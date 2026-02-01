Delgado confirma asesinato de tía y prima en Colima; confía en que "se hará justicia"

Los homicidios de las familiares del Secretario de Educación Pública son investigados bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó la noche del sábado el asesinato de su tía y su prima en Colima.

"Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima, donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio", escribió en su cuenta de X.

Delgado Carrillo recordó que durante su infancia, su tía "Queña", como le decían de cariño sus familiares, le preparó su pastel de cumpleaños.

"Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como sólo ella sabía prepararla", destacó.

En su publicación, el funcionario federal aseguró que su tía ya está con sus abuelos y con su padre, a quien consideraba "su hermano consentido".

"Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex", agregó.

Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel… — Mario Delgado (@mario_delgado) February 1, 2026

Por último, Delgado se dijo seguro de que "se esclarecerá el caso y se hará justicia" para sus familiares.

El asesinato de tía y prima de Delgado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó que el homicidio de las dos mujeres, que ahora se sabe eran la tía y la prima de Mario Delgado, se registró alrededor de las 4:30 horas del sábado en la colonia Placetas Estadio, ubicada en el municipio de Colima.