El ISSSTE desmiente una supuesta compra a sobreprecio de vacunas contra el sarampión

La institución aclaró que no efectúa compras aisladas de biológicos, y que la adquisición se realiza de manera consolidada, sectorial y bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió el miércoles una supuesta compra a sobreprecio de la vacuna contra el sarampión, cuya acusación fue hecha por un diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).

En una nota informativa difundida en redes sociales, la institución aclaró que la adquisición de vacunas en México no se realiza de manera individual por institución, es decir, el ISSSTE no efectúa compras aisladas de biológicos. Así, la adquisición se realiza de manera consolidada, sectorial y bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)

"Los biológicos del Programa de Vacunación Universal se adquieren mediante los convenios celebrados entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, operados a través de BIRMEX, en cumplimiento del marco normativo vigente en materia de adquisiciones públicas y política nacional de inmunización", puntualizó el organismo público.

En este sentido, se especificó que la Secretaría de Salud, como autoridad rectora, coordina metas de cobertura, lineamientos técnicos y volúmenes de adquisición. En tanto que las instituciones como ISSSTE, IMSS y los servicios estatales participan dentro de ese esquema nacional coordinado. Por lo tanto, no existe una compra autónoma o discrecional por parte del ISSSTE en lo referente a vacunas del esquema nacional.

Finalmente, el ISSSTE señaló que el presupuesto del Programa de Vacunación Universal, la programación, calendarización y ejercicio del gasto dependen del esquema consolidado de compra y distribución nacional, y no de decisiones unilaterales de cada institución.

Diputados acusan al ISSSTE de comprar vacunas a sobreprecio

En una conferencia de prensa realizada el miércoles, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que el ISSSTE adquirió vacunas de refuerzo a un precio 149 por ciento superior al manejado por la empresa estatal distribuidora de medicamentos Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

El legislador dijo que el ISSSTE habría comprado sólo 14 mil dosis a un costo de 710 pesos por unidad, mientras que Birmex las habría adquirido a 638 pesos. También afirmó que otro lote del ISSSTE de 179 mil dosis tuvo un costo de 181 pesos por unidad, y Birmex las habría comprado a 123 pesos.

En la misma conferencia, la senadora Laura Esquivel Torres buscó responsabilizar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y al partido Morena por el aumento de contagios de sarampión en niños y adolescentes.