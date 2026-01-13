¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

La CRT aseguró que no realiza llamadas para solicitar trámites. Por ello, pidió a la ciudadanía desconfiar de cualquier contacto de este tipo.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Una llamada que parece urgente, un trámite que "debe hacerse ya" y la promesa de evitar un problema mayor han sido el común denominador de las denuncias reportadas en los últimos días, una práctica que ha generado confusión y activó la alerta de las autoridades.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió sobre un nuevo intento de fraude relacionado con la supuesta vinculación de líneas telefónicas, luego de detectar llamadas dirigidas a usuarias y usuarios para inducirlos a realizar un trámite falso.

De acuerdo con la autoridad, nadie debe comunicarse por llamada telefónica para solicitar la vinculación de una línea, por lo que cualquier contacto de este tipo debe considerarse fraudulento.

“¿Alguien te llamó para que hagas la vinculación? Cuidado. Es una llamada falsa”, señaló la CRT.

La Comisión precisó que las y los usuarios que deban realizar algún trámite serán notificados únicamente por medios oficiales y recomendó acudir directamente a centros de atención autorizados para recibir asesoría confiable.

Finalmente, la CRT exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a reportar cualquier intento de fraude, con el fin de evitar el robo de datos personales o el uso indebido de las líneas telefónicas.