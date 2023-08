Mano dura en la calle y vínculos con la ultraderecha de EU: Sandra Cuevas al desnudo

Sandra Cuevas ha vuelto a protagonizar otra polémica. La Alcaldesa señalada por gobernar con mano dura en la Cuauhtémoc, acusada de limpieza social y vinculada con grupos de choque, se reunió la semana pasada con la ultraderecha de Estados Unidos, un encuentro que presumió en sus redes sociales.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– “Agradezco a la familia Schlapp su hospitalidad en la cena de bienvenida de la ’International Summit Against Human Trafficking 2023’ en #WashingtonDC”. Así reconoció la Alcaldesa Sandra Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, que se dice de izquierda, a sus anfitriones, una familia que encabezan Matt y Mercedes Schlapp, líderes de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y exfuncionarios en las administraciones de George Bush y Donald Trump que abrazan la agenda antiabortista, contra los derechos LGTB y que son conocidos por su discurso anticomunista.

Sandra Cuevas gobierna la Alcaldía Cuauhtémoc, a la cual llegó como candidata de la coalición Va por México, compuesta por los partidos PRI, PAN, PRD. Este último partido, el heredero del registro del Partido Comunista Mexicano, impulsó a Cuevas Nieves, quien ahora ha abrazado a la ultraderecha.

En la Cumbre Internacional Contra la Trata de Personas en #WashingtonDC, refrendé mi compromiso de acabar con todas las zonas rojas de tratantes de personas y giros negros en la Alcaldía #Cuauhtémoc, desplegando el #OperativoDiamante. #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/2yzgP5Xa3M — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 28, 2023

En su breve tiempo de gestión, Cuevas Nieves ha protagonizado todo tipo de escándalos como una suntuosa toma de protesta, la entrega de dinero en efectivo en un acto público, una vinculación a proceso por agredir a dos agentes, un caso que le valió pedir disculpas públicas; la desaparición de rótulos de puestos ambulantes y su tradición iconográfica en el centro de la capital, así como sus vínculos con grupos de choque que operan en esta demarcación.

Hace unas semanas, por ejemplo, agrupaciones de la disidencia sexual, personas en situación de vulnerabilidad y comerciantes se manifestaron en contra de los actos de “limpieza social” promovidos en los recorridos que llevan por nombre “Operativo Diamante”, los cuales son encabezados por la Alcaldesa. “No se trata de autoritarismo, es educación, es disciplina”, dijo la política en un video en donde también mostró su admiración por el Presidente del Salvador Nayib Bukele, un mandatario celebrado por la extrema derecha y acusado por la violación sistemática a los derechos humanos.

-En Estados Unidos funciona bien la seguridad (porque cachetean civiles). -Bukele me encanta. -Por eso estamos como estamos. Sandra Cuevas representa todo lo que está jodido en este mundo. Por no hablar del tremendo cringe que provoca. pic.twitter.com/XSuISpGhdy — Fernando Bonilla (@fdobonilla) June 30, 2023

En junio pasado protagonizó otra polémica cuando compartió en su cuenta de Twitter un video en el que practica con armas de fuego y un mensaje cuestionando la política de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador. “En una sociedad acosada por la delincuencia: Los abrazos no valen. Nos preparamos para la SSC, practicando de madrugada con tiros de precisión”, escribió.

En una sociedad acosada por la delincuencia: Los abrazos no valen. Necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad. Con acciones integrales como abatir la pobreza y recuperación de espacios públicos. Nos preparamos para la #SSC, practicando de madrugada… pic.twitter.com/IY7iAv2FUj — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 6, 2023

A todo esto se ha sumado su reciente viaje a Estados Unidos como parte de una supuesta campaña para combatir la trata de personas, en la que se proyectó la pelicula Sound of Freedom, sobre tráfico de menores que ha arropado la extrema derecha y que produce el actor Eduardo Verástegui, quien preside a CPAC en México, y quien en noviembre pasado reunió en el país a los principales líderazgos de esta corriente en la región, incluido el expresidente Donald Trump, ligado con los Schlapp y quien hace unos días, precisamente en la proyección de este filme, destapó a Verastegui para la Presidencia de México en 2024, algo que también han hecho los sectores más conservadores mexicanos que no ven una representación de sus ideales en el PAN.

Agradezco a la familia Schlapp su hospitalidad en la cena de bienvenida de la "International Summit Against Human Trafficking 2023" en #WashingtonDC; reunidos con legisladores y alcaldes de México para atender el delito de trata de personas. ¡Unidos despertamos conciencias! #SCA pic.twitter.com/3vcahE9Tt0 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 27, 2023

En el acto, junto a Cuevas, se vio a la autodenominada activista Rosi Orozco, quien por años ha lucrado con las víctimas de trata de personas. Desde hace varios años ha sido señalada por corrupción, por haber bajado recursos federales públicos con un destino incierto. Ella ha alegado que se dedica a rescatar a mujeres que han sido víctimas de trata ,pero al menos una investigación, realizada desde el Senado de la República, señala que ella y su familia en realidad viven de esa actividad. Incluso hace unos años, el actual Gobierno dio a conocer en 2019 que vivía ​​en un departamento de lujo de más de 20 millones de pesos que pertenecía a los mexicanos y que ella disfrutaba, el cual le fue retirado.

