Una plataforma con ejercicios y recetas que ayuda a llevar un estilo de vida más sano

Las clases de ejercicio se actualizan semanalmente por lo que es sencillo encontrar una que se adapte al estilo de cada quien.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Uno de los propósitos de cada año es hacer ejercicio y mejorar la alimentación, tener más energía o encontrar un mejor balance en la rutina diaria. Pero, más allá del entusiasmo inicial, el verdadero reto es mantener esos hábitos en el tiempo.
Existen opciones que ayudan a alcanzar los objetivos de bienestar, uno de ellos es el programa “Reto 21” de Splenda, que lleva tres años motivando a miles de personas. Ahora surge Splenda Life, una web app gratuita diseñada para acompañar a las personas en su día a día, no solo durante 21 días, sino a lo largo de todo el año. Las clases de ejercicio se actualizan cada semana, y busca ofrecer opciones prácticas para cumplir esos propósitos de Año Nuevo sin dejarlos a mitad de febrero. Para quienes ya llevan un estilo de vida activo, Splenda Life se convierte en una herramienta adicional —sin costo— para seguir disfrutando de su rutina de ejercicio.
¿Cómo funciona?
Splenda Life permite a las personas ingresar al sitio, registrarse y comenzar a explorar el contenido, sin suscripciones ni pagos. A lo largo del año, la plataforma irá sumando nuevas clases y recetas, con el objetivo de seguir ofreciendo contenido actualizado a quienes buscan construir hábitos cotidianos de manera constante.
La plataforma permite registrarse de manera sencilla y explorar clases y recetas sin suscripciones ni pagos, adaptándose a distintos estilos de vida y niveles:
- Clases de ejercicio como yoga, pilates, fuerza y meditación, actualizadas semanalmente.
- Recetas sin azúcar, prácticas y fáciles de integrar al día a día.
- Contenido nuevo a lo largo de todo el año, manteniendo la motivación constante.
- Acceso completamente gratuito.
“Con Splenda Life buscamos acompañar a las personas todos los días del año, motivarlas a integrar hábitos en balance y mostrar que no se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de pequeños pasos consistentes que se vuelven hábitos de por vida”, compartió en un comunicado Erika Rius Sr. Manager, Brand Reputationand Healthcare Marketing LATAM de Heartland Food Products Group.
La plataforma ya está disponible en https://www.splenda-lifeapp.com/. Solo es necesario registrarse y empezar a explorar clases y recetas que se renuevan semanalmente, para mantener los propósitos de Año Nuevo y convertirlos en hábitos para toda la vida.