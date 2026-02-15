Departamento de Justicia envía a Congreso lista de políticos en los archivos Epstein

La lista incluye tanto individuos que se comunicaron directamente con Epstein o Maxwell como otros que sólo son mencionados en documentos.

Por Evaristo Lara



Los Ángeles, 15 de febrero (LaOpinión).- En una carta que envió al Congreso, donde describe su justificación para algunos textos redactados en contenidos relacionados con los archivos publicados de Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos (EU) anexó un listado con todos los nombres de los funcionarios gubernamentales y personas políticamente expuestas en miles de documentos, fotografías e incluso conversaciones y mensajes de texto.

De acuerdo con el sitio Politico, la carta tiene una extensión de seis páginas y fue dirigida a los líderes de los comités judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes.

En dicho texto se menciona que los nombres de la lista aparecieron en una “amplia variedad de contextos”, los cuales habrían de analizarse más a detalle para establecer el tipo de relación cultivada con el magnate financiero, responsable de haber fungido como líder de una red de explotación sexual de menores.

Algunas de las personas señaladas intercambiaban correos electrónicos directamente con Epstein o con su socia y pareja sentimental, Ghislaine Maxwell. Sin embargo, también se dan los casos de otros individuos que no tenían interacción con ninguno de los dos delincuentes sexuales, pero son referenciados en ciertos documentos.

Dicha ambigüedad en la información hace que el listado genere confusión a la hora de determinar quiénes eran las personas que recurrían a Jeffrey Epstein para acceder a su red de explotación sexual.

Legisladores revisan archivos de Epstein

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Ro Khanna, representante demócrata por California, acusó al Departamento de Justicia de “enturbiar deliberadamente las aguas” con el objetivo de no determinar a los posibles clientes del multimillonario financiero.

“Tener a Janis Joplin, quien murió cuando Epstein tenía 17 años, en la misma lista que Larry Nassar, quien fue a prisión por el abuso sexual de cientos de mujeres jóvenes y pornografía infantil, sin ninguna aclaración de cómo fue mencionado cualquiera de los dos en los archivos, es absurdo. Publiquen los archivos completos. Dejen de proteger a los depredadores. Oculten sólo los nombres de los sobrevivientes”, escribió.

Previo a que el DOJ elaborara el listado, se les permitió a los legisladores de ambos partidos revisar los archivos de Epstein sin censura, en una oficina del Departamento de Justicia.

The DOJ is once again purposefully muddying the waters on who was a predator and who was mentioned in an email. To have Janis Joplin, who died when Epstein was 17, in the same list as Larry Nassar, who went to prison for the sexual abuse of hundreds of young women and child… https://t.co/kM0toLsitd — Ro Khanna (@RoKhanna) February 15, 2026

A partir de ello, Nancy Mace, representante por Carolina del Sur, dio a conocer que figuran muchos nombres de personajes poderosos todavía no revelados.

“Te sorprenderías con algunos de los nombres que he visto que aparecieron en correos electrónicos que el Departamento de Justicia está protegiendo. Hablamos de personas de ambos partidos. Hablamos de personajes famosos, ricos, personas con poder, primeros ministros, exprimeros ministros, expresidentes, personalidades de los medios de comunicación que aparecen en estos archivos”, indicó durante su aparición en el programa de televisión "Piers Morgan Uncensored".

