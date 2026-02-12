La Embajada de México deja en ridículo otra vez a congresista Giménez sobre inversión

El Congresista Carlos Antonio Giménez lanzó nuevos ataques contra Claudia Sheinbaum, ante lo cual la Embjada de México en EU emitió una respuesta.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Embajada de México en Estados Unidos (EU) respondió a un nuevo mensaje publicado por el Congresista ultraconservador Carlos Antonio Giménez, quien acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de expropiar empresas y robar a los inversionistas estadounidenses.

"Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México se ha convertido en un paria regional que roba y expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses", señaló el funcionario estadounidense, quien además afirmó que el Estado de derecho en México se ha debilitado por una "falta de separación de poderes".

A través de redes sociales, Giménez también criticó a la mandataria mexicana por su apoyo a Cuba, al catalogarla como "una marioneta" que es "manejada por agentes castristas que están saqueando a México".

"Las calumnias de Sheinbaum contra la líder opositora Rosa María Payá expone su preocupante colaboración con el régimen", escribió en su cuenta de X.

Under Claudia Sheinbaum, México has become a regional pariah that steals & expropriates businesses and robs American investors blindly. The lack of separation of powers in #Mexico has vastly weakened the rule of law. This threatens investment & hinders economic growth. https://t.co/gMtGlr6VHC — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 12, 2026

Embajada defiende Gobierno de Sheinbaum

Ante dichos señalamientos, la Embajada mexicana respondió que México es un socio "sólido y confiable" de EU, y destacó que, en lo que va del Gobierno de Sheinbaum Pardo, se ha alcanzado una cifra récord en cuanto a Inversión Extranjera Directa se refiere.

"Bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha registrado una confianza inversionista récord, con una Inversión Extranjera Directa que alcanzó la cifra histórica de 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025", apuntó en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, la Embajada apuntó que la separación de poderes está garantizada en México por su marco legal, además de que el Gobierno está comprometido con "el Estado de derecho, el diálogo constructivo y el fomento de un entorno de confianza mutua y crecimiento económico con todos" sus socios.

"Una prueba clara de esta sólida asociación es que Estados Unidos y México son el socio comercial número uno el uno del otro, una relación basada en la prosperidad compartida, el respeto y la profunda integración económica", concluyó su mensaje.

Mexico is a strong and reliable partner to the United States and the international community. Under President Claudia Sheinbaum’s administration, our nation has seen record investor confidence, with Foreign Direct Investment reaching a historic US $40.9 billion in the first nine… https://t.co/3ypnGBq5Gl — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 12, 2026

Giménez acusa a Sheinbaum y queda exhibido

Ésta es la segunda ocasión en la misma semana que Carlos Antonio Giménez es exhibido por la Embajada de México en Estados Unidos, pues hace unos días acusó a la Presidenta de México de haber cancelado a última hora una reunión con una delegación estadounidense en Ciudad de México.

En dicha ocasión, el Congresista republicano por Florida, con un perfil ultraconservador, afirmó públicamente que Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana. El legislador viajó a México junto con el también republicano Michael McCaul, representante por Texas.

“Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum canceló las reuniones con la delegación estadounidense a nuestra llegada, tuve el honor de reunirme con el embajador Ronald Johnson y los valientes marines estadounidenses que sirven allí con orgullo”, escribió en X.

La Embajada de México en Washington aclaró que dicho encuentro nunca fue confirmado por los canales diplomáticos oficiales y, por lo tanto, no figuraba en la agenda presidencial, mientras que el Embajador de EU en México, Ron Johnson no ofreció información adicional sobre el supuesto evento ni sobre la agenda de la delegación.