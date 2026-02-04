ENTREVISTA ¬ Con el Plan de la Presidenta sí es factible crecer un 3%: Édgar Amador

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

04/02/2026 - 12:05 am

En entrevista con "Los Periodistas", el Secretario de Hacienda dijo que el Gobierno apuesta a crecer en 2026 con un plan histórico de inversión en infraestructura.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno federal cuenta con condiciones reales para impulsar a la economía mexicana hacia un crecimiento de hasta 3 por ciento, siempre y cuando se ejecute con rigor el plan de inversión pública promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien sostuvo que el desempeño reciente de la economía, junto con el nuevo paquete de infraestructura, abre la puerta a un escenario de expansión sostenida con estabilidad fiscal.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa "Los Periodistas", que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, Amador señaló que el objetivo del Gobierno es claro: alcanzar un crecimiento de entre 2.5 y 3 por ciento este año.

“Estaríamos esperando que la economía tenga un desempeño de entre 2.5 y 3 por ciento; ese es nuestro objetivo para el siguiente año”, afirmó, al subrayar que la magnitud del plan económico respalda esa meta. “Hay que recordar que este paquete para 2026 representa cerca de dos puntos porcentuales del PIB, por lo que estamos confiados en que alcanzar un crecimiento de 3 por ciento es factible, siempre que se ejecute adecuadamente este conjunto de proyectos”.

Édgar Amador añadió que este contexto permite mantener una perspectiva optimista sobre el desempeño económico, siempre que se logre sostener y fortalecer el impulso actual.

“Estamos confiados en que el dinamismo que mostraba la economía en diciembre será posible extenderlo y potenciarlo mediante este paquete de medidas”, afirmó.

El Secretario de Hacienda explicó que el comportamiento reciente de la economía superó las expectativas del mercado. “En el último trimestre, la tasa anual de crecimiento fue de 1.6 por ciento, un resultado significativamente mejor de lo que anticipaban los analistas y consistente, en buena medida, con nuestras proyecciones dentro de la Secretaría”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, este desempeño respondió a una combinación de factores sectoriales, entre ellos el repunte registrado en el sector servicios hacia el cierre de 2025.

“Hubo dos factores muy importantes. El primero, hubo un repunte muy fuerte del sector primario, hubo un buen desempeño de los sectores de actividad industrial, pero el sector que dinamizó la economía en el último trimestre fue servicios, si bien no tuvo la tasa de crecimiento más elevada, al ser el componente más importante de nuestra economía la verdad es que tuvo un desempeño muy sólido”, explicó.

Este martes se dio a conocer un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030, como una ampliación del Plan México, pero con un énfasis claro en infraestructura. Se trata, de acuerdo con el propio Gobierno, de una inversión histórica.

Durante la mañanera, el titular de Hacienda subrayó que el objetivo del plan es detonar el crecimiento económico con una visión integral. “Se busca generar crecimiento económico con bienestar, justicia social y desarrollo regional”, afirmó.

En la presentación encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete económico, se detalló que la inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos estará distribuida en ocho sectores estratégicos, anclada en mil 500 proyectos de las dependencias federales.

El mayor peso del gasto se concentrará en energía, que absorberá 54 por ciento del total; seguida de infraestructura ferroviaria, con 16 por ciento; carreteras, con 14 por ciento; puertos, con seis por ciento; salud, con seis por ciento; y proyectos de agua, con hasta tres por ciento.

Sheinbaum Pardo explicó que el impulso comenzará de inmediato. Desde Palacio Nacional, señaló que sólo en 2026 la inversión pública se elevará en más de 722 mil millones de pesos, y que la inyección de recursos para carreteras, agua y energía aumentará de forma significativa. “Este año será equivalente a un dos por ciento del PIB [Producto Interno Bruto]. Esto nos va a permitir mayor desarrollo para el país. Es el fortalecimiento del Plan México”, aseguró.

Plan de Inversión 2026 - 2030

Para Amador, el eje central de la estrategia es el fortalecimiento de la inversión pública como motor del crecimiento. “La inversión tiene una característica bastante peculiar. Hoy entra dentro del lado de la demanda, se demandan máquinas, se van a trabajadores, se compran equipos, se hacen estructuras, pero mañana una vez que está terminada la infraestructura forma parte de la oferta con la que el país cuenta para expandir sus capacidades productivas, para dar mayor empleo”, explicó en la entrevista.

En ese sentido, destacó el llamado multiplicador de la inversión. “Hay un factor que se llama el multiplicador de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que el sector público invierte en la infraestructura pública, como bien lo ejemplificaba la Presidenta con el ejemplo de esta carretera que después crea a su alrededor polos de desarrollo, un ámbito de bienestar”.

El objetivo, añadió, va más allá del crecimiento inmediato. “Queremos crear mayor infraestructura, la infraestructura en sí crea muy buenos empleos, crea desarrollo, pero también deja una capacidad productiva para las próximas décadas por el país”.

Amador subrayó que esta estrategia se apoya en una mejora sustancial de las finanzas públicas. “El viernes presentamos los resultados del año 2025 que mostraron un déficit de 4.3, es una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, es el ajuste más significativo en varias décadas”, dijo. Esto, explicó, confirma que el país avanza hacia una senda fiscal sostenible.

“Estamos en esta ruta de convergencia fiscal hacia niveles sostenibles y una vez que acreditamos esta convicción de una ruta fiscal sostenible, una vez que rescatamos PEMEX, una vez que rescatamos también la parte de la inversión pública en CFE, nuestra segunda etapa es justamente esta, concentrarnos en la inversión pública como el motor que va a dinamizar la economía, la economía del país”.

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en Palacio Nacional. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Sobre la participación del sector privado, el funcionario dejó claro que se busca un nuevo modelo de colaboración en donde el Estado tenga la rectoría del proyecto. “Estamos proponiendo que esta colaboración con el sector privado sea bajo la rectoría del Estado mexicano, que el Estado mexicano no pierda la posesión del proyecto, la posesión de la infraestructura que solía ocurrir de manera demasiado frecuente en los antiguos esquemas. Y logramos esto y así está diseñado este paquete de proyectos”.

Este enfoque, afirmó, permitirá mejores condiciones financieras y mayor claridad en el uso de los recursos públicos. “Entonces, vamos a tener dos cosas, uno, condiciones financieras más favorables para el proyecto. El balance del sector público es mucho más sólido que el balance de cualquier empresa privada y por lo tanto vamos a tener mejores condiciones de financiamiento. Y segundo, la transparencia en las condiciones de financiamiento”.

Finalmente, contrastó este esquema con las asociaciones público-privadas del pasado. “En los anteriores esquemas de asociaciones público privados, era muy difícil dilucidar cuál era el verdadero costo financiero y el verdadero costo de los proyectos. Aquí tenemos una trazabilidad muy clara en términos del costo de financiamiento porque va a ser el propio gobierno el que va a llevar a cabo esta estrategia de financiamiento”, concluyó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

