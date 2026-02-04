La SSC-CdMx detiene a papá y primo de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 1:21 pm

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a Jorge "N" y Édgar Josafath "N", padre y primo, respectivamente, de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito.
"El Tortas" encabezaba el cártel de la Anti Unión Tepito, dedicado al narcomenudeo, homicidio, la extorsión, entre otros delitos. Foto: SSC-CdMx

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de La Unión Tepito ligados con "El Daza"

SSC-CdMx detiene a "El Elmo", presunto líder de "Los Elmos", en la Alcaldía Tláhuac

Gobierno de CSP destaca que van 40,735 detenidos y 318 toneladas de drogas aseguradas

La organización criminal es responsable de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, principalmente en la zona centro de la capital.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este miércoles a Jorge "N" y a Édgar Josafath "N", identificados como el padre y el primo, respectivamente, del exlíder criminal, hoy preso, de la Anti Unión Tepito, Jorge Flores Concha, alias "El Tortas".

Como parte del operativo especial de disuasión y proximidad instruido por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, en las colonias Guerrero, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y 5 de mayo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron sendas órdenes de cateo donde detuvieron a Jorge 'N' y Édgar Josafath 'N' ", informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx.

Vázquez Camacho dijo que a los detenidos se les aseguró 450 dosis de presunta droga y un arma de fuego; además, señaló que ambos son presuntos miembros de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital dedicado al narcomenudeo, extorsión, homicidio y robo.

La dependencia capitalina indicó que el primer despliegue policiaco se llevó a cabo en la calle Lago Cupatitzio, de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 27 años de edad en posesión de posible cocaína y metanfetamina.

"En tanto, en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc, ejecutaron otra orden de cateo y aseguraron 100 dosis con aparente cocaína, 50 bolsas pequeñas de plástico que contenían aparente marihuana, 100 bolsitas de plástico de color amarillo con posible metanfetamina, de igual forma detuvieron a un hombre de 71 años de edad", afirmó la corporación policiaca en un comunicado.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el detenido de 27 años cuenta con una presentación ante el Ministerio Publico por el delito de homicidio doloso con arma de fuego en 2019. En tanto, el detenido de 71 años de edad, tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el mismo delito en 1994.

"El Tortas", detenido por la FGR en 2019

Jorge Flores Concha, alias "El Tortas", es fundador de la Anti Unión Tepito, grupo delictivo para combatir al cártel de Unión Tepito y disputarse el control criminal de la la zona centro de la CdMx.

Este sujeto fue detenido en 2019 junto con otros miembros de su agrupación criminal. Las autoridades le imputaron delitos contra la salud; posesión de narcóticos con fines de comercio en la modalidad de venta; así como también el delito de posesión de arma de fuego y portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La Anti Unión Tepito es identificada como organización responsable de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Explora más en estos temas
CdMx Clara Brugada Crimen organizado México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

+ Sección

Galileo

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Un estudio revela cuál es el método más eficaz para dormir.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Datos Biométricos
2

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
3

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
4

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
5

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
6

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.
7

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El 30 de enero Salinas Pliego emitió un pago de poco más de 10 mil mdp hasta finiquitar, en otras 18 emisiones, como si fueran abonos chiquitos, el adeudo.
8

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

Pemex eleva 34 por ciento su inversión para 2026.
9

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

Trump arremete contra otra periodista
10

VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein

Pemex confirma único contrato con Cuba.
11

Sólo tenemos un contrato con Cuba desde 2023: Pemex; es muy formal en sus pagos, dice

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
12

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

La nueva fiebre del oro
13

La nueva fiebre del oro

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
14

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

Oro y plata
15

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

México y EU organizan red propia de minerales críticos. Quien domina, hoy, es China

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a Jorge "N" y Édgar Josafath "N", padre y primo, respectivamente, de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito.
2

La SSC-CdMx detiene a papá y primo de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito

Pemex confirma único contrato con Cuba.
3

Sólo tenemos un contrato con Cuba desde 2023: Pemex; es muy formal en sus pagos, dice

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.
4

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
5

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

Oro y plata
6

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Pemex eleva 34 por ciento su inversión para 2026.
7

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

Miguel Díaz-Canel condenó el "bloqueo genocida" de Estados Unidos contra Cuba.
8

Díaz-Canel condena el "bloqueo genocida" y la "guerra económica" de EU contra Cuba

El Senado aprobó que la Cámara de diputados no acuda a sesionar hasta el 10 de febrero.
9

Senado aprueba suspender sesiones en la Cámara de Diputados el resto de la semana

Para 2026, la Secretaría de Hacienda espera una recaudación de 6.4 billones de pesos, es decir, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento respecto a 2025.
10

ENTREVISTA ¬ Con el Plan de la Presidenta sí es factible crecer un 3%: Édgar Amador

La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se dividió luego de que 10 de 16 diputados rompieran con la Gobernadora Layda Sansores.
11

Ahora diputados de Morena rompen con Layda: la acusan de persecución y ella lo niega

Trump arremete contra otra periodista
12

VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein