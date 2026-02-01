DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Arturo Daen

01/02/2026 - 12:05 am

Entre quienes reciben más de 100 mil pesos de remuneración mensual neta está la secretaria particular de Monreal, y quien quedó como suplente cuando dejó el Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Un grupo de 116 funcionarios de la Cámara de Diputados obtiene remuneraciones por encima de los 100 mil pesos mensuales y aguinaldos de 200 mil o más. Los puestos más importantes y con mayores ingresos están ocupados por personajes ligados al coordinador de los diputados morenistas y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.  

Al menos una decena trabajó para su gobierno en la Cuauhtémoc (2015-2018), y a varios ya los había colocado en altos puestos en el Senado cuando tuvo ahí el control de la bancada guinda, en la Legislatura pasada. 

Entre ellos está el Secretario General, Mauricio Farah, y otros cargos clave en el manejo y revisión del gasto de la Cámara, como el de la Contraloría Interna y la Dirección General de Auditoría. La Dirección de Asuntos Jurídicos también la tiene un hombre de su confianza, quien fue su Director Jurídico en la Cuauhtémoc, Adolfo Román Montero. 

Para poner en contexto los ingresos de estos funcionarios, está el dato de que cada uno de los 500 diputados federales tiene una “dieta” o salario mensual neto de 79 mil pesos mensuales, aunque también reciben apoyos mensuales para transporte, hospedaje y gastos de gestoría, conceptos denominados “asistencia legislativa” y “atención ciudadana”, con lo que el monto que reciben se eleva a  por lo menos 150 mil al mes. Esto sin contar que cada año también obtienen 58 mil pesos para sus informes legislativos.

En tanto, los ingresos más bajos en la Cámara son los de 500 trabajadores de “operativo multifuncional” y de apoyo técnico y de servicios, de entre 5 mil y 6 mil 500 al mes. El funcionario con el ingreso más alto en San Lázaro gana 20 veces más que ellos.

Aunque no es un funcionario con funciones administrativas, sino un legislador, a la lista de personajes cercanos a Monreal y con altas percepciones también podría sumarse el diputado Pedro Haces, designado como Coordinador de Operación Política, y que también usa su puesto como dirigente sindical de la CATEM para tener peso político en el Congreso y en Morena. 

Farah Gebara, tres sexenios al mando de las cámaras

Mauricio Farah Gebara es Secretario General de la Cámara de Diputados -el puesto de mayor rango- desde octubre de 2024. Tiene una remuneración mensual neta de 127 mil 801.59 pesos y un aguinaldo de 245 mil pesos, de acuerdo con los datos de Transparencia del organismo legislativo, actualizados hasta el cuarto trimestre de 2025.

Entre 2018 y septiembre de 2024 Farah Gebara también tuvo ese cargo en la Cámara de Senadores. En ambos casos su designación tuvo un factor común: Ricardo Monreal. El político zacatecano lo propuso cuando fue Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, y luego también en San Lázaro.

Farah Gebara en su toma de protesta en el Congreso. Foto: Cámara de Diputados

Entre 2012 y 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Farah Gebara también fue Secretario General de la Cámara de Diputados. Al concluir ahí su encargo, Monreal le reconoció “su neutralidad y profesionalismo”.

Según la Ley Orgánica del Congreso, el Secretario General tiene entre sus facultades formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera de la Cámara, y “dirigir los trabajos y supervisar el cumplimiento de las atribuciones y el correcto funcionamiento de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros”. 

También “proponer y, en su caso, aprobar la normatividad, instrumentos y mecanismos administrativos que permitan el ejercicio eficiente, austero y transparente de los recursos de la Cámara, en beneficio de la actividad legislativa, así como de la preservación de la infraestructura del Palacio Legislativo de San Lázaro, considerado patrimonio nacional”.

