdo comercial de la UE con EU.
8

La Unión Europea cancela el tratado comercial con EU por las amenazas de Trump

Hoy No Circula Jueves
9

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) fue cuestionada sobre los motivos que tuvo para darle a Francisco Garduño un cargo en la SEP. "Ya no está bajo proceso", dijo.
10

"Ya no está bajo proceso de ningún tipo": CSP justifica puesto de Garduño en la SEP

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, pese a la incertidumbre global, la integración productiva entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá es difícil de romper.
11

Confiamos en que el tratado México-EU seguirá, quizás con variaciones, dice Sheinbaum

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz el domingo ascendió a 43 personas tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver.
12

El número de fallecidos por descarrilamiento de trenes aumenta a 43 en Adamuz, España