Chips con internet de CFE: ¿Dónde conseguirlos gratis en Baja California?

Las tarjetas SIM de la empresa estatal buscan acercar a comunidades rurales a las nuevas tecnologías de comunicación como banda ancha.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantendrá en 2026 la expansión de su servicio de telecomunicaciones e internet para móviles mediante el uso de chips (Tarjetas SIM), que pueden adquirirse gratis en sus puntos de distribución autorizados.

“CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines d​e lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida banda ancha e internet”, señala la página oficial de la empresa estatal.

Si vives en el estado de Baja California, puedes obtener una Tarjeta de Internet SIM en cinco puntos de distribución autorizada, a continuación te explicamos cómo llegar a cada uno de ellos.

¿Dónde puedes adquirir los Chips de CFE en Baja California?

Para adquirir tu chip debes asistir con tu INE, CURP, y un comprobante de domicilio a los siguientes puntos de distribución:

Ensenada : Oficina del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) Avenida Club Rotario 93, Centro, C.P. 22801 con número de atención al 646 176 4050.

Ensenada : FINABIEN de Maneadero en calle Mexicali 417, Colonia 28 de Agosto, C.P. 22830.

Ensenada : Delegación municipal en calle Luis Barrera S/N, Colonia Valle de la Trinidad, C.P. 22917.

Ensenada : FINABIEN en esquina avenida Lázaro Cárdenas y calle Eligio Chacón S/N, Colonia Ojos Negros, C.P. 22770.

Tecate : FINABIEN en avenida Benito Juárez S/N, Valle De Las Palmas, C.P. 21500.

Cómo pedir un eSIM por internet

Si tu teléfono es compatible con tecnología eSIM y la Banda 28 puedes solicitar tu eSIM de forma inmediata siguiendo estos pasos:

Ingresa al portal oficial: Ve a cfeinternet.mx.

Verifica compatibilidad: Antes de comprar, el sitio te pedirá el IMEI de tu equipo para confirmar que puede funcionar con su red.

Elige tu paquete: Selecciona un plan (hay opciones desde 50 pesos) y agrégalo al carrito.

Pago y activación: Tras realizar el pago, recibirás un código QR en tu correo electrónico. Solo debes escanearlo desde la configuración de "Redes Móviles" de tu celular para activar la línea sin necesidad de una tarjeta física

¿Cómo funciona el servicio de internet gratuito de CFE?

En la página oficial de la empresa estatal se menciona que el servicio de internet gratuito de la CFE es una iniciativa gubernamental diseñada para cerrar la brecha digital en México, enfocándose principalmente en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y sectores vulnerables de la población.

Para ello, la subsidiaria Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT) instaló infraestructura para ofrecer acceso a internet sin costo en espacios públicos, como plazas, centros de salud y escuelas a todo aquel que tenga un chip de CFE.

En términos técnicos, este servicio opera mediante una red de banda ancha que utiliza tecnología 4.5G y cobertura extendida. Para que el beneficio funcione, es indispensable que el usuario cuente con un dispositivo móvil compatible con la Banda 28, la cual permite una mayor penetración de señal en interiores y zonas remotas.