¿Doble Hoy No Circula en martes? Así aplicará este 3 de febrero en CDMX y Edomex

Rodrigo Gutiérrez González

02/02/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Martes

El Hoy No Circula cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sanciones como multas y hasta corralón.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Termina el fin de semana largo y con ello el regreso a las actividades cotidianas, como ir a la escuela o al trabajo. Que este martes con sabor a lunes no te tome por sorpresa y revisa si puedes circular o mejor optar por otro transporte.

Recuerda que el programa del Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y de Santiago Tinaguistenco.

Aquellas personas que no cumplan con este programa de restricción vehicular pueden ser sancionados con una multa económica y hasta con el envío de su automóvil al corralón.

Estos son los vehículos que tienen prohibido circular este martes 3 de febrero.

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Rosa.
  • Terminación de placa: 7 y 8.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula Martes
Así aplicará el Hoy No Circula Martes. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Cuáles son las multas por violar el Hoy No Circula

Infringir el program del Hoy No Circula puede costarte un buen dinero y hasta el traslado de tu automóvil al corralón. El nivel de la sanción depende del lugar donde haya ocurrido la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Hoy No Circula
Los municipios y alcaldías donde aplica el Hoy No Circula.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Hay un grupo de vehículos que por su bajo nivel de contaminación no están obligados a descansar por el Hoy No Circula y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

