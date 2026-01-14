El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

El Instituto reportó que 261 mil créditos ya fueron liquidados, más de un millón reestructurados con reducción de saldo y 3.4 millones ajustados en tasas u otros beneficios.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían en el país cuando llegó la Cuarta Transformación (4T) ya fueron completamente reestructurados.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Infonavit recordó que, al inicio de la administración, la mandataria federal señalaba que en periodos anteriores se otorgaban créditos con altas tasas de interés o con esquemas que incrementaban conforme al crecimiento del salario, lo que los volvía impagables.

“Durante el Gobierno de López Obrador ya se dejaron de dar esos créditos”, afirmó.

Romero Oropeza indicó que, al 31 de diciembre, dichos créditos quedaron completamente reestructurados y saneados, con mejores condiciones para los acreditados.

Detalló que actualmente existen seis millones 610 mil créditos, de los cuales un millón 305 mil se otorgaron durante el Gobierno de López Obrador, ya sin problemas de origen, pues el conflicto se concentraba en los créditos heredados.

Sobre la reestructuración, precisó que de los créditos atendidos, 261 mil 406 ya fueron liquidados; un millón 147 mil 824 fueron reestructurados con una reducción inmediata de saldo; y tres millones 446 mil 822 recibieron ajustes en tasas, reducción de saldo u otros beneficios.

Estos avances forman parte del Programa Vivienda para el Bienestar, presentado por la Presidenta Sheinbaum, con el que el Gobierno federal prevé beneficiar a cerca de ocho millones de familias, tanto derechohabientes como no derechohabientes, mediante la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios y apoyos para mejoramiento habitacional.

La Jefa del Ejecutivo destacó que el objetivo del programa es garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, especialmente para las familias que perciben entre uno y dos salarios mínimos, y que de otra forma no tendrían posibilidad de adquirir una casa.

De acuerdo con lo informado, en 2025 se formalizó la construcción de cerca de 400 mil viviendas, algunas de ellas ya entregadas, mientras que para 2026 se estima la construcción de otras 400 mil, como parte de la meta sexenal.