Cinco ganan 122 mil mensuales, de ellos tres son “monrrealistas”

Con remuneraciones mensuales netas de 122 mil pesos y aguinaldos de 235 mil pesos aparecen cinco funcionarios. De ellos, al menos tres personajes del grupo político de Ricardo Monreal. Se trata de:  

El contralor interno Andrés Lozano Lozano; el Secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Christian Rosas de León (que tiene como función asistir al Secretario General); la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Aliza Klip Moshinsky; el  coordinador de Comunicación Social, Rodolfo González Valderrama, y el Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Ricardo Palma Rojas.

El contralor interno en la Cámara de Diputados desde octubre de 2024, Andrés Lozano Lozano, es del grupo político de Ricardo Monreal. De 2018 a 2024 fue contralor del Senado, y SinEmbargo reportó la inacción de dicha instancia ante el caso de falsificación firmas y compra a sobreprecio de libros del político zacatecano. 

Lozano Lozano trabajó en la Alcaldía Gustavo A. Madero cuando la gobernó Joel Ortega. De 2000 a 2003 fue Director General Jurídico y de Gobierno y le revalidó a la discoteca News Divine su licencia de funcionamiento, sin hacer al inmueble las revisiones correspondientes. En 2008, cuando él ya era diputado local del PRD, murieron en ese lugar 12 jóvenes.

La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros en la Cámara de Diputados, Aliza Klip Moshinsky, también es monrrealista. Trabajó en su gobierno en la Alcaldía Cuauhtémoc, como Directora General de Servicios Urbanos, entre 2016 y 2018. 

Huellas del pasado. Foto: Twitter

El coordinador de Comunicación Social, González Valderrama, es licenciado en Sociología, militante de Morena y legislador suplente de Ricardo Monreal. A principios de 2018 quedó como alcalde interino de Cuauhtémoc, luego de que Monreal pidiera licencia para sumarse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. 

De acuerdo con su declaración patrimonial, entre enero de 2019 y septiembre de 2021 González Valderrama fue Director General de Radio, Televisión y Cinematografía. Entre octubre de 2021 y febrero de 2022 fue Delegado Federal de Programas del Bienestar en Tamaulipas, para luego volver al puesto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, entre febrero de 2022 y julio de 2023. 

Su siguiente paso fue ser Coordinador de Asesores del Instituto Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores, entre agosto de 2023 y septiembre de 2024. Luego el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nominó para ser cónsul en Miami, pero no fue ratificado y en septiembre de 2024 lo designaron coordinador de Comunicación en San Lázaro. 

En su declaración de bienes de 2024, dijo ser dueño de cuatro casas, un local comercial, dos departamentos y un automóvil, sin que se detallaran costos, tamaño o ubicación de las viviendas, ni el modelo del vehículo.

14 ganan 120 mil al mes

Hay 14 funcionarios y funcionarias de la Cámara que ganan entre 120  mil pesos mensuales netos. En este grupo están: 

Jesús Octavio Chávez Ávila, Director General de Auditoría de la Cámara, que tuvo el cargo de Contralor Interno de la Alcaldía Cuauhtémoc durante el gobierno de Monreal.

Eduardo Medel Quiroz, Director General de Recursos Humanos, quien tuvo el mismo cargo en el Senado y fue director de Gobierno en la administración de Monreal en la Cuauhtémoc. Antes trabajó como procurador de Tlaxcala. 

Jesús Alfredo Salazar Ham es Director General de Registro y Evolución Patrimonial, y antes en el Senado bajo control de Monreal fue subcontralor de Responsabilidades, Quejas y Denuncias.  

Adolfo Román Montero tiene el puesto de Director General de Asuntos Jurídicos y antes fue Director Jurídico de Monreal, en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Patricia Elizabeth Nares Sotelo, Directora General del Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados, ha sido colaboradora de Monreal, de hecho editó uno de sus libros, y en la anterior Legislatura en el Senado trabajó como Directora General de Archivo Histórico, y de Publicaciones y Cultura. 

