La SSC-CdMx detiene a papá y primo de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito

La organización criminal es responsable de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, principalmente en la zona centro de la capital.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este miércoles a Jorge "N" y a Édgar Josafath "N", identificados como el padre y el primo, respectivamente, del exlíder criminal, hoy preso, de la Anti Unión Tepito, Jorge Flores Concha, alias "El Tortas".

Como parte del operativo especial de disuasión y proximidad instruido por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, en las colonias Guerrero, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y 5 de mayo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron sendas órdenes de cateo donde detuvieron a Jorge 'N' y Édgar Josafath 'N' ", informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx.

Vázquez Camacho dijo que a los detenidos se les aseguró 450 dosis de presunta droga y un arma de fuego; además, señaló que ambos son presuntos miembros de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital dedicado al narcomenudeo, extorsión, homicidio y robo.

La dependencia capitalina indicó que el primer despliegue policiaco se llevó a cabo en la calle Lago Cupatitzio, de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 27 años de edad en posesión de posible cocaína y metanfetamina.

#Importante | Como parte del operativo especial de disuasión y proximidad instruido por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, en las colonias #Guerrero, de la @AlcCuauhtemocMx, y 5 de mayo de la @AlcaldiaMHmx, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron sendas órdenes de cateo donde… pic.twitter.com/DQs0kfk1OO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 4, 2026

"En tanto, en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc, ejecutaron otra orden de cateo y aseguraron 100 dosis con aparente cocaína, 50 bolsas pequeñas de plástico que contenían aparente marihuana, 100 bolsitas de plástico de color amarillo con posible metanfetamina, de igual forma detuvieron a un hombre de 71 años de edad", afirmó la corporación policiaca en un comunicado.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el detenido de 27 años cuenta con una presentación ante el Ministerio Publico por el delito de homicidio doloso con arma de fuego en 2019. En tanto, el detenido de 71 años de edad, tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el mismo delito en 1994.

"El Tortas", detenido por la FGR en 2019

Jorge Flores Concha, alias "El Tortas", es fundador de la Anti Unión Tepito, grupo delictivo para combatir al cártel de Unión Tepito y disputarse el control criminal de la la zona centro de la CdMx.

Este sujeto fue detenido en 2019 junto con otros miembros de su agrupación criminal. Las autoridades le imputaron delitos contra la salud; posesión de narcóticos con fines de comercio en la modalidad de venta; así como también el delito de posesión de arma de fuego y portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

#FGR, a través de #SEIDO, obtiene sentencia de 8 años de prisión en contra de Jorge “F”, Lucino “C” y Mireya “H” por ser penalmente responsables de los delitos de contra la salud; y posesión de arma de fuego y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo https://t.co/KS5D5KWWpF pic.twitter.com/JZ4wqOcZ0h — FGR México (@FGRMexico) June 18, 2020

La Anti Unión Tepito es identificada como organización responsable de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.