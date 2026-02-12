La Embajada de México deja en ridículo otra vez a congresista Giménez sobre inversión

Redacción/SinEmbargo

12/02/2026 - 2:12 pm

La Embajada de México deja en ridículo otra vez a congresista Giménez sobre inversión
El Congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez. Foto: X @RepCarlos

Artículos relacionados

Artículos relacionados

RADICALES ¬ México se enfrenta a una ultraderecha de receta, mentirosa y muy violenta

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

La relación México-EU es la más cooperativa y beneficiosa en décadas, dice Embajada

El Congresista Carlos Antonio Giménez lanzó nuevos ataques contra Claudia Sheinbaum, ante lo cual la Embjada de México en EU emitió una respuesta.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Embajada de México en Estados Unidos (EU) respondió a un nuevo mensaje publicado por el Congresista ultraconservador Carlos Antonio Giménez, quien acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de expropiar empresas y robar a los inversionistas estadounidenses.

"Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México se ha convertido en un paria regional que roba y expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses", señaló el funcionario estadounidense, quien además afirmó que el Estado de derecho en México se ha debilitado por una "falta de separación de poderes".

A través de redes sociales, Giménez también criticó a la mandataria mexicana por su apoyo a Cuba, al catalogarla como "una marioneta" que es "manejada por agentes castristas que están saqueando a México".

"Las calumnias de Sheinbaum contra la líder opositora Rosa María Payá expone su preocupante colaboración con el régimen", escribió en su cuenta de X.

Embajada defiende Gobierno de Sheinbaum

Ante dichos señalamientos, la Embajada mexicana respondió que México es un socio "sólido y confiable" de EU, y destacó que, en lo que va del Gobierno de Sheinbaum Pardo, se ha alcanzado una cifra récord en cuanto a Inversión Extranjera Directa se refiere.

"Bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha registrado una confianza inversionista récord, con una Inversión Extranjera Directa que alcanzó la cifra histórica de 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025", apuntó en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, la Embajada apuntó que la separación de poderes está garantizada en México por su marco legal, además de que el Gobierno está comprometido con "el Estado de derecho, el diálogo constructivo y el fomento de un entorno de confianza mutua y crecimiento económico con todos" sus socios.

"Una prueba clara de esta sólida asociación es que Estados Unidos y México son el socio comercial número uno el uno del otro, una relación basada en la prosperidad compartida, el respeto y la profunda integración económica", concluyó su mensaje.

Giménez acusa a Sheinbaum y queda exhibido

Ésta es la segunda ocasión en la misma semana que Carlos Antonio Giménez es exhibido por la Embajada de México en Estados Unidos, pues hace unos días acusó a la Presidenta de México de haber cancelado a última hora una reunión con una delegación estadounidense en Ciudad de México.

En dicha ocasión, el Congresista republicano por Florida, con un perfil ultraconservador, afirmó públicamente que Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana. El legislador viajó a México junto con el también republicano Michael McCaul, representante por Texas.

“Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum canceló las reuniones con la delegación estadounidense a nuestra llegada, tuve el honor de reunirme con el embajador Ronald Johnson y los valientes marines estadounidenses que sirven allí con orgullo”, escribió en X.

La Embajada de México en Washington aclaró que dicho encuentro nunca fue confirmado por los canales diplomáticos oficiales y, por lo tanto, no figuraba en la agenda presidencial, mientras que el Embajador de EU en México, Ron Johnson no ofreció información adicional sobre el supuesto evento ni sobre la agenda de la delegación.

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum Estados Unidos México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un reclamo elemental de decencia

"La Universidad enfrenta una decisión que trasciende nombres: preservar la integridad de uno de sus órganos de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Nuevo (des)orden

"Nada bueno vendrá de este desorden. La invasión e intervención sucedida en Venezuela, lo que se busca...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

+ Sección

Galileo

Un estudio indicó que los niños que disfrutan la comida tienen dietas más saludables.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
2

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

La Embajada de México deja en ridículo otra vez a congresista Giménez sobre inversión
3

La Embajada de México deja en ridículo otra vez a congresista Giménez sobre inversión

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
4

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula
5

Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula

Un reclamo elemental de decencia
6

Un reclamo elemental de decencia

Vacunación Naucalpan
7

Vacunas contra el sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde aplicarla gratis en Naucalpan?

Hoy No Circula
8

¿Doble Hoy No Circula en viernes? Así aplicará este 13 de febrero

Noroña dice que Scherer debería estar preso.
9

Scherer debe ir preso: Noroña. Son los mismos ambiciosos de siempre: Ramírez Cuevas

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
10

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

La Marina de México y la Guardia Costera de EU detectaron una embarcación con toneladas de cocaína.
11

La Marina de México y la Guardia Costera de EU ubican toneladas de coca cerca de isla

Cuba recibe apoyo de México ante la presión de EU.
12

Buques con ayuda humanitaria de México llegan a la Cuba diezmada por la presión de EU

Claudia Sheinbaum consideró que Morena debe decidir si participa o no en las elecciones con los partidos que pretendan postular a familiares de funcionarios.
13

Morena debe decidir si va o no con aliados que postulen familiares, dice Sheinbaum

El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para que la población pueda localizar los más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión.
14

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

15

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
1

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

México pide a EU explicar cierre aéreo en El Paso, Texas.
2

EU tiene que dar explicación oficial sobre cierre del espacio aéreo en El Paso: CSP

La Embajada de México deja en ridículo otra vez a congresista Giménez sobre inversión
3

La Embajada de México deja en ridículo otra vez a congresista Giménez sobre inversión

Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula
4

Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula

Cuba recibe apoyo de México ante la presión de EU.
5

Buques con ayuda humanitaria de México llegan a la Cuba diezmada por la presión de EU

México no tiene varios minerales críticos; los gestionamos en foros globales: Ebrard
6

México no tiene varios minerales críticos; los gestionamos en foros globales: Ebrard

Claudia Sheinbaum consideró que Morena debe decidir si participa o no en las elecciones con los partidos que pretendan postular a familiares de funcionarios.
7

Morena debe decidir si va o no con aliados que postulen familiares, dice Sheinbaum

El Gobierno de México anuncia la recuperación de mil 126 concesiones mineras
8

México recupera mil 126 concesiones mineras; 713 están en Áreas Naturales Protegidas

La reforma laboral de las 40 horas ya fue recibida en la Cámara de Diputados tras su aprobación en lo general y en lo particular en el Senado de la República.
9

Diputados reciben reforma para reducir jornada laboral; CSP celebra avance en Senado

El FBI interrogó a un hombre por el secuestro de Nancy Guthrie.
10

FBI busca pistas del secuestro de Nancy Guthrie tras interrogar y liberar a un hombre

El ISSSTE rechazó una supuesta compra de vacunas a sobreprecio.
11

El ISSSTE desmiente una supuesta compra a sobreprecio de vacunas contra el sarampión

La Marina de México y la Guardia Costera de EU detectaron una embarcación con toneladas de cocaína.
12

La Marina de México y la Guardia Costera de EU ubican toneladas de coca cerca de isla