La mañanera de Claudia Sheinbaum en vivo hoy 16 de febrero

La conferencia matutina de Sheinbaum Pardo suele iniciar a las 7:30 horas de lunes a viernes y se transmiten desde Palacio Nacional o en diferentes estados del país durante sus giras.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- En unos minutos la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la "Mañanera del Pueblo" desde Palacio Nacional donde abordará temas de interés nacional.

En la última conferencia matutina, el pasado viernes 13 de febrero, la mandataria presentó el seguimiento a los programas de vivienda social, detallando los esquemas de financiamiento para jóvenes y trabajadores sin seguridad social.

Además, durante la sesión, abordó la situación del sector salud con el avance en la basificación de personal médico a través del IMSS-Bienestar y se presentó un informe sobre la recuperación de aduanas para combatir el contrabando.