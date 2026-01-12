Hoy No Circula CDMX y Edomex: estos son los autos que descansan el martes 13 de enero

Rodrigo Gutiérrez González

12/01/2026 - 12:29 pm

Hoy No Circula CDMX Edomex

El programa de restricción vehicular cambia todos los días por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar desde multas hasta el envío del automóvil al corralón.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Estos son los autos que tienen prohibido transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este martes por la aplicación del Hoy No Circula.

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Rosa.
  • Terminación de placa: 7 y 8.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula Martes
Así aplicará el Hoy No Circula Martes. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Aquellas personas que no cumplan con este programa de restricción vehicular pueden ser sancionados con una multa económica y hasta con el envío de su automóvil al corralón.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Hay un grupo de vehículos que por su bajo nivel de contaminación no están obligados a descansar por el Hoy No Circula y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Cuáles son las multas por violar el Hoy No Circula

Hoy No Circula
Con el Hoy No Circula se busca reducir tráfico y con ello la contaminación en la CDMX y Edomex. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Infringir el program del Hoy No Circula puede costarte un buen dinero y hasta el traslado de tu automóvil al corralón. El nivel de la sanción depende del lugar donde haya ocurrido la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Dónde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México de la siguiente manera:

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec
  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

