¿Cuáles son los mitos y realidades más comunes del yogur? Te contamos

Nancy Chávez

14/02/2026 - 6:35 am

El yogurt es muy importante en la salud digestiva
Uno de los beneficios más importantes del yogurt, es el papel que juega en la salud digestiva. Foto: Pixabay

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Antojo de comida peruana con un toque mexicano? Visitamos Bolichera 21

Receta fácil para preparar deliciosos mini pays de manzana en esta temporada

¿Dónde disfrutar de deliciosa pizza con masa realmente ligera? Mammut es la opción

¿Sabes qué significa que el yogur sea un alimento funcional? 

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Existen alimentos que pueden marcar una diferencia en la alimentación, uno de ellos es el yogur que cuenta con varios beneficios en especial su aporte a la salud digestiva. Este alimento todavía está rodeado de varios mitos, así que aquí te contaremos algunos de estos y sus verdades.

¿Qué es el yogur?

La primera pregunta es esta, qué es el yogur y la respuesta es sencilla. De acuerdo con el artículo "Más allá del valor nutricional del yogur: ¿un indicador de la calidad de la dieta?" de Nancy Babio, Guillermo Mena-Sánchez y Jordi Salas-Salvadó, el yogur es un alimento probiótico nutricionalmente denso con propiedades que lo hacen único, la composición nutricional del yogur es fuente de diferentes micronutrientes que pueden ayudar a mejorar la calidad de la dieta y mantener el bienestar metabólico.

Yogurt, un alimento importante para la digestión
Uno de los beneficios del yogur es provocar una mejor absorción de nutrimentos. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los mitos y verdades del yogur?

  • El yogur es un alimento funcional

Cierto. Maricarmen Mondragón, directora de nutrición Lala, señaló que el yogur es funcional. "Funcional significa que te nutre, pero además de nutrirte tiene un efecto en el cuerpo. Uno de los efectos del yogur es que es el medio perfecto para que los lactobacilos lleguen hasta el intestino y ahí formen parte de la microbióta intestinal".

  • Las personas intolerantes a la lactosa no pueden tomar yogur

Falso. De acuerdo con la experta en nutrición Mariana Camarena, en el yogur las bacterias se alimentan de la lactosa, comer yogur es comer esa lactosa predigerida, además, la fermentación reduce la lactosa, el yogur puede encajar perfectamente en un menú personalizado.

"La fermentación ocurre cuando estas bacterias consumen la lactosa, que es el azúcar por naturaleza de la leche, para alimentarse de esta lactosa y producir ácido láctico y el ácido láctico es lo que le da ese sabor acidito al yogur. Entonces, cuando tú comes yogur, es como si comieras esa lactosa predigerida. La neta es que sí el yogur te cae bien, aunque tengas sensibilidad a la lactosa o cierta intolerancia a la lactosa", contó.

Cabe mencionar que a las opciones deslactosadas se les añade se le añade lactasa, una enzima que realiza el trabajo digestivo que el cuerpo del intolerante no puede hacer.

Comer yogurt es bueno para la salud
El yogur mejor tránsito intestinal y el humor. Foto: Pixabay
  • Tenemos más ADN de bacterias que humano en nuestro cuerpo

Cierto. Maricarmen Mondragón explicó que flora intestinal y microbiota son terminos intercambiables, aunque es más este último. Apuntó que "muchísimas bacterias viven en nuestro intestino y si comparas, tenemos más células y ADN de bacterias que humano. Así de importante son las bacterias que viven en nuestro intestino, necesitamos esas bacterias. En el intestino tenemos millones de colonias de bacterias diferentes, tenemos muchísimas especies, entre ellas lactobacilos, bifidobacterias y mientras más especies de bacterias tengas y en más cantidades tienes una microbiota más sana".

¿Para qué sirve la microbiota? La especialista señaló que las bacterias buenas de la microbiota proteger al estomago cuando llegar las bacterias que son beneficiosas, las bacterias buenas no dejan que las bacterias patógenas se reproduzcan."La primera son las defensas, la segunda es que esas bacterias buenas que viven en el intestino están produciendo nutrimentos, producen vitamina K, vitamina B12, muchas vitaminas que necesitamos nosotros. Te ayudan a nutrirte mejor, te ayudan a digerir la comida y a que la absorbas más rápido. La otra es que ayudan a nutrir a tu intestino, te ayudan a cuidar la salud intestinal".

Aquí el yogur es clave, porque lleva bacterias buenas a la microbiota.

  • El yogur sólo el bueno para el estómago

Falso. En realidad el yogur es bueno para los huesos y los músculos, está recomendado para todos, desde niños hasta adultos, deportistas porque es una excelente fuente de proteína que además brinda saciedad, también tiene calcio; los lactobacilos aportan a la microbiota, y el sistema inmunológico se fortalece.

  • Todos los yogures son iguales

Falso. Mariana Camarena, experta en nutrición, dijo que no todos los yogures son iguales, afortunadamente se cuenta con una variedad y se puede elegir entre el que tiene o no azúcar añadida, también hay de sabor, al que se le agrega más proteína y hay que buscar el que se adecue más a los gustos de cada quien y sus requerimientos.

Bebible, adicionado con proteína...

Ahora que sabes esto del yogur puedes integrarlo a tu alimentación diaria, busca la opción ideal para ti, bebible, adicionada con vitaminas o con proteina. Hay propuestas como Oikos Pro Shake, una bebida ready to drink que no necesita refrigeración y que se integra a la rutina con facilidad.
Cada Oikos Pro Shake aporta 18 gramos de proteína por envase, alrededor del 25 por ciento de la proteína diaria recomendada, es deslactosada, sin azúcar añadida, bajo en grasa, adicionada con aminoácidos y Vitamina D; y sin edulcorantes artificiales.

También hay opciones como Yogurt Lala contiene millones de lactobacilos vivos que ayudan a la digestión, utiliza frutas naturales, ofrece variedad de formatos, ya sea bebible, para acompañar en el ritmo del día, o batido.

Explora más en estos temas
Gastronomía Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

+ Sección

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
2

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

3

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
4

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
5

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

La fortuna de Salinas Pliego cae un 63 por ciento
6

Salinas Pliego consumió 63% de su capital entre 2024 y 2025, dice Forbes

Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP
7

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
8

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

9

Limpiemos México por un Mundo Sin Residuos 2021 recupera 28 toneladas de residuos

10

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
11

Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
12

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
13

Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Hoy No Circula
14

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

Activan contingencia ambiental por ozono
15

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El yogurt es muy importante en la salud digestiva
1

¿Cuáles son los mitos y realidades más comunes del yogur? Te contamos

Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
2

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade estrenaron su primera canción juntas.
3

Julieta Venegas estrena sencillo con Natalia Lafourcade. Es su primera canción juntas

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
4

Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
5

Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
6

Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
7

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en Michoacán dejó dos presuntos criminales abatidos, uno herido y tres uniformados lesionados.
8

Policías de Michoacán se enfrentan con miembros del CJNG; abaten a 2 y hieren a otro

9

Los migrantes sin papeles aportan más que un estadounidense normal: Arau ¬ ENTREVISTA

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la SSPC emitió recomendaciones para celebrar este 14 de febrero sin ser víctimas de fraude y sin ponerse en riesgo.
10

¿Comprarás en línea este Día del Amor? La SSPC da tips para evitar fraudes digitales

11

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" y mata a tres personas
12

VIDEO ¬ El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe; mata a 3 personas