La obra Prima Facie regresa con Regina Blandón a la CdMx, te contamos todo

Redacción/SinEmbargo

09/02/2026 - 7:00 am

Prima Facie regresa a la CdMx
Regina Blandón da vida a Tessa, una brillante abogada penalista. Foto: Carlos Alvar

La puesta en escena realizó una gira por varios puntos del país como Monterrey, Puebla, Guadalajara, Mérida, San Luis Potosí y León. Ha sido vista por 19 mil personas en todo México.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La obra Prima Facie protagonizada por Regina Blandón regresa a la Ciudad de México con una nueva temporada en el Foro Cultural Chapultepec, para seguir impactando al público como uno de los montajes teatrales más potentes y comentados de los últimos años.

Tras una exitosa gira en escenarios nacionales por el interior del país, esta versión mexicana del multipremiado texto de Suzie Miller, bajo la dirección y producción de Camilla Brett y Próspero Teatro, regresa a la capital mexicana. La obra ha conquistado tanto al público como a la crítica gracias a su contundencia escénica y a la intensidad de su interpretación.

Luego de haber registrado funciones agotadas en sus temporadas anteriores en el Teatro Milán y el Centro Cultural Helénico, Prima Facie realizó recientemente una gira por distintas ciudades del país, presentándose con gran éxito en recintos de San Luis Potosí, León, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Monterrey y recientemente Mérida, donde la respuesta del público confirmó el impacto emocional y social de la obra.

Regina Blandón
Regina Blandón regresa son la obra Prima Facie. Foto: Carlos Alvar

¿De qué trata la obra Prima Facie?

En escena, Regina Blandón da vida a Tessa, una brillante abogada penalista cuya vida da un giro inesperado, obligándola a confrontar el sistema judicial en el que siempre ha creído. Este monólogo, el primero en la carrera de la actriz, ha sido ampliamente elogiado por su fuerza, vulnerabilidad y honestidad, consolidando a Prima Facie como un referente del teatro contemporáneo.

La obra abre un espacio de reflexión profunda sobre la justicia, la violencia de género y la falta de perspectiva en los sistemas legales, temas que han generado conversación tanto dentro como fuera del teatro.

¿Cuándo serán las funciones de Prima Facie

La nueva temporada de Prima Facie se presentará del 13 de febrero al 8 de marzo en el Foro Cultural Chapultepec, las funciones serán los días:

Febrero:

  • ⁠Viernes 13 de febrero, 20:00 horas
  • ⁠Sábado 14 de febrero, 19:00 horas
  • ⁠Domingo 15 de febrero, 17:00 horas
  • ⁠Viernes 20 de febrero, 20:00 horas.
  • ⁠Sábado 21 de febrero, 20:00 horas
  • Domingo 22 de febrero, 17:00 horas
  • ⁠⁠Miércoles 25 de febrero, 20:00 horas
  • ⁠⁠Jueves 26 de febrero, 20:00 horas
  • ⁠Viernes 27 de febrero, 20:00 horas

Marzo

  • ⁠Viernes 6 de marzo, 20:00 horas
  • ⁠Sábado 7 de marzo, 19:00 horas
  • ⁠Domingo 8 de marzo, 17:00 horas

¿Dónde está el Foro Cultural Chapultepec y cuánto cuesta el boleto?

La obra se presentará en el Foro Cultural Chapultepec ubicado en Calz. Gral. Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Foro Cultural Chapultepec, el costo va de los 660 pesos a los 855.

