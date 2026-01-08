Gobierno de CSP destaca que van 40,735 detenidos y 318 toneladas de drogas aseguradas

La SSPC reportó más de 40 mil detenciones y el decomiso de 318 toneladas de droga en operativos realizados durante la actual Administración.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno federal reportó este jueves la detención de 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de más de 318 toneladas de droga desde el inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en octubre de 2024.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que estos resultados corresponden al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en toda la República mexicana.

De acuerdo con el balance presentado, entre la droga asegurada se incluyen más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, así como diversas sustancias ilícitas decomisadas en operativos realizados por distintas entidades del país.

#InformeSeguridad I El secretario @OHarfuch, menciona los avances en materia de seguridad, durante el gobierno de la Presidenta @Claudiashein, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025: ➡️ Disminución del 40% en homicidios dolosos. ➡️ Se han detenido 40 mil 735… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 8, 2026

El funcionario precisó que, además de las detenciones y los aseguramientos de narcóticos, las autoridades federales confiscaron 21 mil 400 armas de fuego vinculadas con actividades delictivas de alto impacto.

Asimismo, elementos del Ejército y la Marina desmantelaron mil 887 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminas, lo que redujo la capacidad operativa de organizaciones criminales.

La Secretaría de Seguridad indicó que estos resultados derivan de acciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad, las Fuerzas Armadas y autoridades estatales, bajo un esquema de trabajo conjunto en todo el país.

Como parte de las acciones complementarias, el 6 de julio de 2025 se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual incrementó el número de reportes ciudadanos a través de la línea 089.

Hasta el cierre de noviembre, dicha estrategia permitió recibir más de 119 mil llamadas, generar miles de denuncias formales y lograr la detención de 721 personas por el delito de extorsión en operativos desplegados en 24 estados de la República.