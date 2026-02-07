Seahawks-Patriots en el Super Bowl LX: Guía completa del partido este domingo

Armando Montes

07/02/2026 - 5:20 pm

Seattle Seahawks vs New England Patriots Super Bowl LX
El partido de este domingo definirá el campeón de la temporada 2025 de la NFL. Foto: X @Seahawks y @Patriots

El partido con tintes de revancha y el show del medio tiempo de Bad Bunny generan altas expectativas para el final de temporada de la NFL.

Ciudad de México, SinEmbargo (6 de febrero).- El Super Bowl marca el final de temporada de la NFL, los dos mejores equipos del año se verán caras a caras en un partido con tintes de revancha por de la edición XLIX. Seahawks y Patriots se vuelven a ver las caras 12 años después del electrizante encuentro que protagonizaron para definir el campeón de la temporada 2014.

Seattle y New England no eran los favoritos en las primeras semanas del torneo, ambos eran considerados equipos en reconstrucción y con nulas posibilidades de alcanzar la postemporada. Sin embargo, Sam Darnold y Drake Maye demostraron que podían liderar la ofensiva de sus equipos y tras varias semanas de competición desestimaron los pronósticos sobre su desempeño.

Los departamentos defensivos de ambos equipos también tienen mayor crédito en lo logrado esta temporada. Seattle Seahawks llega a este Super Bowl LX como los favoritos por tener el mejor récord de su conferencia y por su fuerza atlética que hace recordar a la Legión del Boom. Los Patriots llegan a este partido con un performance más estratégico que piensa jugada a jugada detenidamente para lograr su cometido.

Seahawks-Patriots puntos a considerar

Seattle Seahawks Super Bowl LX
Los halcones marinos llegan a este partido como los favoritos en las apuestas y entre los analistas de futbol americano. Foto: X @Seahawks

Seattle pavimentó su camino al Super Bowl gracias a su defensa que en todas las lineas cuenta con elementos importantes que juegan por zona y suele confundir las lecturas de los rivales. Mike McDonald, head coach del equipo, logró construir un departamento defensivo que limita las jugadas explosivas y permite lanzar a los quarterbacks en perímetros cortos.

Patriots fue uno de los equipos que más se adaptó sobre la marcha, esta temporada destacaron por su eficiencia en diversas situaciones. A nivel ofensivo la gran cantidad de jugadas por posesión forman parte de su ADN, en pases cortos son muy eficientes y esto puede jugar en contra de una de las mejores defensivas de la temporada.

Los pronósticos ponen como favorito a Seattle con amplitud, sin embargo, podría repetirse la historia de hace 12 años: un partido parejo que se definió justo en la última jugada del encuentro con una intercepción a Russell Wilson en una oportunidad para touchdown.

Bad Bunny ante los ojos del mundo

Bad bunny halftime show super bowl LX
El artista puertorriqueño protagonizará el show del evento deportivo más importante en Estados Unidos Foto: Captura de Pantalla/X @NFL

Fuera de Estados Unidos la atención del Super Bowl LX se centra en la actuación del artista puertorriqueño después de ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos" y en medio de las quejas de los estadounidenses y republicanos por la actuación del artista latino más importante de los últimos años.

Las expectativas de la presentación de Bad Bunny son altas, los seguidores del compositor esperan que realice un acto con un fuerte mensaje político a favor de los migrantes y su país Puerto Rico, así como posicionarse en contra de ICE y las decisiones de presidente Donald Trump sobre temas migratorios.

En la conferencia de prensa previo a su presentación en el Medio Tiempo del Super Bowl, Benito Antonio Martínez Ocasio aseguró que el escenario mostrará su orgullo por la cultura puertorriqueña. "Sé que la gente va a estar feliz este domingo, se va a divertir y bailar. Va a ser una gran fiesta. Quiero traer al escenario mi cultura, no quiero dar spoilers, lo único de lo que se tienen que preocupar es de bailar", comentó el artista.

Dónde ver en México el Super Bowl

El Consulado de México en San Francisco pidió a las y los mexicanos viajar "de manera responsable", ante posibles operativos del ICE.
Estas son las transmisiones que habrá en el país en el partido más importante de la NFL. Foto: Instagram Levis Stadium

México es uno de los países con una afición consolidada al futbol americano y como todos los años la oferta para ver este partido es variada en territorio nacional. El encuentro entre Seattle Seahawks y New England Patriots está programado para este domingo 8 de febrero a las 17:00 horas del centro de México.

El show del Medio Tiempo de Bad Bunny no tiene una hora exacta, pero se espera que inicie aproximadamente dos horas después del inicio del partido, una vez que terminen los primeros dos cuartos del juego. Sin embargo, todo depende del ritmo del partido y la duración de las pausas, por este motivo puede ser un poco antes de las 19:00 horas.

La transmisión estará disponible a través de Canal 5 y 7 en televisión abierta, ESPN y FOX Sports en cable, y en plataformas digitales de streaming como Vix, Disney Plus y DAZN.

Armando Montes

Armando Montes

Periodista egresado de la FCPyS de la UNAM con visión de realizador audiovisual. Entiendo el periodismo como un acto de respeto: cada entrega es una oportunidad para honrar el tiempo del lector, ofreciendo siempre nuestra mejor versión.

