Montiel: "Caminamos todo el territorio para que los programas sociales sí lleguen"

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

09/02/2026 - 2:52 pm

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar. Foto: Presidencia

"Llegamos hasta el último rincón, ya sea caminando, en lancha, en burro, y no exagero, en cayuco, a todos los lugares y rincones del país", afirmó la Secretaria del Bienestar.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Al hablar del programa "Salud Casa por Casa" que implementó el Gobierno federal, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, destacó que el propósito del Gobierno de México es que a todos los ciudadanos les lleguen los programas, sin importar que tengan que caminar por todo el territorio nacional.

"Nosotros caminamos todo el territorio, esa es una gran diferencia de cómo se aplican los programas de bienestar hoy. El que nos falte lo vamos a buscar (...) de tal manera que llegamos a al último rincón del territorio", destacó la funcionaria federal en entrevista para el programa "Los Periodistas", que se transmite todos los domingos por Canal Once.

Es importante que la gente sepa la estructura. La secretaría de bienestar es una estructura grande porque justo lo que pretendemos es que a nadie le falten, en primer lugar, sus programas y llegamos hasta el último rincón, ya sea caminando, en lancha, en burro, y no exagero, en cayuco, a todos los lugares y rincones del país", reiteró la Secretaria Montiel.

Salud Casa por Casa llevará atención médica a los hogares.
El Secretario de Salud explicó que en cada visita se aplicarán pruebas sin necesidad de traslado a laboratorios. Foto: Presidencia

En este sentido, la funcionaria destacó que el programa "Salud Casa por Casa" se diferencia del programa Caravanas de la Salud, que se implementó durante el Gobierno de Felipe Calderón, por ser un programa de seguimiento permanente. "El modelo que estamos empleando se basa en darle un seguimiento permanente a las personas", dijo.

Mientras que, agregó, las Caravanas de la Salud utilizaban unidades móviles, mediante las cuales atendía a las personas de una comunidad lo que alguna enfermo tuviera en ese momento y se iban. "Pero no hay un seguimiento, luego se van a otra comunidad y demás. Por eso para nosotros es muy importante que la servidora, el servidor de la salud, sea de la comunidad y permanezca ahí", explicó.

"Entonces regularmente son de la comunidad y permanecen dando su visita por las calles de determinado territorio que se les ha asignado, no es una visita nada más, sino la historia clínica es el inicio de un sin número de consultas o de visitas para darle seguimiento, entonces, no es de una vez sino daremos más visitas dependiendo el grado de padecimientos que tengan para que demos un seguimiento puntual", ahondó.

Claudia Sheinbaum informó a los tamaulipecos de Ciudad Victoria los avances que registra el Gobierno de México en materia de desarrollo social y económico.
"Serán 92 mil 323 mujeres de 60 a 64 años quienes reciban la Pensión Mujeres Bienestar; 127 mil 702 estudiantes de secundaria la beca Rita Cetina y a todas las personas adultas mayores y con discapacidad se les otorga atención médica domiciliaria con Salud Casa por Casa", indicó la mandataria. Foto: Presidencia

Sobre las críticas que estos programas han recibido por parte de la oposición, Montiel enfatizó que éstos no lo van a entender porque no han estado cerca del pueblo. "Tenemos una gran convicción y un gran amor por el pueblo, ese que solamente se entiende cuando se está cerca de la gente y, seguramente, la oposición como no está cerca de la gente, no entiende esta razón de ser de lo que hacemos", afirmó.

