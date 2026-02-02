Chips con internet de CFE: ¿Dónde conseguirlos gratis en Baja California?

Omar López

02/02/2026 - 6:25 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CURP biométrica 2026: Cómo realizar el trámite para niños y adultos mayores

Brote de Sarampión en Baja California 2026: ¿Dónde puedes vacunarte?

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Las tarjetas SIM de la empresa estatal buscan acercar a comunidades rurales a las nuevas tecnologías de comunicación como banda ancha.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantendrá en 2026 la expansión de su servicio de telecomunicaciones e internet para móviles mediante el uso de chips (Tarjetas SIM), que pueden adquirirse gratis en sus puntos de distribución autorizados. 

“CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines d​e lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida banda ancha e internet”, señala la página oficial de la empresa estatal. 

Si vives en el estado de Baja California, puedes obtener una Tarjeta de Internet SIM en cinco puntos de distribución autorizada, a continuación te explicamos cómo llegar a cada uno de ellos.

¿Dónde puedes adquirir los Chips de CFE en Baja California?

CHIPS CFE
Se instalarán algunos módulos de registro de chips durante la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Programas Bienestar Puebla, FB.

Para adquirir tu chip debes asistir con tu INE, CURP, y un comprobante de domicilio a los siguientes puntos de distribución:

  • Ensenada: Oficina del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) Avenida Club Rotario 93, Centro, C.P. 22801 con número de atención al 646 176 4050.
  • Ensenada: FINABIEN de Maneadero en calle Mexicali 417, Colonia 28 de Agosto, C.P. 22830.
  • Ensenada: Delegación municipal en calle Luis Barrera S/N, Colonia Valle de la Trinidad, C.P.  22917.
  • Ensenada: FINABIEN en esquina avenida Lázaro Cárdenas y calle Eligio Chacón S/N, Colonia Ojos Negros, C.P. 22770.
  • Tecate: FINABIEN en avenida Benito Juárez S/N, Valle De Las Palmas, C.P.  21500.

Cómo pedir un eSIM por internet

Si tu teléfono es compatible con tecnología eSIM y la Banda 28 puedes solicitar tu eSIM de forma inmediata siguiendo estos pasos:

Ingresa al portal oficial: Ve a cfeinternet.mx.

Verifica compatibilidad: Antes de comprar, el sitio te pedirá el IMEI de tu equipo para confirmar que puede funcionar con su red.

Elige tu paquete: Selecciona un plan (hay opciones desde 50 pesos) y agrégalo al carrito.

Pago y activación: Tras realizar el pago, recibirás un código QR en tu correo electrónico. Solo debes escanearlo desde la configuración de "Redes Móviles" de tu celular para activar la línea sin necesidad de una tarjeta física

¿Cómo funciona el servicio de internet gratuito de CFE?

Chips CFE INTERNET
Puntos claves para entender las tarjetas SIM de la CFE. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

En la página oficial de la empresa estatal se menciona que el servicio de internet gratuito de la CFE es una iniciativa gubernamental diseñada para cerrar la brecha digital en México, enfocándose principalmente en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y sectores vulnerables de la población.

Para ello, la subsidiaria Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT) instaló infraestructura para ofrecer acceso a internet sin costo en espacios públicos, como plazas, centros de salud y escuelas a todo aquel que tenga un chip de CFE.

En términos técnicos, este servicio opera mediante una red de banda ancha que utiliza tecnología 4.5G y cobertura extendida. Para que el beneficio funcione, es indispensable que el usuario cuente con un dispositivo móvil compatible con la Banda 28, la cual permite una mayor penetración de señal en interiores y zonas remotas.

Explora más en estos temas
Baja California Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California (BC) durante su visita a San Quintín.
1

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
2

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
3

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

4

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
5

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Hoy No Circula Lunes
6

¿Habrá Hoy No Circula este puente? así aplicará este 2 de febrero

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
7

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
8

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
9

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Opositores y más apoyan en secreto o abiertamente a Trump porque creen que bastan 10 misiles para que les represe el respeto, como en un acto de magia.
10

Como en un acto de magia

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
11

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
12

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
13

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.
14

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión
15

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adán Augusto y el fascismo como baratija.
1

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a senadoras y senadores de Morena que no se distraigan con "trivialidades, ni cosas vanas".
2

Atiendan al pueblo y no se distraigan con trivialidades, pide Rosa Icela a morenistas

La SSPC dio a conocer que sigue abierta la convocatoria para mujeres y hombres interesados en unirse al Servicio de Protección Federal.
3

¿Te interesa ser agente federal? La SSPC abre convocatoria 2026 para nuevos reclutas

Artistas protestan contra el ICE en los Grammys 2026
4

VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

La Presidenta de Morena hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y mantengan la unidad.
5

Alcalde pide a morenistas no ventilar disputas internas: "Lo importante es la unidad"

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
6

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
7

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones
8

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
9

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
10

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
11

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

El Gobernador de Sinaloa anunció que elementos del Ejército mexicano se sumarán a la búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.
12

Más de mil militares son enviados a Sinaloa para reforzar la búsqueda de los mineros