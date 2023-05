Tony Finau se corona en el Abierto de México y anota el sexto triunfo de su carrera

Puerto Vallarta, México, 1 de mayo (AP) — Tony Finau nunca le dio una oportunidad al campeón del Masters Jon Rahm, o a alguien más el domingo, al completar una ronda sin bogeys de 66 golpes, cinco bajo par, que le dio una victoria por tres en el Abierto de México.

Finau tuvo una pequeña revancha en Vallarta Vidanta, donde el año pasado terminó segundo detrás de Rahm por un golpe. Finau tomó ventaja de dos para la última ronda y nunca fue retado seriamente en los últimos nueve hoyos.

Tony Finau caddying for his kids hours after a win is another reason it's impossible not to love Tony Finau. 🤗