Francisco Javier Illanes Solís, Director General de Tecnologías de Información en San Lázaro, trabajó en el Senado controlado por Monreal como Director de Informática y Telecomunicaciones.

Arturo Alejandro Luna Silva, Director General de Servicios a Diputados, trabajó como Coordinador de Asesores del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado entre abril y agosto de 2024, y como Asesor de Servicios Administrativos de 2018 a abril de 2024. En su cuenta de Instagram, escribió sobre Monreal en 2023: “Sin duda estos cuatro años como aprendiz de un gran político me han hecho entender a profundidad el sentimiento de: Amor por México”. 

Raúl Paz Alonzo, quien aparece como Encargado del Despacho de la Dirección General del Canal del Congreso, fue diputado y senador del PAN pero en 2022 decidió sumarse a la banca de Morena. 

Otra designación que ocurrió en la Legislatura actual es la de Óscar Daniel del Río Serrano, con el cargo de Director General de Control y Evaluación, aunque en septiembre pasado se dio su nombramiento como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Óscar Daniel es hijo de José Manuel del Río Virgen, quien fue Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado a cargo de Monreal y ya en esta Legislatura obtuvo el nombramiento de titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con una remuneración mensual neta de 114 mil pesos.  

39 funcionarios en la Cámara ganan entre 114 y 115 mil mensuales

En este grupo aparecen personajes como la secretaria particular de Ricardo Monreal, María Guadalupe Yazmín Yebra, que también tuvo ese puesto cuando el político fue alcalde de Cuauhtémoc y luego Senador de Morena.

También en este rango de 115 mil mensuales netos está Nicol Andrea López Balbuena, como Secretaria Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política. Antes tuvo la función de apoyo técnico para Monreal en el Senado.

Cynthia Murrieta Moreno está ahora a cargo de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente. En el Senado fue Jefa de Unidad y Directora General del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado (CECAFP), y durante el gobierno de Monreal en la Cuauhtémoc fue Directora de Protección Civil. 

También identificada como monrrealista, con remuneración mensual de 115 mil pesos netos y 220 mil como aguinaldo está Cristal Pelayo Rodríguez, con el cargo de Directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. En el Senado ocupó tres puestos, entre 2018 y 2021: Directora de Planeación de Reuniones de Trabajo Legislativo; Asesora en la Junta de Coordinación Política y Directora de Servicios Administrativos. Antes trabajó también para el gobierno de Ricardo Monreal en Cuauhtémoc, como Subdirectora de Patrimonio Cultural (2016-2018). En 2023 levantó la mano para ser candidata de Morena a la Alcaldía, pero no logró la nominación. 

Cristal Pelayo. Foto: Instagram

También con remuneración mensual neta de 114 mil al mes está la Directora de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social, Nélida Nayethzy Chavero Becerril, quien en el gobierno de Monreal en la Cuauhtémoc trabajó como Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Uno más con remuneración mensual de 114 mil es Faruk Miguel Take, quien fue asesor de Monreal durante su gobierno en la Cuauhtémoc y ahora es Coordinador Administrativo del Grupo Parlamentario de Morena. 

Faruk Miguel y Ricardo Monreal. Foto: Twitter

El listado se complementa con 56 personas que tienen una remuneración mensual de 104 mil pesos. Entre ellos, aparecen 12 consultores parlamentarios. Una de ellas es Vida Gómez Herrera, quien contendió por la gubernatura de Yucatán con el partido naranja en 2024. De Morena aparece Dulce Elizabeth Dávila Jiménez, quien según un documento de la Suprema Corte fue asesora de la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel. 

Blanca Estela Cuevas Manjarrez, ahora Directora de Servicios Generales en la Cámara de Diputados, fue Directora de Obras y Desarrollo Urbano durante el gobierno de Monreal en la Cuauhtémoc. 

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