Con activismo, defendiendo los derechos humanos y publicando "Hoja en Blanco": Es como @rosiorozco hace frente a la esclavitud moderna. Estamos en la clausura de la Cumbre Contra la Trata de Personas en #WashingtonDC. ¡No hay victoria sin guerra, sigamos adelante! #BlankPage #SC pic.twitter.com/Yd9nGYcSD3 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 29, 2023

¿QUIÉNES SON LOS SCHLAPP?

Pero los principales organizadores del acto al que acudió Sandra Cuevas fueron los Schlapp. Matt Schlapp fue director político en la Casa Blanca durante el Gobierno del republicano George W. Bush. En 2014 se convirtió en jefe de la Unión Conservadora Estadounidense (ACU), el grupo de derecha que organiza la conferencia anual de la CPAC. La relevancia política de Schlapp creció, según reseña la prensa estadounidense, en la administración Trump cuando se convirtió en su asesor informal. Actualmente enfrenta una acusación de abuso por parte de un hombre que lo demandó.

Mercedes Schlapp, al igual que su esposo, trabajó durante el mandato del Presidente George W. Bush, como directora de medios especializados en la Casa Blanca, donde fue vocera y creó estrategias de comunicación que llegaron a los estadounidenses de todos los orígenes. En 2020, fue Asesora Principal de Comunicaciones Estratégicas para la campaña de Trump Pence y posteriormente se incorporó al Gobierno del polémico magnate republicano.

Los Schlapp son descritos por los reporteros de The Daily Beast, Lachlan Markay y Asawin Suebsaeng en su libro Sinking in the Swamp de la siguiente manera: “se han hecho un lugar como una pareja poderosa de la era Trump, ejerciendo influencia en el círculo íntimo del Presidente y traduciendo esa influencia en lucrativos tratos de cabildeo”.

En un artículo posterior en The Daily Beast, ambos periodistas abundan: “Matt Schlapp, el cabildero y asesor informal de Trump, perdió un tercio de su negocio de cabildeo por unos tuits ofensivos sobre las manifestaciones de Black Lives Matter. Afortunadamente para él, el trabajo de comunicaciones de su esposa en la reelección de Trump brindó una vía fácil para que su benefactor compensara parte de ese déficit. En junio, la campaña del presidente comenzó a pagar a la empresa Schlapp por el trabajo de Mercedes Schlapp, como afirman ella y Matt, aunque de repente los cheques por sus servicios se triplicaron”.

El diario español El País reseña este martes el encuentro de la noche del 26 de julio, en la víspera de la cumbre contra la trata de personas, que se llevó a cabo en la ciudad de Alexandria —pegada a Washington— en la casa de la familia Schlapp, “a la que pertenece Matt Schlapp, un conocido lobista republicano cercano a Donald Trump que preside la CPAC”.

Asistentes al evento describieron la zona como “muy acomodada” y el ambiente de la cena como “muy católico”. De acuerdo con los testimonios a los que tuvo acceso El País, la mayoría de los mexicanos que asistieron obviaron compartir fotos en redes sociales, y optaron por tener un perfil bajo para evitar comentarios políticos por su presencia en esa vivienda, cuentan a este periódico. Uno de ellos incluso admite que no habría ido a la cumbre si hubiese sabido quién estaba involucrado.

No fue así con Sandra Cuevas, quien presumió en sus redes sociales su presencia.

Productiva jornada en la Cumbre Internacional Contra la Trata de Personas en #WashingtonDC. Intercambiando ideas, opiniones y proyectos que ayuden a cada zona a conformar un frente común para poder combatir esta problemática mundial. #SCA pic.twitter.com/ZsuJXm7c0f — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 28, 2023

El medio español señala cómo la presencia de los ultraconservadores no acabó esa noche. “Varios de los ponentes de la cumbre eran de corte ultraderechista y ultracatólico, explica un par de asistentes. Todo el evento giró en torno a la lucha contra la trata de personas, una bandera que han tomado últimamente con mayor fuerza estos grupos”.

En la clausura de la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas en #WashingtonDC, se proyectó la película "Sound Of Freedom", basada en hechos reales sobre el tráfico infantil, y que buscaré presentar en todas las escuelas de #Cuauhtémoc para crear conciencia social. #SCA pic.twitter.com/SQBQAN2hAy — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 29, 2023

En ese sentido, Cuevas se sumó a la promoción de esta campaña y de este filme que ha abrazado el sector más conservador de México y Estados Unidos. “En la clausura de la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas en #WashingtonDC, se proyectó la película Sound Of Freedom, basada en hechos reales sobre el tráfico infantil, y que buscaré presentar en todas las escuelas de #Cuauhtémoc para crear conciencia social”, escribió.