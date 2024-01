Ataques de misiles balísticos rusos en Ucrania dejan 5 muertos y más de 100 heridos

Por Illia Novikov y Hanna Arhirova

KIEV, Ucrania, 2 de enero (AP).— Las dos ciudades más grandes de Ucrania fueron atacadas el martes con misiles rusos, los cuales mataron a cinco personas y lesionaron a casi 100, dijeron funcionarios, en un momento en que las fuerzas del Kremlin incrementan el bombardeo invernal de áreas urbanas al acercarse el segundo aniversario de la guerra.

El Presidente ucraniano Volodímir Zelenski indicó en su canal de Telegram que cuatro civiles murieron y 92 quedaron heridos en la capital Kiev, y en la región nororiental de Járkiv, luego de que misiles Kinzhal —que pueden desplazarse a 10 veces la velocidad del sonido— cayeron sobre manzanas de la ciudad. Una persona más falleció en la ciudad de Járkiv.

El comandante en jefe ucraniano, general Valerii Zaluzhnyi, afirmó que las defensas aéreas derribaron los 10 misiles hipersónicos, de los aproximadamente 100 de diversos tipos que se lanzaron.

Over 120 people were injured in today's attack by Russian terrorists, and five people have been reported killed as of now. My condolences go out to everyone who has lost a loved one.

While Russian missiles aim to kill every living thing, we are attempting to save as many lives… pic.twitter.com/RLpU6Ovvo8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2024