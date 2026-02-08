Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice

Desde San Luis Potosí, la Presidenta Sheinbaum afirmó que, durante muchos años, la educación no era vista como un derecho, lo cual cambió con la llegada de la 4T.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) criticó que la educación fuera convertida en un negocio durante los gobiernos neoliberales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual generó un profundo rezago educativo y evitó que miles de niños y jóvenes pudieran continuar con sus estudios.

Desde San Luis Potosí, donde la mandataria federal encabezó un evento para la inauguración de un plantel de la Universidad Rosario Castellanos, afirmó que dichos gobiernos "querían dejar al pueblo de México sin estudios y que solamente crecieran los negocios de la educación".

"¿Por qué no hay suficientes escuelas en México?, ¿por qué hacen falta más preparatorias y universidades? Porque durante mucho tiempo se consideró que la educación no era un derecho", apuntó la Presidenta.

En el evento, la titular del Ejecutivo federal recordó a las y los asistentes que el derecho a la educación está establecido en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917, por lo que el Estado tiene la obligación de proveer tal derecho.

"¿Saben quién paga la educación? El pueblo de México y siempre hay que servir al pueblo de México. Esa es la gran diferencia de los gobiernos de antes que servían a unos cuantos y de los gobiernos de la transformación que tienen una misión: servir al pueblo de México", comentó.

Destaca construcción de planteles educativos en la 4T

Además de señalar los daños a la educación provocados en el periodo neoliberal, Sheinbaum destacó que, por el contrario, el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) ha realizado esfuerzos para fortalecer dicho sector mediante la entrega de apoyos económicos y la construcción de planteles.

Hoy mismo, la Presidenta de México viajó al municipio de García, Nuevo León, donde inauguró el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 299. En el evento, habló sobre la importancia de generar más espacios educativos, en especial para los jóvenes, con el objetivo de evitar que frenen sus estudios al salir de la secundaria.

La mandataria federal resaltó que es falso que muchas y muchos jóvenes no sean aceptados en instituciones educativas públicas porque no obtuvieron aciertos suficientes en sus exámenes de admisión, sino porque no hay espacios suficientes para cubrir la demanda.

"Es falso. No entraron porque no hay suficientes preparatorias, porque si salen con una calificación aprobatoria en secundaria sólo eso es suficiente para entrar a la preparatoria", mencionó.

Del mismo modo, señaló la importancia de que los nuevos planteles estén cerca de la gente, para evitar deserción por falta de recursos o la necesidad de recorrer largas distancias. "Este año en Nuevo León construimos dos. Dos preparatorias. Y este año 2026 vamos a construir otras dos más aquí en Nuevo León, y las que hagan falta. Porque, ¿dónde tienen que estar los jóvenes, en la calle o en la escuela? En la escuela. Bueno, eso es lo primero: más escuelas que queden cerca de la casa", añadió.