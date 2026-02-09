¿Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex? Así aplicará este martes 10 de febrero

Antes de salir de casa revisa si tu auto puede transitar por la aplicación del Hoy No Circula y evita sanciones que van desde una multa económica hasta el traslado de tu vehículo al corralón.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la capital dio a conocer los lineamientos para el programa Hoy No Circula de este martes.

El plan de restricción vehicular cambia todos los días por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sanciones. Los autos que no pueden circular se definen según el holograma de verificación, color del engomado y último dígito de la placa.

El programa aplica en toda la Ciudad de México, pero también en los municipios conurbados del Estado de México, así como del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

El Hoy No Circula para el martes 10 de febrero será el siguiente:

Holograma: 1 y 2.

Engomado: Rosa.

Terminación de placa: 7 y 8.

Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Dónde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México de la siguiente manera:

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Cuáles son las multas por violar el Hoy No Circula

Infringir el program del Hoy No Circula puede costarte un buen dinero y hasta el traslado de tu automóvil al corralón. El nivel de la sanción depende del lugar donde haya ocurrido la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".