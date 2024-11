ENTREVISTA ¬ Piña y “Alito” planeaban cómo enfrentarse a Sheinbaum, revela periodista

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planeaban una manera para poder enfrentarse a Claudia Sheinbaum Pardo y Morena en los comicios presidenciales del 2 de junio pasado, en donde el tricolor junto a sus aliados, Acción Nacional (PAN) y el extinto PRD, fueron vendidos de manera abrumadora, afirmó el periodista Salvador Frausto.

En entrevista con “Los Periodistas”, Salvador Frausto quien reveló cómo en diciembre de 2023 el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá prestó su casa, ubicada en Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec, para realizar una cena entre la Presidenta de la Corte, Norma Piña y “Alito”, indicó que dicha reunión fue de carácter político pues se buscó una estrategia para impedir que Claudia Sehinbaum llegara a la presidencia.

“El Ministro reconoce que en su casa se realizó aquella cena privada entre Norma Piña, “Alito” Moreno, al menos dos magistrados del Poder Electoral a la cual estaba invitado, y no llegó, Santiago Creel, que era el Coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, una cena de carácter político. Lo que me cuentan de aquella cena que nunca la desmintió Norma Piña es que fue una reunión eminentemente política, no solo hablaron de elegir presidenta del Tribunal Electoral, de que se apoyara a una de las magistradas para que fuera titular del Tribunal, sino que se habló de estrategia política de cómo combatir la campaña de Claudia Sheinbaum y apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez”.