Cravioto niega madruguete de Morena en el Senado; “fue plan con maña”, dice Xóchitl

En entrevista con Los Periodistas, el Senador de Morena, César Cravioto defendió el proceso legislativo del viernes en la noche y afirmó que siempre estuvo apegado a la ley, mientras que la Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez insistió en el mismo espacio que el partido oficialista no quería que la oposición estuviera presente en la sesión que se alargó hasta el sábado.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- El Senador César Cravioto negó que Morena haya aplicado un “madruguete” a los legisladores de oposición luego de que la noche del viernes y la madrugada del sábado pasado el partido oficialista y sus aliados aprobaran vía fast track 18 iniciativas desde la Vieja Casona de Xicoténcatl, donde decidieron sesionar luego de que los senadores de oposición tomaran la tribuna de la sede principal en protesta por la falta de nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En tanto, Xóchitl Gálvez, Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que todo se trató de “un plan con maña” por parte de Morena para que ella y sus compañeros de bancada no tuvieran tiempo suficiente de llegar a la nueva sede donde se realizaría la sesión.

“Yo sí creo que fue plan con maña el no publicar dónde iba a ser la segunda sesión por la tarde. Grave y delicado no escuchar a la oposición ¿por qué no nombrar al quinto comisionado? Es lo que yo le pregunto a Morena ¿qué esconden?”, dijo la panista en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

También en entrevista con Los Periodistas, Cravioto negó que Morena haya actuado en contra de lo que establece la ley, defendió el proceso y afirmó que siempre se condujo dentro de la normativa.

“No fue un cochinero, fue un proceso legislativo adecuado, todas las reformas que aprobamos vienen de la Cámara de Diputados, ya se habían aprobado en la Cámara de Diputados y se aprobaron en comisiones, después se dio primera lectura en el pleno, después se votó en el pleno, o sea que cumplimos con todo el procedimiento legislativo”, dijo el Senador Cravioto.

El legislador de Morena aseguró que los senadores de oposición prefirieron “hacer show” en el pleno, en lugar de ocuparse en debatir y explicar los motivos por los que estaban en contra de las reformas que se discutían.

“La oposición no estuvo porque no quiso estar, prefirió armar un show en el pleno allá en Insurgentes y Reforma a estar, discutir, a armar el debate, a convencer, a explicar por qué no le gustaban las reformas. No, no hizo eso, decidió armar un show, poner casas de campaña, bailar ahí, dormir en sleepings y no hacer lo que debemos hacer que es debatir, contrastar los puntos de vista que tenemos. No estuvieron porque no quisieron, nosotros nos fuimos a Xicoténcatl porque precisamente no había condiciones para trabajar”.

Por su parte Xóchitl Gálvez, quien junto a Damián Zepeda fueron los únicos senadores de oposición que llegaron a la Vieja Casona de Xicoténcatl, indicó que Morena eligió este lugar porque sabía que sería complicado que los demás legisladores llegaran debido a que a tan solo unas cuadras de ahí, en la plancha del Zócalo, se llevaba a cabo el concierto de la cantante española Rosalía.

“Por qué Morena y sus aliados avisaron hasta las 9 de la noche dónde era la sede, yo me di cuenta a las 20:30 porque me lancé a Xicoténcatl, pero hasta las 9 de la noche publicaron el comunicado donde dicen que la reunión va a ser en Xicoténcatl. Tienes un concierto que tenía abarrotado el Zócalo, nosotros no pudimos llegar VIP como lo hizo Morena escoltado por la policía directamente desde Palacio Nacional hasta Xicoténcatl, esa es la verdad. En ese momento se decide quedarse en el Senado, me queda claro que no había nada que hacer acá porque Morena y su mayoría iban a aplastar”.

La panista insistió en que si Morena y sus aliados hubiesen avisado con más tiempo de antelación los senadores de oposición hubieran llegado a la nueva sede sin ninguna clase de contratiempo.

“Morena no quería que estuviéramos ahí por eso publicó la convocatoria 10 minutos antes de que empezara la sesión. Creo que si desde las 5 de la tarde Morena publica que la sesión va a ser a las 9 de la noche en Xicoténcatl yo te puedo asegurar que hubieran llegado muchísimos más senadores, pero justamente lo que Morena quería era que nosotros no llegáramos, yo llegué por puro olfato, nada más por eso llegué ahí, me las olí de que ahí iba a ser en lugar del piso 14 porque todo el tiempo nos estuvieron diciendo que iba a ser en el piso 14 acá en la sede central, es más, estaban puestas las mesas y estaba todo puesto para ser ahí la sesión en el piso 14”.

La madrugada del sábado, Morena y sus partidos aliados aprobaron sin ninguna discusión una veintena de leyes en las inmediaciones del Antiguo Palacio Legislativo de Xicoténcatl porque el Senado estaba bloqueado por la oposición.

Entre las reformas aprobadas por las y los senadores hay cambios en leyes de licitaciones, reformas constitucionales, normas que eliminan instituciones autónomas de salud o de ciencia para dejarlas en manos del Gobierno, modificaciones a la Ley Minera y normativas que ampliaron las funciones de las Fuerzas Armadas.

Todas eran propuestas presidenciales y que ya contaban con el visto bueno de la Cámara de Diputados, pero su votación se convirtió en todo un caos con la oposición tomando la tribuna del Senado con pancartas y gritos.

Ante esta situación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta mañana a las y los senadores de Morena que aprobaron las 18 iniciativas en fast track; también afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría convertirse en la “gran alcahueta” si da marcha atrás a los cambios por las impugnaciones del bloque opositor.

Desde Palacio Nacional, descartó que haya alguna ilegalidad en la aprobación fast track de las iniciativas de reforma, pues su partido Morena cuenta con una mayoría simple.

“No quieren aceptar que hay una mayoría, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple: la mitad, más uno, que es lo que se requiere para reformar una Ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?”, cuestionó.

El Senador César Cravioto refrendó a su vez lo dicho por el Presidente y aseguró que tanto el PAN como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) están molestos porque ya no controlan el Congreso de la Unión.

“Todo el procedimiento se hizo de manera correcta, están muy enojados porque todavía no les cae el veinte que no son mayoría, porque ellos hacían todas la barbaridades cuando eran mayoría con el PRI y el PAN, que muchos años tuvieron mayoría en el Congreso de la Unión y hacían lo que querían”.

Al respecto, Xóchitl Gálvez indicó que Morena ha comenzado a repetir las viejas prácticas de los gobiernos pasados que tanto criticó y afirmó que será responsabilidad del partido guinda la aprobación de estas reformas.

“Yo nunca claudiqué, yo por eso estuve ahí. Es vidente que hay votaciones que no cuadran y que la 4T va a tener que resolverlas, ni modo. Asumo la responsabilidad que me toca a mí, pero también que Morena y sus aliados asuman su responsabilidad de legislar al vapor y sobre las rodillas. No se vale que de lo que tanto se quejaron en el pasado hoy lo estén repitiendo al pie de la letra, efectivamente, los de antes eran malos, pero estos salieron peores”.

