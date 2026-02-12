México no tiene varios minerales críticos; los gestionamos en foros globales: Ebrard

El Secretario de Economía indicó que el Gobierno mexicano busca el suministro de 13 minerales críticos, incluidos aluminio, cromo, platino y titanio.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó hoy que en México existe desabasto de una buena cantidad de los llamados minerales críticos, por lo que el país ha participado en foros y mesas de trabajo con múltiples países para garantizar el suministro en dicho apartado.