El empresario Antonio Saldaña Reyes es asesinado en Guanajuato; Morena exige justicia

El partido guinda identificó al militante de dicha organización, quien fue atacado a balazos cuando conducía su auto en el municipio de San Francisco del Rincón.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Grupo Parlamentario de Morena en Guanajuato dio a conocer el viernes el asesinato del empresario zapatero Antonio Saldaña Reyes, quien fue atacado a balazos mientras conducía su vehículo deportivo en la colonia El Llano, en el municipio San Francisco del Rincón.

Por medio de una publicación en redes sociales, Morena exigió a las autoridades una pronta investigación por el caso del empresario, quien también era militante de dicho partido en el estado de Guanajuato, según detallaron las y los diputados del Grupo Parlamentario.

El asesinato ocurrió durante la noche del jueves 29 de enero, cuando Antonio Saldaña circulaba por el bulevar Aquiles Serdán y fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en dos ocasiones en su contra, lo cual hizo que el empresario perdiera el control del vehículo y muriera dentro del mismo.

Desde el Grupo Parlamentario de Morena enviamos nuestras condolencias a la familia de Antonio Saldaña Reyes, compañero militante y defensor de las causas del pueblo. Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato una pronta investigación, para que se lleve ante la justicia a los responsables.

La zona fue asegurada por autoridades municipales y la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cuya instancia continúa las investigaciones para esclarecer el móvil del delito y detener a los responsables.

Morena Guanajuato lamenta el asesinato del empresario

No sólo el Grupo Parlamentario de Morena Guanajuato lamentó el asesinato del empresario, sino que el hecho también fue confirmado por la diputada federal Antares Vázquez Alatorre, quien difundió un comunicado en sus redes sociales con el que identificó a la víctima y lamentó los hechos ocurridos en ese municipio.

"Anoche asesinaron arteramente a mi compañero y amigo Antonio Saldaña, activista por los derechos de las personas en San Francisco del Rincón y Purísima. Él ayudó a muchas personas a recuperar sus tierras, estuvo comprometido con el apoyo a la industria del calzado contra el dumping y dio otras luchas en favor del Pueblo. Exijo que se haga justicia y envío mi solidaridad y cariño a sus familiares y amigos", expresó.

A la parte de sus actividades en el sector del calzado, Saldaña Reyes se desempeñaba como militante de Morena, desde donde participaba en la recuperación de tierras y en causas sociales de las comunidades de San Francisco y Purísima.

Asimismo, el empresario buscó ser en el año 2024 el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón.