EN VIVO

La mañanera de Claudia Sheinbaum en vivo hoy 16 de febrero

Omar López

16/02/2026 - 7:02 am

La conferencia matutina de Sheinbaum Pardo suele iniciar a las 7:30 horas de lunes a viernes y se transmiten desde Palacio Nacional o en diferentes estados del país durante sus giras.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- En unos minutos la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la "Mañanera del Pueblo" desde Palacio Nacional donde abordará temas de interés nacional.

En la última conferencia matutina, el pasado viernes 13 de febrero, la mandataria presentó el seguimiento a los programas de vivienda social, detallando los esquemas de financiamiento para jóvenes y trabajadores sin seguridad social.

Además, durante la sesión, abordó la situación del sector salud con el avance en la basificación de personal médico a través del IMSS-Bienestar y se presentó un informe sobre la recuperación de aduanas para combatir el contrabando.

 

Actualizaciones en vivo

    Omar López

    Omar López

    Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

    Lo dice el reportero

    + Sección

