¿Doble Hoy No Circula en martes? Así aplicará este 3 de febrero en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sanciones como multas y hasta corralón.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Termina el fin de semana largo y con ello el regreso a las actividades cotidianas, como ir a la escuela o al trabajo. Que este martes con sabor a lunes no te tome por sorpresa y revisa si puedes circular o mejor optar por otro transporte.

Recuerda que el programa del Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y de Santiago Tinaguistenco.

Aquellas personas que no cumplan con este programa de restricción vehicular pueden ser sancionados con una multa económica y hasta con el envío de su automóvil al corralón.

Estos son los vehículos que tienen prohibido circular este martes 3 de febrero.

Holograma: 1 y 2.

Engomado: Rosa.

Terminación de placa: 7 y 8.

Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Cuáles son las multas por violar el Hoy No Circula

Infringir el program del Hoy No Circula puede costarte un buen dinero y hasta el traslado de tu automóvil al corralón. El nivel de la sanción depende del lugar donde haya ocurrido la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Hay un grupo de vehículos que por su bajo nivel de contaminación no están obligados a descansar por el Hoy No Circula y son los siguientes: