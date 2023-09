EnVivo | #DiezAlCierre | Xóchitl, quien no renuncia, hace campaña desde el Congreso

Panistas y priistas rodearon la tribuna para manifestar su apoyo al discurso de Xóchitl Gálvez, mientras morenistas y aliados abandonaban el salón del Pleno.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El debate electoral y la confrontación política encaminada a la disputa del 2024, no pudo faltar en los discursos y posicionamientos de los grupos parlamentarios en el arranque del primer periodo de sesiones del tercer y último año de la 65ª Legislatura del Congreso de la Unión, en el que la Senadora Xóchitl Gálvez utilizó la tribuna para emitir un posicionamiento que se asemejó más a un mensaje de campaña, desatando la crítica y rechazo de los legisladores morenistas.

“Tenían todo para hacer la transformación, respaldo popular, contundente mayoría legislativa en ambas cámaras, y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción, hoy en este quinto informe sabemos que México no sólo no está mejor, sino que muchos aspectos están peor que cuando inició su administración”, dijo Gálvez, quien fue la oradora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso.

Su discurso lo dio mientras morenistas y aliados dejaron el salón del Pleno, por lo que panistas y priistas rodearon la tribuna.

“El Estado que guarda México es deplorable, pero con el esfuerzo de todas y todos, pronto va a estar mucho mejor. Le pese a quien le pese la ley sí es la ley, nunca más una presidencia en el quinto año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás, necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad, necesitamos ya devolverle la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales”, dijo ante gritos de legisladores de los partidos del Frente Amplio por México que le llamaron “Presidenta”.

Xóchitl, quien no ha renunciado a su curul tras ser la candidata electa del Frente Amplio por México, continuó con su mensaje señalando que “poner en orden en México implica comenzar por dejar en claro que, pese a quien le pese, la ley es la ley. Nunca más una Presidencia en el quinto año de Gobierno que le siga echando la culpa a los demás. Necesitamos una Presidenta que asuma su responsabilidad. Debemos devolver la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales”.

Odiar es el verbo de este viejo gobierno de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Es el tiempo de México. Es ahora o nunca. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/3BY0JBAOwt — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 2, 2023

Respaldada por los diputados de PRI y PAN, quienes también se subieron a la tribuna, Gálvez criticó que “la pobreza no se supera con conferencias mañaneras, sino con medidas concretas en áreas como alimentación, educación, salud y empleo bien remunerado”.

Xóchitl Gálvez no ha renunciado a su curul en el Senado como ya lo hicieron Ricardo Monreal Ávila (Morena), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Manuel Velasco (PVEM), legisladores que también compiten en una contienda interna para la candidatura presidencial, pero desde la Cuarta Transformación.

Previamente, la Senadora aseguró que no pedirá licencia hasta saber las reglas: “Yo voy a regresar a mi trabajo legislativo hasta que no sepamos cuáles son las reglas”, dijo en la Cámara de Diputados.

En su discurso ante el Congreso, abordó la crítica a los nuevos libros de texto gratuitos, argumentando que se está introduciendo política en lugar de fomentar una mayor enseñanza de matemáticas y ciencias para los niños. También criticó la inclusión de ideología y clases de historia sesgadas que, según ella, generan odio y división en la sociedad.

En su participación, por parte del PRI, Carolina Viggiano, también usó la Tribuna para respaldar a Xóchilt Gálvez:

“Hoy podemos decirle a todas las niñas de México, no importa donde nazcan ni su condición social, pueden soñar con ser políticas, con ser emprendedoras, exitosas, profesionistas y también llegar a ser Presidenta de este gran país. En esta nueva etapa que detona el frente amplio por México, saludo a una gran mexicana hidalguense, por cierto, a Xóchitl Gálvez, quien ha logrado despertar la esperanza de las y los mexicanos que saben que las cosas no están bien. Xóchitl no está sola para enfrentar a este régimen con todo su aparato”, expresó.

La Diputada morenista Aleida Alavez criticó el mensaje que dirigió Xóchitl Gálvez desde la tribuna de San Lázaro y lo calificó como un acto de campaña.

“¿Cómo se enriqueció con más de mil 400 millones? ¿cómo echaron a andar su cártel inmobiliario? Eso es lo que sabe hacer. Es una corrupta y lo vamos a decir: la bandera de Xóchitl es la corrupción”, dijo.

OPOSICIÓN RECLAMA A AMLO

En la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXV Legislatura, el Diputado Luis Ángel Espinoza Cházaro, del PRD, fue abucheado cuando, al emitir su postura de grupo parlamentario, fue el primero en abordar el tema político partidista y las elecciones en la Tribuna.

“Quiero hacer una mención especial de una mujer valiente, una mujer indígena, una mujer trabajadora, Xóchitl Gálvez. Decirte que no estás sola frente a los embates del misógino de Palacio de Gobierno; aquí estamos las y los diputados, las y los senadores de la coalición”, dijo.

El legislador también acusó que en el proceso interno de Morena se está preparando un fraude: “Desde aquí te decimos, Marcelo, te van a hacer trampa, Marcelo”.

Seré breve: Hoy el #FrenteAmplioPorMéxico devuelve la esperanza a las y los mexicanos. La prueba, nuestra sesión de este 1 de Septiembre en @Mx_Diputados . 🟡🔴🔵 pic.twitter.com/qtumOB8JZO — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) September 2, 2023

Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, destacó en su posicionamiento que existen logros, pero también hay varios pendientes. El legislador reconoció los avances en la generación de empleos y la reducción de la pobreza, señalando que a cinco años, México no es “ Cuba ni Venezuela”. Sin embargo, hizo hincapié en que aún existen grandes pendientes en materia de salud y seguridad. Aseguró que hay millones de mexicanas y mexicanos que no coinciden con las dos visiones de país, tanto la del partido mayoritario como la de la oposición del frente.

En su mensaje, aseguró que la pregunta que muchos en México se hacen es: “¿dónde está ese México al que se refieren en los discursos y la histeria de quienes representan estas dos visiones del país?” Señaló que México está creciendo a una tasa anual del tres por ciento y cinco millones de personas han salido de la pobreza durante el sexenio. No obstante, también reconoció que es el año 2023 y que México no se asemeja a Dinamarca. “El sistema de salud se encuentra colapsado, dejando a 30 millones de personas sin atención médica, y los hospitales carecen de medicamentos, lo que ha llevado a que 15 millones de recetas médicas no hayan podido ser surtidas”.

También reprochó que en 2018 se prometió vivir en paz, pero cinco años después, la violencia persiste, y la inseguridad ha aumentado en todas las regiones del país.

