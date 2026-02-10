Aquí puedes retirar pagos de Programas del Bienestar sin comisión en 2026

Omar López

10/02/2026 - 2:58 pm

Pensión de Personas Adultas Mayores.
Los montos de los programas sociales se depositan en el Banco del Bienestar. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

El Gobierno de México deposita los apoyos económicos de sus programas sociales a través del Banco del Bienestar desde 2019.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Los Programas para el Bienestar son el conjunto de apoyos económicos y sociales impulsados por el Gobierno de México desde 2019 para combatir la pobreza y la desigualdad, elevando el nivel de vida de los sectores históricamente más vulnerables. 

Entre los más destacados se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las becas para estudiantes en todos los niveles, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos apoyos se entregan de forma directa, sin intermediarios, mediante depósitos en una cuenta en el Banco del  Bienestar.

Al igual que otras instituciones financieras, el Banco del Bienestar cuenta con diferentes formas para retirar tu dinero, sin tener que pagar comisión. Si eres beneficiario de un Programa del Bienestar, te explicamos cómo hacerlo. 

Dónde retirar tus apoyos sin comisión

Las ventanillas del Banco del Bienestar también te permiten hacer retiros sin comisión Foto: Cuartoscuro

Para este 2026, la opción principal para retirar tu dinero sin que te descuenten un solo peso sigue siendo la red propia del gobierno con la siguientes opciones:

  • Cajeros automáticos del Banco del Bienestar: Puedes retirar cualquier monto disponible sin costo.
  • Ventanillas del Banco del Bienestar: Ideal si necesitas retirar una cantidad específica o si tienes problemas con tu NIP. Debes llevar tu tarjeta y una identificación oficial (INE).
  • Cajeros de Banjercito: El Banco del Bienestar y Banjercito mantienen un convenio de colaboración que permite a los beneficiarios de la Tarjeta Bienestar retirar efectivo y consultar saldo sin comisiones en cajeros de ambas instituciones, facilitando el acceso a sus recursos.

Por su parte, también puedes retirar hasta 2 mil pesos sin comisión, pero con una compra mínima de 50 pesos en cajas de supermercados como: 

  • Walmart / Bodega Aurrerá
  • Chedraui
  • Soriana
  • La Comer

En cambio, puedes retirar efectivo en cajero de otros bancos con las siguientes comisiones aproximadas:

Inbursa: $19.00

Banamex: $26.50

Banorte: $30.00

Santander: $30.00

BBVA: $33.00

HSBC: $30.90 + IVA

Consulta cuál es el Banco del Bienestar más cercano a tu ubicación

Formas de consultar tu saldo
La aplicación del Banco del Bienestar esta disponible para dispositivos con sistema operativo Android o iOS. Foto: Gobierno de México

Si necesitas acudir a una sucursal, tienes las siguientes opciones oficiales y herramientas digitales que te facilitarán la búsqueda:

Directorio de Sucursales

El Gobierno de México tiene un buscador específico. Es la herramienta más confiable para ver las sucursales nuevas:

  • Entra a la plataforma oficial (Clic aquí).
  • Selecciona tu Estado y Alcaldía o Municipio.
  • El sistema te arrojará una lista con las direcciones exactas y un enlace para ver la ubicación en el mapa.

Google Maps

Es la forma más rápida desde tu celular. Solo debes:

  • Abrir la aplicación de Google Maps.
  • Escribir en el buscador: "Banco del Bienestar" o "Banco del Bienestar cerca de mí".
  • La aplicación te mostrará las opciones más próximas a tu ubicación actual, indicándote la distancia en kilómetros y el tiempo estimado de llegada.

Consulta tu saldo del Banco del Bienestar

Si quieres verificar el saldo de tu cuenta, puedes hacerlo por la aplicación oficial del Banco del Bienestar en un dispositivo móvil. Para hacerlo sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

  • Descarga la app “Banco del Bienestar” en su celular desde un sitio seguro (Playstore/ Appstore).
  • Regístrate ingresando tu número de celular, los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP (Número de Identificación Personal) en el cajero.
  • Acepta los términos y condiciones de la app.
  • Crea una contraseña segura e ingresa al sitio.
  • Dentro de la aplicación busca la opción consultar saldo.
  • Conoce tu saldo por llamada telefónica

Si no cuentas con servicio de internet y quieres conocer su saldo disponible puedes hacerlo llamando por teléfono. 

Marca al 800 900 2000 y selecciona la opción para consultar saldo con los 16 dígitos de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar Programas sociales Servicio
Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

