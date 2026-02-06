Humberto Quezada Justo, exlíder del PRI en Azoyú, es asesinado a balazos en Guerrero

La familia Justo ha sido blanco de ataques frecuentes. En abril de 2025, el tío de Humberto Quezada, padre del actual Alcalde, también fue víctima de homicidio.

Chilpancingo, 5 de febrero (ElSur).-Humberto Quezada Justo, director de una escuela primaria y exdirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Azoyú, en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos este jueves, informaron fuentes de seguridad.

El homicidio se registró alrededor de las 07:30 horas cuando el profesor circulaba en su motocicleta en la carretera Azoyú-Arcelia del Progreso, en un punto conocido como La Crucita.

Según las fuentes la víctima se dirigía a su centro de trabajo cuando fue atacado por hombres armados.

El crimen fue confirmado por el presidente estatal del PRI Guerrero, Alejandro Bravo Abarca.

En una esquela el dirigente estatal envió condolencias a familiares y amistades del dirigente municipal del tricolor en el periodo 2024-2025.

Actualmente Quezada Justo se desempeñaba como director de la escuela primaria Benito Juárez ubicada en la comunidad de Zapotitlán de la

El exdirigente local del PRI era primo del actual Alcalde, Luis Justo Bautista.

En abril del año pasado, el padre del Alcalde, Luis Justo Herrera, fue asesinado a balazos en su rancho Los dos potrillos.

