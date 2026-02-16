La K’uínchekua, fiesta de Michoacán, regresa por quinto año consecutivo

Redacción/SinEmbargo

16/02/2026 - 7:00 am

K’uínchekua
La K’uínchekua reúne las manifestaciones de música, canto, danza y ceremonias religiosas más representativas de Michoacán. Foto: Cortesía Michoacán

Esta celebración muestra la grandeza e importancia de la cultura michoacana con sus danzas tradicionales.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La K’uínchekua, la fiesta que muestra la riqueza cultural de Michoacán, se realizará del 12 al 15 de marzo en el centro ceremonial más importante del señorío purépecha: Las Yácatas, lugar que se convierte en sede por quinto año consecutivo.

"La K’uínchekua se realiza partiendo de los triunfadores del concurso de danza de Zacán, en la Meseta Purépecha. Michoacán cuenta con muchas portadoras y portadores de cultura. Hace cuatro años, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, vimos la posibilidad de crear un evento mayor con respeto, orden, dignidad y acompañamiento, para compartir con más gente las tradiciones del pueblo purépecha", señaló Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Monroy apuntó que esta festividad celebra las expresiones culturales más representativas de Michoacán, "el alma de México", a través de la música, canto y la danza que se presentan en un mismo escenario.

"La K’uínchekua es la historia y el mosaico de colores y saberes que es México. Michoacán es un estado que lo tiene todo y eso impulsaremos también con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", dijo Josefina Rodríguez Zamor, Secretaria de Turismo federal.

Por su parte, Ireri Vargas, directora de Vinculación, señaló que el evento visibiliza la diversidad cultural del estado, además de que cuenta con la participación de pueblos originarios y de comunidades interculturales; este es un espacio de convivencia y aprendizaje entre las más de 350 portadoras y portadores de tradición.

K’uínchekua
La K’uínchekua, fiesta de Michoacán se realizará en marzo. Foto: Cortesía Michoacán

Costo de los boletos

La edición de este año se dedica a las Fiestas Patronales. En esta ocasión, habrá mil accesos por día a la venta, con un costo de mil pesos cada uno; adicionalmente, se entregarán dos mil pases de manera gratuita que se repartirán a partir del viernes 20 de febrero en tres horarios distintos. El aforo límite es de 3 mil personas por día.

Los boletos estarán disponibles en el sitio https://visitmichoacan.com.mx/a partir del lunes 16 de febrero. Se informó que lo recaudado se destinará a las propias comunidades en respuesta al esfuerzo y las tradiciones de sus habitantes.

K’uínchekua
Esta quinta edición está dedicada a las Fiestas Patronales. Foto: Cortesía Michoacán

Ganancia para las comunidades

La venta de los boletos marca un paso importante para la profesionalización de la "Fiesta de Michoacán", con el objetivo es generar una ganancia directa para las propias comunidades, así lo recaudado será destinado íntegramente a quienes hacen posible la K’uínchekua.

Ahora más personas podrán vivir la experiencia del 13 al 15 de marzo en la zona arqueológica de las Yácatas en Tzintzuntzan. El 12 de marzo se realiza la función dedicada a las propias comunidades. El tradicional convite tendrá una sola presentación el domingo 15 de marzo a las 16:00 horas, y recorrerá las calles principales de Tzintzuntzan.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

