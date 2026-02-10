ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero

En entrevista con "Los Periodistas", Juan Carlos Monedero advirtió que la verdad se ha vuelto un acto de riesgo en un mundo donde el poder castiga la crítica y premia la sumisión mediática.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El periodista, analista político y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, advirtió que el costo de disentir se ha encarecido en un escenario global marcado por la concentración del poder político, económico y mediático.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Monedero dijo que México no es una excepción, sino parte de un entramado internacional donde la crítica tiene precio y la verdad se castiga.

“En México compran a periodistas, no es ataques de medios, sino que en México es posible comprar, es posible alquilar periodistas porque es más barato. Te das cuenta de que forma parte del mismo entramado”, afirmó.

Monedero dijo que no se trata de hechos aislados ni de simples disputas editoriales, sino de un sistema que normaliza la subordinación del periodismo a intereses económicos y geopolíticos. En ese contexto, explicó que los ataques en contra de ciertos periodistas no son aleatorios, sino que están relacionados con su labor.

“Si atacan a un periodista es porque está criticando lo que pasa en Israel, está criticando a Estados Unidos, está criticando los ataques de la soberanía de los países. Esos periodistas que están en esas trincheras son los que reciben ataques”.

La persecución, señaló, se dirige contra quienes cuestionan los consensos impuestos por las potencias y denuncian las violaciones al derecho internacional.

“Estamos en un mundo en donde decir la verdad se paga. Tenemos que ser conscientes de que no van a permitir que lo que ellos hacen con impunidad se critique”.

Monedero indicó que no solo los periodistas sufren de estas presiones, sino también los gobiernos de latinoamericanos de izquierda, que son hostigados para condicionar su política exterior.

“México que históricamente ha tenido una relación muy especial con Cuba ha tenido que escuchar como los aranceles del 50 por ciento obligan a tomar decisiones con el petróleo porque te ponen unos aranceles que van a estropear la economía del país”.

Para el politólogo, estas medidas no son técnicas ni neutrales, sino instrumentos de coerción que fuerzan renuncias ideológicas.

“Todos los países de América Latina están teniendo que tomar trenes a Finlandia con una discusión profunda porque están sacrificando elementos ideológicos”, sostiene, en referencia a un desplazamiento político impuesto por la presión internacional y la necesidad de sobrevivir económicamente.

En ese sentido, Monedero dijo que actualmente existe un elemento que, a su juicio, tiene efectos directos en la política mexicana: el caso Epstein.

“Hay otra jugada que afecta a los mexicanos que es la lista Epstein. Esta lista no es la de un pederasta, sino que también aparece ahí Israel en donde el genocidio de Gaza establece una serie de conexiones que afecta a todos aquellos que han denunciado el genocidio, todo aquel que se involucra en tos asunto termina siendo puesto en cuestión por esta red internacional”.

El politólogo subrayó que estos actores no operan de forma aislada, sino que se trata de los mismos personajes que defienden los mismos intereses a nivel internacional.

“Son los mismos, los que adversas a la 4T, defienden a Israel, los que están en la derecha que quiere mantener el modelo neoliberal y todas esas cosas se están juntando en nuestros países”.

Finalmente, señaló que el mundo está ante un panorama poco alentador en donde se exige tomar una postura.

"Creo que el planeta está en una madrugada horrorosa donde o somos decentes o seremos cómplices de un mundo que se nos está yendo de las manos. Yo creo ahora mismo que los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Toda la gente que conozco que planta cara al status quo actual, le plantan una pistola en la cabeza, seas un individuo, un partido político, un movimiento social o un país. La gente tiene que optar entre la decencia o tirar la toalla, es verdad que cuando tiras la toalla te dejan en paz".