Sheinbaum se convierte en primera Presidenta de México, en una transición histórica

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2024 (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió desde las 00:00 de este 1 de octubre en la primera Presidenta de la República Mexicana, luego de que el pasado 2 de junio casi 36 millones de mexicanos la votaron para que continúe con el segundo piso de la Cuarta Transformación, como ella misma ha sostenido.

Se trata de una mujer nacida en una familia de izquierda. Sus padres fueron amigos de la familia del líder ferrocarrilero Valentín Campa y del líder estudiantil de 1968, Raúl Álvarez Garín. De origen, judio, Sheinbaum creció en un hogar laico. De joven luchó en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM, además de acompañar desde principios de siglo a López Obrador, primero como integrante de Gobierno en la Ciudad de México, después como vocera de su primera campaña presidencial y posteriormente como una de las fundadoras de Morena.

Claudia Sheinbaum asume así como parte de la sucesión dentro de la misma izquierda y sin fricciones con el Gobierno saliente, algo inédito en la historia política del país. El propio expresidente López Obrador lo reconoció así en su última mañanera:

“En lo personal, les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la Presidenta hacia mi, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier acomplejado, hombre, mujer, lo primero que hubiera hecho hubiera sido negarme, o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya, o con golpes espectaculares, para que la gente diga ahora sí viene el cambio”.

Entre los primeros retos que la propia Presidenta Sheinabaum Pardo ha reconocido es la de echar andar la recién aprobada reforma judicial, y el camino legislativo para aprobar las otras 17 reformas enviadas por su antecesor en febrero pasado. De igual forma ella ha adelantado que tras su toma de posesión viajará a Acapulco para reunirse con la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salvado, y comprobar los daños que ha dejado el huracán John, entre ellos 15 muertos y unos 5 mil desplazados. Será el primer viaje ya como Presidenta.

No obstante, uno de los principales retos que tendrá que enfrentar es el cambio de género en el Poder Ejecutivo, pues aunque llegue una mujer, la sociedad a la que llega es una construida por hombres y para hombres: desde los otros puestos públicos como gobernadores y alcaldes, hasta líderes sindicales, principales empresarios y banqueros, dueños de los medios y más, siguen siendo figuras masculinas, (y hasta machistas).

“Las mujeres nos hemos puesto rápidamente en movimiento al decir que con Claudia llegamos todas, es decir, que todas estamos trabajando ya porque este Gobierno de la primera mujer de izquierda en el país sea un éxito y pueda vencer todos esos prejuicios”, expuso en entrevista con Café y Noticias, la académica Elvira Concheiro, actual Tesorera de la Nación. “Si ella comete un error va a ser mucho más criticada todavía que el Presidente López Obrador. Vamos a ver que vamos a tener mucho trabajo por delante. Es un enorme avance, es realmente algo transformador para un país como el nuestro”.

Eso mismo señala en su libro Presidenta (Planeta), de reciente publicación, el periodista Jorge Zepeda Patterson: “Tuvieron que pasar 200 años y 65 presidentes varones para que una mujer llegara a la silla presidencial. Un hito histórico, pero también una responsabilidad inmensa debido a las expectativas. Los 65 mandatarios anteriores enfrentaron todo tipo de retos: más de una invasión extranjera, golpes de Estado, levantamientos, crisis abismales y puñaladas traperas. Pero ninguno tuvo que bregar con la tensión adicional de demostrar que una mujer puede gobernar un país en el que perviven tantos rasgos misóginos”

La Presidenta Claudia Sheinbaum también tendrá deberá encarar otros retos en un país que padece inseguridad pública, una posible ralentización económica, la implementación de la reforma judicial, atender el sistema de salud, las obras que faltan por terminar, las amenazas de Trump y con ello, el nuevo gobierno de Estados Unidos (de Trump o Kamala Harris), las expectativas que pesan sobre ella, más lo que se sume que, a dicho de la ministra en retiro Sánchez Cordero, muchas serán críticas por el simple hecho de ser mujer.

LA HORA DE CLAUDIA

Desde el México independiente han sido 200 años de gobernantes hombres en el país pero eso termina hoy, cuando inician los tiempo de mujeres y con Claudia Sheinbaum en la Presidencia. Se habla, en ese sentido, de romper las barreras que impiden a las mujeres acceder a puestos de alta dirección o responsabilidad. Su llegada marca una fecha histórica: 1 de octubre de 2024.

Pero, ¿por qué no llegó una mujer antes? Sin duda alguna, una razón es la sociedad y sus características de jerarquías patriarcales que se han ido diluyendo pero no desapareciendo. Han sido 65 titulares del Poder Ejecutivo y aunque llega una mujer no garantiza en sí el manejo del mismo poder de manera diferente.

López Obrador se va con 80 por ciento de aprobación, según las encuestas; y la nueva Presidenta llega con un resultado abrumador con cerca de 35.5 millones de mexicanos, casi el 60 por ciento de los electores, la mandataria más votada de la historia mexicana.

Uno de los principales retos será la contención de la violencia. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México cerró el 2023 con más de 30 mil homicidios, esto en medio de una pelea entre cárteles y sus facciones que aterrorizan ciudades enteras.

Para la seguridad, Sheinbaum ha elegido a quien fue su jefe de policía en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y una estrategia centrada en fortalecer la capacidad de investigación e inteligencia del Estado, con lo que al inicio atenderán dos focos rojos: Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cajeme, Tlajomulco y Colima, además del área limonera de Michoacán y diferentes puntos de Chiapas.

En este último, Chiapas, la pugna de grupos criminales por el tráfico de la frontera sur ha dejado, además de los homicidios, más de 10 mil desplazados. En el estado del norte, la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en julio en Estados Unidos, ha desatado una batalla por el control del Cártel de Sinaloa, misma que ha obligado a suspender clases y fiestas patrias en parte de la entidad.

