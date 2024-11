Cambiar la estrategia

El martes se cometió el primer asesinato de un periodista en posibe vínculo con su labor durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mauricio Cruz Solís, director de Radiorama Noticias, La Jiribilla, Minuto X Minuto y conductor de los noticieros Primera Plana Mx – La Poderosa, y Minuto Michoacán. Fue asesinado el 29 de octubre por la noche con arma de fuego por sujetos desconocidos después de realizar coberturas en vivo en el centro de Uruapan, Michoacán.

Previo a este terrible hecho, Mauricio y algunos colegas hicieron una cobertura en vivo caminando por el centro histórico de Uruapan. En este video entrevista a algunos locatarios del Mercado Tariácuri, el cual sufrió un incendio que hasta la fecha no se ha esclarecido. El comunicador también entrevistó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, sobre sus planes para el Mercado. Minutos después, en el primer cuadro de la zona centro, el periodista fue asesinado a balazos.

Como antecedente tenemos que Mauricio también cubrió el proceso electoral este año, hecho por el cuál fue víctima de una agresión. El 26 de abril de 2024, Mauricio Cruz reportó en un video en las redes sociales del medio que posterior a una “mención de un candidato independiente a diputado federal” provocó que recibieron una serie de mensajes intimidantes y amenazantes.

Textualmente señaló que el político (al cual no identifica expresamente) “nos originó mensajes de odio, señalamientos, ya saben que ´vendidos´ y esto, y mensajes que van más allá del fanatismo y que hay un cierto riesgo personal y en temas de medios de comunicación y comunicadores.”

El periodista agregó que hizo una denuncia a las autoridades estatales y que éstas le otorgaron un chaleco antibalas, el cuál se ve portando en el video. Al final, sin asumir una responsabilidad adicional, dichas autoridades le dijeron que “se cuidara un poco más en su seguridad”.

La situación no es nueva. Las tres administraciones anteriores no han logrado, y en buena medida no quisieron, detener la violencia contra la prensa. Hasta el momento de escribir estas líneas, el asesinato de Mauricio ameritó un posteo en X del gobernador Ramírez Bedolla, y unas cuantas palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum derivando el caso a la secretaria de gobernación. Habló de reactivar un Grupo de Trabajo que el ex presidente López Obrador implementó en 2022, durante el año más letal contra la prensa del que se tenga registro. Sobre ese grupo sabemos poco en términos de su funcionamiento , mucho menos en cuestión de éxito para esclarecer los casos.

Es deseable que desde la jefatura del Estado se marque un antes y un después. Es buena señal que no se esté reproduciendo el discurso virulento contra la prensa desde la tribuna presidencial. Pero hace falta más. La empatía con las víctimas sería un buen inicio. Que se rompa con las incercias burocráticas que han derivado en el evidente fracaso de la política de seguridad, en general, y en la protección de la prensa, en lo particular. Que haya una gestión integral que abarque desde la prevención hasta la protección y el acceso a la justicia. Conocer un plan de acción específico con objetivos claros y medibles, que además cuente con una participación amplia en su verificación e implementación.

En suma, dejar de ver a la prensa con desconfianza y como enemiga como, de hecho, la clase política mexicana la ha observado históricamente.

Leopoldo Maldonado

