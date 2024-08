Gabriel Castaño no pasa a final de natación; Fátima Herrera cae en octavos de boxeo

Aunque el podio olímpico quedó lejos para estos cinco atletas mexicanos, la arquera Ángela Ruiz sí se lleva una medalla de bronce a casa y la boxeadora Fátima Herrera salió del ring con varias lecciones sobre ella misma y la competencia olímpica.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Ricardo Ortiz Rivera, Noel Alí Chama Almazán y José Luis Doctor Morales concluyeron su participación en la rama varonil de la marcha olímpica en París 2024 al alcanzar top 15 y romper un récord nacional. Por su parte, la mexicana Fátima Herrera finalizó también su participación en la disciplina de Box al lograr llegar a octavos de final. En tanto el podio olímpico quedó lejos para estos cinco atletas mexicanos, la arquera Ángela Ruiz sí se lleva una medalla de bronce por equipos en la capital francesa, pese a quedar fuera en las rondas eliminatorias individuales,

La actividad del atletismo en París 2024 inició con las pruebas de marcha 20 kilómetros, desarrolladas en un circuito diseñado al pie de la Torre Eiffel y en donde los mexicanos Ricardo Ortiz Rivera, Noel Alí Chama Almazán y José Luis Doctor Morales tuvieron participación en la rama varonil.

Noel Chama, fue el andarín mexicano mejor posicionado tras cerrar en el lugar 13 con un tiempo de 1:20:19 horas, marca que significó récord nacional y representó su segunda cita olímpica tras Tokyo 2020.

Asimismo, Ricardo Ortiz, quien experimentó su debut en la justa de verano concluyó en la posición 14 al registrar 1:20:27 horas.

Por su parte, José Luis Doctor, que también vivió su debut olímpico, no logró culminar la prueba y quedó descalificado cerca del kilómetro 11.

La marcha varonil vio coronarse al ecuatoriano Brian Daniel Pintado con tiempo de 1:18:55 horas, seguido del brasileño Caio Bonfim (1:19:09 horas) y el español Álvaro Martín (1:19:11 horas), quien completó el podio.

Por su parte, el nadador Gabriel Castaño García se ubicó en el octavo sitio de la semifinal de la prueba de los 50 metros estilo libre. Detuvo el cronómetro en 21.99 segundos, en el Paris La Defense Arena, en los Juegos Olímpicos París 2024.

Esto lo dejaría dentro de los 15 mejores nadadores del mundo.

Gabriel se quedó a medio segundo del australiano Cameron McEvoy, que tuvo el mejor registro de todos las semifinalistas.

El nadador Gabriel Castaño García, @castanott, cumple con la historia al ubicarse en 8º sitio de la semifinal 1 de la prueba de los 50m estilo libre.

SE VAN CON BRONCE

El mismo día que cumplió 18 años, Ángela Ruiz se convirtió en medallista olímpica. El pasado domingo, la coahuilense hizo conjunto con Alejandra Valencia (sigue en competición) y Ana Paula Vázquez (también eliminada) para subir al tercer lugar del podio en la capital francesa y dar al país su primera presea olímpica de la historia en dicha modalidad del tiro con arco.

Con el optimismo a tope, la subcampeona de la Copa del Mundo Medellín 2023 saltó este jueves al campo de tiro, en su primer duelo de eliminación directa dentro de la ronda individual femenil, para hacer frente a la británica Bryony Pitman, número 18 del ranking mundial, quien se llevó los primeros dos episodios para ponerle presión a la deportista azteca.

Ruiz respondió en el tercer set para obligar a un cuarto; sin embargo, Pitman logró tres disparos de calificación perfecta para amarrar su boleto a los dieciseisavos de final y dejar en el camino a la mexicana, quien ya escribió su nombre en las páginas del olimpismo azteca.

“SE GANA O SE APRENDE”

Fátima Herrera subió este jueves al cuadrilátero de la Arena París Norte con una ilusión y salió del ring con varias lecciones sobre ella misma y la competencia olímpica. Con tan sólo 22 años, la mexicana está segura que el esfuerzo y el sacrificio no fueron en vano.

“Se gana o se aprende, y en esta competencia gané más al aprender de mis errores”, afirmó.

Sí, las esperanzas de Herrera de convertirse en la primera mujer en darle una medalla en boxeo a Mëxico se disiparon después de caer 5-0 ante la turca Buse Naz Cakirogl, subcampeona olímpica en Tokio. Pero, si se busca en los lugares correctos, siempre hay un aprendizaje,

“No hay rival invencible ni rival pequeño, esta competencia me ayudó mucho (a entender) eso”, declaró la mexicana. “En el boxeo femenino hay que seguir trabajando para que en algún momento se logre una medalla olímpica”.

Sobre el ring de los suburbios del norte de la capital francesa, fue Herrera la que trabajó, fue hacia el frente y buscó la pelea, pero la experiencia de la turca de 28 años y campeona europea fue palpable en las tarjetas de los jueces. Herrera no pudo cambiar el resultado, pero sí la percepción que se tenía de ella entre las púgiles del peso mosca femenino.

“Me han reconocido las peleadoras que yo consideraba rivales fuertes, me han dado ese respeto y eso me llena de orgullo”, puntualizó. “Me están dando ese respeto que en su momento no lo tuve, porque me veían como una rival que no tenía nada, que no les causaba un temor, y ahora me ven diferente”.

La misma Herrera siente que esos nueve minutos golpe a golpe con una subcampeona olímpica cambiaron algo dentro de ella.

En lo personal, sí, me siento satisfecha. El simple hecho de ganar una pelea fue muy importante, porque no cualquiera lo hace, muchas se quedaron en la primera”, indicó. “Esto me hace sentirme orgullosa, creo que me quedé a nada de estar en unos cuartos de final”.

Ahora, Herrera tiene planeado tomar el siguiente ciclo olímpico con mayor determinación. Después de no poder participar en justas regionales como los Juegos Centroamericanos o Juegos Panamericanos, la oriunda de San Luis Potosí, en el centro norte del país, ahora cuenta con más herramientas para enfrentar el desafío.

“Esto me ha ayudado a impulsarme de una forma diferente, a ver las cosas diferente”, dijo, visiblemente agotada. “Creo que esto no termina para mí porque voy a seguir preparándome. Esto me dio este plus, este extra para decir, me espero cuatro años más para mi siguiente ciclo olímpico”.

-Con información de AP.