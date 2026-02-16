La Profeco sigue proceso contra Ticketmaster por boletos de BTS; podría ajustar multa

La autoridad federal prepara lineamientos obligatorios para transparentar costos y frenar abusos en espectáculos masivos.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer este lunes que el procedimiento contra Ticketmaster sigue en curso y que el monto de la multa, derivada de las quejas por la venta de boletos de los conciertos de BTS en México, podría ajustarse tras el análisis de los alegatos presentados por la empresa.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la dependencia, Iván Escalante, explicó que Ticketmaster ya respondió a la notificación oficial y que tiene hasta el 17 de febrero para presentar alegatos.

Una vez concluido ese plazo, señaló el funcionario federal, la Profeco contará con 15 días hábiles para emitir la resolución definitiva.

En cuanto a la multa, actualmente estimada en más de cinco millones de pesos (mdp), mencionó que podría mantenerse o ajustarse dependiendo del análisis de los argumentos.

#MañaneraDelPueblo En seguimiento al caso de BTS, se informa que Ticketmaster ya dio respuesta a la notificación realizada y cuenta con plazo hasta el 17 de febrero para presentar sus alegatos. Posteriormente, Profeco dispondrá de 15 días hábiles para emitir la resolución… pic.twitter.com/o6uXwvsZNR — Profeco (@Profeco) February 16, 2026

¿Qué se sabe de los nuevos lineamientos?

En paralelo, la Profeco adelantó que en los próximos días se publicarán reglas obligatorias para la venta de boletos en conciertos y espectáculos masivos.

Entre ellas, se incluye la obligación de informar con al menos 24 horas de anticipación la fecha, lugar y horarios del evento; mostrar mapas de asientos; publicar precios finales sin incrementos al momento de pagar; y establecer mecanismos claros de devolución en caso de cancelación.

El objetivo de Profeco es frenar prácticas como los precios dinámicos y los cargos ocultos, que han generado inconformidad entre las y los asistentes: "Se busca que el consumidor conozca desde el inicio el monto exacto a pagar y evitar incrementos inesperados durante la compra".

🎟️ Les informamos cómo va el caso referente a #BTS.

En próximos días se publicarán los lineamientos para conciertos masivos, lo que permitirá que tengan información clara previo a la compra de boletos. pic.twitter.com/zWfc4o4jzw — Iván Escalante (@ivan_escalante) February 16, 2026

La Procuraduría también notificó a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo para que se adapten a la normativa mexicana. En el caso de HelloTicket, se localizó un domicilio en México que permitirá iniciar un procedimiento formal por infracción a la Ley.