Ataque armado deja 2 mujeres muertas en Colima; serían familiares de Mario Delgado

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 7:56 pm

Dos presuntos familiares de Mario Delgado son asesinados en Colima

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El empresario Antonio Saldaña Reyes es asesinado en Guanajuato; Morena exige justicia

Heriberto Morentín, Subsecretario de Seguridad de Colima, sufre atentado; está herido

Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados de MC, son atacados a balazos en Sinaloa

Un ataque armado en Colima dejó un saldo de dos mujeres muertas. De acuerdo con reportes, habrían sido identificadas como una tía y una prima de Mario Delgado.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Dos mujeres, que habrían sido identificadas como familiares de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron asesinadas a balazos en el estado de Colima.

De acuerdo con reportes, las víctimas son María Eugenia Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado, presuntas tía y prima del funcionario mexicano.

El doble asesinato tuvo lugar en la colonia Placetas Estadio, en la capital del estado, alrededor de las 4:30 horas de este 31 de enero, según informó la Fiscalía General (FGE) de Colima.

Versiones no oficiales señalan que un grupo armado habría irrumpido en el domicilio de las víctimas y abrió fuego en contra de sus habitantes, provocando la muerte de ambas mujeres.

Al momento de redactar esta nota, el titular de la SEP no ha hecho ninguna declaración sobre si, en efecto, las mujeres asesinadas son sus familiares. Mismo caso del Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y hermano de Mario Delgado.

Dos presuntos familiares de Mario Delgado son asesinados en Colima
María Eugenia Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado, presuntas tía y prima de Mario Delgado, asesinadas en Colima. Foto: Especial
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La politización del sacrificio humano

"Los sacrificios humanos no tendrían que ser juzgados fuera del contexto histórico y cultural al que pertenecieron....
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Un país para viejos

"Para 2030, se estima que los adultos mayores superarán los 20 millones de personas en México [cerca...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

En Sinaloa, otra vez

"El miedo viene creciendo desde aquel memorable 25 de julio de 2024 cuándo fue secuestrado Ismael "El...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

+ Sección

Galileo

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
2

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
3

Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
4

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

CURP biométrica.
5

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
6

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

ELA
7

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
8

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

El líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, afirmó que el tricolor respalda la intervención de tropas de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles.
9

"Alito" apoya intervención de EU en México; reclama a MC por avalar Reforma Electoral

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
10

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
11

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

Eclipse Solar
12

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Mujer denunció que Trump la abusó a los 13 años; FBI no le creyó: The Daily Beast
13

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
14

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Dos presuntos familiares de Mario Delgado son asesinados en Colima
15

Ataque armado deja 2 mujeres muertas en Colima; serían familiares de Mario Delgado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Dos presuntos familiares de Mario Delgado son asesinados en Colima
1

Ataque armado deja 2 mujeres muertas en Colima; serían familiares de Mario Delgado

El líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, afirmó que el tricolor respalda la intervención de tropas de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles.
2

"Alito" apoya intervención de EU en México; reclama a MC por avalar Reforma Electoral

Ilhan Omar, mujer africana-musulmana, es otro símbolo de la resistencia contra Trump
3

Ilhan Omar, mujer africana-musulmana, es otro símbolo de la resistencia contra Trump

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
4

Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la Reforma Electoral no será una imposición, en un mensaje dirigido a diputadas y diputados de Morena.
5

"Reforma electoral no será imposición", afirma Rosa Icela ante diputados de Morena

Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre
6

Un Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre, detenidos por el ICE

CdMx te dice a dónde puedes llevar tu árbol de Navidad.
7

¿Aún tienes árbol de Navidad en casa? CdMx te dice dónde llevarlo para hacer composta

Juan Ramón de la Fuente.
8

Los envíos humanitarios a Cuba siguen, no hay subordinación, afirma De la Fuente

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas
9

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Estados Unidos convertirá almacenes en megacentros de detención del ICE
10

Trump invierte millones de dólares para nuevos centros de detención del ICE en EU

Vacuna sarampión
11

Bebé de un año y un mes fallece por sarampión en Tlaxcala; no tenía vacunas completas

Con el objetivo de aprender cómo proteger y patrullar sus comunidades para resistir al ICE, más de mil personas se reunieron afuera de una iglesia en Pasadena.
12

Unión, organización y video: comunidades en EU toman talleres para resistir al ICE