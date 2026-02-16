La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Sheinbaum negó interés en el libro de Scherer, aunque subrayó que la crítica y la autocrítica son importantes dentro de la 4T.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- "No lo he leído, ni lo voy a leer", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la mañana de este lunes respecto al libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, en el cual extiende una serie de críticas a varios funcionarios clave del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde Jesús Ramírez Cuevas hasta Olga Sánchez Cordero.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionada sobre el libro publicado. Sheinbaum Pardo negó tajantemente que tenga algún interés en leerlo. Luego, hizo una pausa.

Posteriormente, la mandataria mexicana señaló que aunque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, dentro de la Cuarta Transformación (4T) se tiene que ser consecuente “porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie”. A su vez, destacó que es Presidenta por la decisión del pueblo.

Asimismo, Sheinbaum consideró —con base en lo poco que ha leído en medios que refieren el libro— que no ubica cuál es la fuente que usa Scherer para ciertas denuncias que hace y también descartó que vaya a tener un impacto.

“No creo que tenga mucho impacto el libro. Sí tiene en X y en lo que se llama el círculo rojo, pero la gente sabe lo que es el movimiento, y si tiene una denuncia, pues que la ponga”, añadió la Jefa del Poder Ejecutivo.

Finalmente, la doctora rechazó que impacte en la percepción de la ciudadanía sobre la 4T.