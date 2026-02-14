¿Cuáles son los mitos y realidades más comunes del yogur? Te contamos

¿Sabes qué significa que el yogur sea un alimento funcional?

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Existen alimentos que pueden marcar una diferencia en la alimentación, uno de ellos es el yogur que cuenta con varios beneficios en especial su aporte a la salud digestiva. Este alimento todavía está rodeado de varios mitos, así que aquí te contaremos algunos de estos y sus verdades.

¿Qué es el yogur?

La primera pregunta es esta, qué es el yogur y la respuesta es sencilla. De acuerdo con el artículo "Más allá del valor nutricional del yogur: ¿un indicador de la calidad de la dieta?" de Nancy Babio, Guillermo Mena-Sánchez y Jordi Salas-Salvadó, el yogur es un alimento probiótico nutricionalmente denso con propiedades que lo hacen único, la composición nutricional del yogur es fuente de diferentes micronutrientes que pueden ayudar a mejorar la calidad de la dieta y mantener el bienestar metabólico.

¿Cuáles son los mitos y verdades del yogur?

El yogur es un alimento funcional

Cierto. Maricarmen Mondragón, directora de nutrición Lala, señaló que el yogur es funcional. "Funcional significa que te nutre, pero además de nutrirte tiene un efecto en el cuerpo. Uno de los efectos del yogur es que es el medio perfecto para que los lactobacilos lleguen hasta el intestino y ahí formen parte de la microbióta intestinal".

Las personas intolerantes a la lactosa no pueden tomar yogur

Falso. De acuerdo con la experta en nutrición Mariana Camarena, en el yogur las bacterias se alimentan de la lactosa, comer yogur es comer esa lactosa predigerida, además, la fermentación reduce la lactosa, el yogur puede encajar perfectamente en un menú personalizado.

"La fermentación ocurre cuando estas bacterias consumen la lactosa, que es el azúcar por naturaleza de la leche, para alimentarse de esta lactosa y producir ácido láctico y el ácido láctico es lo que le da ese sabor acidito al yogur. Entonces, cuando tú comes yogur, es como si comieras esa lactosa predigerida. La neta es que sí el yogur te cae bien, aunque tengas sensibilidad a la lactosa o cierta intolerancia a la lactosa", contó.

Cabe mencionar que a las opciones deslactosadas se les añade se le añade lactasa, una enzima que realiza el trabajo digestivo que el cuerpo del intolerante no puede hacer.

Tenemos más ADN de bacterias que humano en nuestro cuerpo

Cierto. Maricarmen Mondragón explicó que flora intestinal y microbiota son terminos intercambiables, aunque es más este último. Apuntó que "muchísimas bacterias viven en nuestro intestino y si comparas, tenemos más células y ADN de bacterias que humano. Así de importante son las bacterias que viven en nuestro intestino, necesitamos esas bacterias. En el intestino tenemos millones de colonias de bacterias diferentes, tenemos muchísimas especies, entre ellas lactobacilos, bifidobacterias y mientras más especies de bacterias tengas y en más cantidades tienes una microbiota más sana".

¿Para qué sirve la microbiota? La especialista señaló que las bacterias buenas de la microbiota proteger al estomago cuando llegar las bacterias que son beneficiosas, las bacterias buenas no dejan que las bacterias patógenas se reproduzcan."La primera son las defensas, la segunda es que esas bacterias buenas que viven en el intestino están produciendo nutrimentos, producen vitamina K, vitamina B12, muchas vitaminas que necesitamos nosotros. Te ayudan a nutrirte mejor, te ayudan a digerir la comida y a que la absorbas más rápido. La otra es que ayudan a nutrir a tu intestino, te ayudan a cuidar la salud intestinal".

Aquí el yogur es clave, porque lleva bacterias buenas a la microbiota.

El yogur sólo el bueno para el estómago

Falso. En realidad el yogur es bueno para los huesos y los músculos, está recomendado para todos, desde niños hasta adultos, deportistas porque es una excelente fuente de proteína que además brinda saciedad, también tiene calcio; los lactobacilos aportan a la microbiota, y el sistema inmunológico se fortalece.

Todos los yogures son iguales

Falso. Mariana Camarena, experta en nutrición, dijo que no todos los yogures son iguales, afortunadamente se cuenta con una variedad y se puede elegir entre el que tiene o no azúcar añadida, también hay de sabor, al que se le agrega más proteína y hay que buscar el que se adecue más a los gustos de cada quien y sus requerimientos.

Bebible, adicionado con proteína...

