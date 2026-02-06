¿Vas a viajar a EU por el Super Bowl? Cuidado con ICE, alerta Consulado en California

Las autoridades publicaron una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad mexicana en caso de una detención migratoria antes, durante o después del evento deportivo.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Consulado de México en San Francisco pidió a las y los mexicanos viajar "de manera responsable", ante posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de cara al Super Bowl LX que tendrá lugar en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero.

"¡Atención Comunidad Mexicana! Si planeas asistir a algún evento del SuperBowl en el Área de la Bahía de San Francisco, recuerda que tu Consulado te brinda asistencia. Si requieres ayuda, comunícate al CIAM al 1-520-623-7874 (24/7). En caso de emergencia contacta al 650-501-7915.", publicó la representación consular en su cuenta oficial de X.

La dependencia mexicana exhortó a los connacionales que planeen asistir a este evento deportivo a tomar las medidas de seguridad pertinentes y les recordó que tienen derecho a ser protegidos y orientados por las autoridades consulares.

Consulado emite recomendaciones para asistentes al Super Bowl

La institución compartió en sus redes sociales que los mexicanos que asistan al evento deportivo pueden pedir asistencia consular en caso de:

Extraviar su pasaporte.

Ser víctima de algún abuso o delito.

En caso de ser detenido o arrestado.

En caso de ser hospitalizado.

La dependencia señaló que en caso de detención los connacionales pueden solicitar a la autoridad que notifique al consulado para recibir orientación y protección.

A la par, emitió una serie de recomendaciones como:

Actuar con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

Contactar constantemente a familiares e informarles sobre tu ubicación.

Atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia.

Además recordó que conducir bajo la influencia del alcohol o drogas podría ocasionar una detención, arresto o deportación.

¿Qué hacer en caso de ser detenido durante el Super Bowl?

El Consulado General de México en San Francisco compartió una serie de medidas en caso de ser detenido por autoridades migratorias:

Guarda silencio.

Pide hablar con el consulado y no reveles tu situación migratoria.

Comunícate con tu abogado.

No firmes nada que no entiendas.

Averigua qué agencia te arrestó (sheriff, departamento de policía local, ICE, patrulla fronteriza, etc.)

Solicita un intérprete y una fianza.

No mientas y no muestres documentos falsos.