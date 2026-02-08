El modelo de vivienda del pasado dejó “huevitos” por casas y créditos impagables: CSP

La mandataria mexicana rechazó el modelo de vivienda de administraciones anteriores, ya que dejó a familias endeudadas por décadas.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) criticó este domingo a los gobiernos pasados, debido a que durante décadas, impulsaron un modelo de vivienda con casas de apenas 40 metros cuadrados, conocidas como “huevitos”, adquiridas con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“¿Qué pasaba antes? Se construyeron muchísimas viviendas, pero alejadas de los centros urbanos, muy alejadas. Y, además, con 'huevitos' de 40 metros cuadrados. Entonces se tenían dos hijos, tres hijos, había un cuarto, no cabía ni la cama, y todo, además, con un crédito impagable”, reprochó desde el municipio de Juárez, Nuevo León (NL).

La titular del Poder Ejecutivo señaló lo anterior al recordar que durante el periodo neoliberal los trabajadores recibían financiamientos cuyos intereses provocaban que una deuda inicial de 200 mil pesos terminara multiplicándose hasta superar el millón.

También destacó que su Gobierno impulsa un programa de reestructuración de créditos para quienes ya han pagado el doble o el triple de sus viviendas, pues considera que esas familias “ya pagaron suficiente”.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo detalló que esta política ya beneficia a más de cinco millones de personas con créditos del Infonavit y a 400 mil del Fovissste.

Casas dignas y reducción de deudas

Durante el evento, encabezó la entrega de 53 viviendas del desarrollo habitacional Villas de Palmanova, que forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, el cual contempla la construcción de 1.8 millones de casas en todo el país para familias de menores ingresos.

La Presidenta Sheinbaum subrayó que las nuevas viviendas cuentan con un mínimo de 60 metros cuadrados, medida que, dijo, está reconocida internacionalmente como estándar de vivienda digna, y que ahora es posible acceder a ellas incluso con ingresos de uno o dos salarios mínimos y con seis meses de antigüedad laboral.

En el caso de Nuevo León, la meta sexenal es la construcción de 80 mil viviendas, de las cuales 67 mil corresponden al Infonavit, 10 mil a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), cuatro mil al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

En el nuevo Nuevo León somos PRIMER LUGAR en generación de empleos y en formalidad laboral. La construcción del NUEVO Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina es un paso importante para cubrir y compensar con justicia los registros patronales que genera nuestro… pic.twitter.com/E8iACgGdAz — Samuel García (@samuel_garcias) February 8, 2026

Además de la regularización de tres mil escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus). La inversión del Infonavit en la entidad supera los 40 mil millones de pesos.

Sheinbaum reiteró que estos programas forman parte de una política integral para recuperar la función social del Estado, garantizar derechos como la vivienda, la salud y la educación, y consolidar un Estado de Bienestar que, afirmó, ha permitido reducir la pobreza en 13.5 millones de personas en los últimos años.