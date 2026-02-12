Epstein trabajaba en bebés de diseño y modificación genética, según miles de correos

11/02/2026 - 10:42 pm

Documentos divulgados recientemente por el Departamento de Justicia revelan que el interés de Epstein por la genética no se limitaba a su propia salud. Foto: Gobierno de EU

Jeffrey Epstein mantuvo vínculos con científicos e investigadores para colaborar en investigaciones sobre la modificación del ADN humano mediante ingeniería genética y tecnologías emergentes.

Berlín, 11 de febrero (DeutscheWelle).- El financiero y pederasta Jeffrey Epstein llegó a someterse a pruebas genéticas en un aparente intento de aprovechar su propio material biológico para investigaciones relacionadas con la medicina regenerativa y la longevidad, según se desprende de miles de correos electrónicos recientemente publicados y revisados por diversos medios.

De acuerdo con una investigación de CNN, los documentos muestran que, años después de su condena en 2008 por delitos relacionados con la prostitución, Epstein pagó por pruebas genómicas y exploró proyectos relacionados con la creación y modificación de células madre, clave en procesos de regeneración de tejidos y en algunos mecanismos de curación e inmunidad. Su interés, sin embargo, iba más allá de la salud personal y se extendía a ideas más amplias sobre la modificación genética humana.

Secuenciación de ADN y células madre

El médico Joseph Thakuria, entonces jefe médico en un hospital afiliado a la Facultad de Medicina de Harvard, confirmó que Epstein participó en el Proyecto Genoma Personal de Harvard, una base de datos genética voluntaria destinada a facilitar la investigación científica sobre la relación entre genes y enfermedades.

En 2014, Thakuria envió a Epstein una propuesta para financiar un proyecto privado de secuenciación genética de pacientes, que también incluía posibles investigaciones personalizadas para el propio empresario. Posteriormente, se emitió una factura de dos mil dólares por la secuenciación parcial de su ADN a partir de muestras de saliva y de fibroblastos, células empleadas en investigaciones que buscan comprender y eventualmente ralentizar procesos asociados al envejecimiento celular.

Epstein, con una sudadera de Harvard, conversa con Alan Dershowitz.
Epstein, con una sudadera de Harvard, conversa con Alan Dershowitz. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU Foto: Departamento de Justicia de EU

Parte del plan incluía la posibilidad de modificar células madre mediante la entonces novedosa técnica de edición genética CRISPR para introducir mutaciones asociadas a una mayor longevidad, aunque CNN no encontró pruebas de que esos trabajos llegaran a completarse.

Los correos electrónicos muestran además tensiones entre Epstein y el médico debido a retrasos en los resultados, hasta al menos 2015.

Vínculos con científicos y encuentros académicos

Otros documentos divulgados recientemente por el Departamento de Justicia y analizados por medios estadounidenses revelan que el interés de Epstein por la genética no se limitaba a su propia salud.

Según reportes publicados por diversos medios, Epstein mantuvo durante años conversaciones con científicos y académicos destacados sobre la posibilidad de "mejorar" el ADN humano mediante ingeniería genética y tecnologías emergentes.

Durante años, Epstein mantuvo vínculos con investigadores y centros académicos, en parte gracias a aportes económicos y a su presencia en encuentros y reuniones científicas donde coincidía con especialistas de distintas disciplinas.

Entre estos encuentros figuró una conferencia celebrada en 2006 en la isla de St. Thomas, en las Islas Vírgenes Británicas, cercana a una de sus propiedades, que reunió a científicos como los físicos Stephen Hawking y Kip Thorne. Aunque el programa oficial se centraba en cuestiones de física teórica, algunos asistentes recordaron posteriormente que Epstein mostraba mayor interés en discutir posibles aplicaciones futuras de la genética humana, según informó The New York Times.

Diversos testimonios señalan que, independientemente del tema oficial de estas reuniones, el empresario desviaba frecuentemente las conversaciones hacia la posibilidad de manipular genéticamente rasgos humanos.

Ideas eugenésicas y modificación genética

Los documentos también muestran que Epstein sostenía ideas ampliamente cuestionadas por la comunidad científica y consideradas cercanas a postulados eugenésicos. Según reveló The Telegraph, en un correo de 2016 dirigido al científico cognitivo alemán y entonces profesor del MIT Joscha Bach, Epstein planteó su interés en la posibilidad de modificar genéticamente a personas negras para hacerlas "más inteligentes".

Ese mismo año, de acuerdo con el medio británico, en un intercambio de correos con el intelectual Noam Chomsky, Epstein afirmó que la brecha en resultados de pruebas académicas entre poblaciones afroamericanas estaba "bien documentada" y sostuvo que eventualmente podrían identificarse y modificarse genes.

"Bebés de diseño" y red de contactos

Asimismo, Epstein manifestó interés en investigaciones orientadas a la selección o modificación genética de embriones –popularmente conocidos como "bebés de diseño"– y discutió posibles inversiones en este tipo de proyectos con empresarios tecnológicos y científicos.

Reportes previos también señalaron que Epstein fantaseaba con tener numerosos hijos mediante la inseminación de mujeres en su propiedad de Nuevo México, con la intención de multiplicar su descendencia biológica, un plan que comentó con científicos cercanos a su entorno.

Documentos recientes también revelan intercambios de correos con colaboradores cercanos y científicos que contienen mensajes ambiguos y, en algunos casos, inquietantes, lo que ha vuelto a poner bajo escrutinio la amplitud de la red de contactos académicos y empresariales que mantuvo durante años.

Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE.

