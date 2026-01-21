Nuevo engaño en llamadas: SSC alerta sobre estafa del "currículum en revisión"

La táctica de robo de datos personales consiste en hacerse pasar por una empresa interesada en tu CV para presuntamente contratarte.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Si estás buscando trabajo y enviaste recientemente tu currículum vitae (CV) para alguna vacante, debes tener cuidado con las llamadas de “confirmación”, pues de acuerdo con un comunicado de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) la Policía Cibernética de la Ciudad de México detectó un nuevo esquema de robo de datos personales.

“El personal especializado en ciberdelitos de esta Secretaría, detectó que el modus operandi consiste en que los delincuentes llaman por teléfono a la víctima, le informan que su currículum fue "recibido" y se encuentra "en revisión" para un supuesto empleo”, se lee en el comunicado de la dependencia.

La nueva estafa comienza con una llamada o mensaje de un número desconocido en el que se comunica que tu currículum fue recibido con éxito y después pedirte que los agregues a Whatsapp o Telegram para llevar la conversación a una plataforma más informal y susceptible a la manipulación.

Ya en una plataforma de mensajería, los ciberdelincuentes pueden solicitar información personal, datos bancarios o incluso enviar enlaces maliciosos, con el objetivo de obtener beneficios económicos o información sensible de manera ilícita que pueden utilizar en otros fraudes más adelante.

¿Cómo puedo evitar ser víctima de la estafa del CV?

Si eres víctima de este fraude, la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC emite las siguientes recomendaciones:

Verifica la autenticidad de la oferta laboral. Antes de responder a cualquier anuncio o llamada, confirma que la vacante provenga de una empresa legítima.

No compartas información personal o sensible. Nunca proporciones datos como CURP, RFC, INE, contraseñas, números de tarjetas bancarias o cualquier otro dato confidencial a desconocidos, incluso si la oferta laboral parece legítima.

Extrema precauciones con enlaces y archivos adjuntos. No abras links o documentos enviados por números desconocidos, ya que podrían contener malware diseñado para robar información o comprometer dispositivos electrónicos.

Mantén la comunicación por canales oficiales. Evita trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales con personas desconocidas.

Desconfía de promesas rápidas o urgentes. Las ofertas que generan presión para actuar de inmediato, prometen ganancias exageradas o empleos garantizados sin procesos formales, suelen ser señales de fraude.

La importancia de reportar la actividad sospechosa en internet

Debido al incremento de fraudes laborales en redes sociales o líneas telefónicas, la SCC recomienda denunciar a las actividades sospechosas a través de sus canales oficiales como su número telefónico con atención las 24 horas del día 55 5242 5100 extensión 5086 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Además recomienda seguir los siguientes hábitos para identificar publicaciones maliciosas en internet:

Monitorea periódicamente tus cuentas y dispositivos. Revisa tus correos electrónicos, redes sociales y cuentas bancarias en busca de actividad sospechosa.

Capacítate en el uso de herramientas de seguridad: Infórmate de la ciberseguridad y considera usar programas de protección, como antivirus actualizados y filtros de spam para reducir la exposición a posibles ataques cibernéticos.

Conserva la calma y analiza cada oferta. Antes de tomar decisiones apresuradas, investiga y contrasta la información de la oferta laboral. Una actitud prudente puede prevenir que caigas en engaños o estafas.

“Los fraudes laborales constituyen un riesgo creciente en México, especialmente para quienes buscan empleo. La prevención, la verificación de ofertas y el uso de canales seguros resultan fundamentales para protegerse y evitar ser víctima de este tipo de estafas”, añade el comunicado de la SSC.