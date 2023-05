VIDEO: María León se equivoca en el Himno Nacional durante la México City Series

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 30 de abril (AsMéxico).- El segundo partido de la México City Series se lleva a cabo este domingo, y para dicho encuentro, la cantante María León fue la encargada de darle vida al Himno Nacional, pero cometió un error que no fue tomado muy bien por el público en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Twitter, la artista compartió un mensaje, en el que se disculpó con su público, y aseguró que no fue su intención lo ocurrido, sino que le ganaron los nervios.

LA REACCIÓN DE MARÍA LEÓN

Tras la ocurrido, la también actriz se tomó un tiempo para pedir un disculpa a sus fans y a todo los aficionados que asistieron al juego, asegurando que fue sin querer y mostrándose apenada.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió en un mensaje publicado por medio de su cuenta oficial de Twitter.