Un logro a destacar del sexenio de Andrés Manuel López Obrador son los cambios y avances en la agenda laboral pues aunque queda pendiente la reducción de la jornada de 48 a 40 horas y otros temas, se atendieron rezagos de la clase trabajadora como el aumento al salario mínimo y ahora con la reforma aprobada para que aumente por sobre la inflación, mismos que sino se ponen en marcha, podrían quedar como letra muerta. Pendientes quedan su consolidación y la creación del Sistema Nacional de Cuidados y el crecimiento de la participación laboral de las mujeres.

Además, tendrá que lidiar con Pemex pues la paraestatal debe 99 mil 391 millones de dólares, la petrolera más endeudada del mundo, y su producción sigue en declive, apenas por encima de 1.7 millones de barriles diarios. El próximo director, el académico Víctor Rodríguez Padilla, asumirá las riendas en un contexto global de transición a otras energías más limpias, un reto que sin duda el gobierno de Sheinbaum deberá afrontar y demostrar su manejo.

Quizás algo de lo más esperado, en cuando a los retos de la nueva Presidenta, está la implementación de la reforma al Poder Judicial, aprobada justo antes de la salida de López Obrador, que tiene como principal objetivo la elección por voto popular de más de mil 600 cargos, entre jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La organización de estos comicios masivos —pues por ejemplo en la Ciudad de México tendrán que elegir unos 350 cargos, más de 2 mil candidaturas— va a marcar el inicio de la administración de Sheinbaum. Esa fecha ya está decidida, junio de 2025, cuando se elegirá a la mitad de estos juzgadores, mientras que la otra mitad será en 2027.

Y aunque ayer, en su última comparecencia frente a medios de comunicación en Palacio Nacional, López Obrador firmó dos reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión en días pasados: la que amplía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y la que pasa el control de la Guardia Nacional a la Sedena; siguen pendientes de aprobación para el siguiente sexenio gran parte del paquete de reformas que envió en febrero pasado, como la desaparición de los órganos autónomos o el aumento de delitos de prisión preventiva oficiosa.

UN VESTIDO MARFIL BORDADO

Por primera vez en 200 años de historia, un vestido protagonizará la jornada de toma de protesta en México. Claudia Sheinbaum asumirá la Presidencia con un vestido color marfil, bordado a mano con aguja y el tejido con ganchillo, técnicas de la cultura ancestral del país, como ancestral será la ceremonia de entrega de bastón de mando ya en el Zócalo de la Ciudad de México, pasadas las 5 de la tarde.

Este traje, además, carga con otros simbolismos pues fue elaborado por Claudia Vásquez Aquino, artesana de Santa María Xadani, Oaxaca, que se dedica a la elaboración de textiles del Istmo de Tehuantepec y quien dibuja sus propios diseños, sus trazos y el bordado. Sin duda un pormenor también histórico.

Para su toma de protesta y reunión en Palacio Nacional, a México han llegado 16 mandatarios extranjeros y decenas de invitados especiales. Alrededor de una decena de jefes de Estado y de Gobierno ya han aterrizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)como el cubano Miguel Díaz-Canel y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras que el Presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó a primera hora de este lunes; y el de Colombia, Gustavo Petro, también ya arribó a territorio nacional.

Xiomara Castro de Honduras; de Haití, Régine Abraham y Sylvainie Burton de Dominica, ya están también en territorio mexicano. Santiago Peña de Paraguay hizo su llegada el domingo por la noche; Bucharaya Hamudi Sidina de la República Árabe Saharauí Democrática es el único mandatario no latinoamericano ni caribeño que ya se encuentra en México, otros dos mandatarios de África confirmaron su presencia, los presidentes de Ghana y Libia. El primer ministro beliceño, John Briceño, también hizo su llegada este lunes.

También llegó el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo; la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden; el líder dominicano, Luis Abinader, y el boliviano Luis Arce. Todos presenciarán un día histórico en México, la llegada de la primera mujer Presidenta al país.

¿Cómo será esta jornada? Comienza con la toma de posesión que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Luego de varios pasos protocolarios, entrarán López Obrador y Sheinbaum para que ella rinda protesta. El mensaje está establecido en la Constitución y dice: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

La banda presidencial pasará de López Obrador a Ifigena Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, quien se la pondrá a Claudia Sheinbaum para la transición simbólica del Ejecutivo. Luego, ya como Presidenta, ingresará a Palacio Nacional por la puerta de honor aproximadamente a las 12.50 de la tarde y realizará una salutación individual con las 16 mandatarias y mandatarios asistentes a la ceremonia.

Después va a tomar protesta a su gabinete legal y tomarse la fotografía oficial. Finalmente, tendrá un almuerzo con los Jefes de Estado; vicepresidentes y vicepresidentas; cancilleres y ministros designados; viceministros; enviados especiales y embajadores residentes y concurrentes; titulares de organismos internacionales; e integrantes del Gabinete legal y ampliado.

La jornada comenzará su fin a las 17:52, cuando la Presidenta Sheinbaum sea recibida por una comitiva de cinco mujeres indígenas y afromexicanas en el templete del Zócalo, donde se llevará a cabo una ceremonia con los 70 pueblos indígenas y afromexicanos en la que la mandataria recibirá el bastón de mando. Y así dará su primer discurso en el Zócalo como mandataria federal.

Este 1 de octubre será de descanso obligatorio por el cambio de Presidencia, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), y toda la jornada, además de los canales públicos, podrá ser vista, seguida y analizada totalmente en vivo y completamente a través de SinEmbargoMX y SinEmbargo Al Aire.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.