Ataque armado deja 2 mujeres muertas en Colima; serían familiares de Mario Delgado

Un ataque armado en Colima dejó un saldo de dos mujeres muertas. De acuerdo con reportes, habrían sido identificadas como una tía y una prima de Mario Delgado.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Dos mujeres, que habrían sido identificadas como familiares de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron asesinadas a balazos en el estado de Colima.

De acuerdo con reportes, las víctimas son María Eugenia Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado, presuntas tía y prima del funcionario mexicano.

El doble asesinato tuvo lugar en la colonia Placetas Estadio, en la capital del estado, alrededor de las 4:30 horas de este 31 de enero, según informó la Fiscalía General (FGE) de Colima.

Versiones no oficiales señalan que un grupo armado habría irrumpido en el domicilio de las víctimas y abrió fuego en contra de sus habitantes, provocando la muerte de ambas mujeres.

Al momento de redactar esta nota, el titular de la SEP no ha hecho ninguna declaración sobre si, en efecto, las mujeres asesinadas son sus familiares. Mismo caso del Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y hermano de Mario Delgado.